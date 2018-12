Le pagelle di Chievo-Frosinone 1-0

===CHIEVO===

Stefano SORRENTINO 6,5 – Decisivo, con un partone di puro istinto su Chibsah che tiene in vita il Chievo e gli permette poi di strappare i tre punti. Gattone.

Fabio DEPAOLI 7 – Che partita per il terzino destro di Di Carlo. Depaoli in difesa non sbaglia praticamente nulla ed è decisivo anche in proiezione offensiva. E’ lui, di fatto, quello che fa cacciare Capuano.

Mattia BANI 6,5 – Ottima partita al centro per uno degli stakanovisti di questo Chievo. Attento, preciso in tanti anticipi.

Luca ROSSETTINI 6 – Guida bene il reparto, senza particolari errori ma nemmeno senza grandi picchi.

Federico BARBA 6 – Dura un tempo, poi è costretto a dare forfait. Dal 45+3’ Nenad TOMOVIC 6 – Senza infamia e senza lodi, gioca un match accurato nelle sue scelte difensive.

Perparim HETEMAJ 6 – Qualche errore di troppo in fase di appoggio, ma anche tanta esperienza nella gestione complessiva del giro palla.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 – Qualche errore di posizionamento, un paio di palle perse di troppo e la posizione – suo malgrado – di offiside sul gol levato a Pellissier.

Emanuele GIACCHERINI 7 – Non può non andare al match-winner il premio di uomo partita. Davvero sontuosa la sua punizione. Il Chievo fa fatica, ma resta vivo.

Valter BIRSA 6 – Un buon primo tempo a cui unire una ripresa un po’ in calo dal punto di vista fisico. Dal 77’ Sofian KIYINE 5 – Entra e si fa notare per dei goffi tentativi di giocate in stile playground. In particolare una in area, dove prova un elastico in cui fa un’amara figura, specie perché c’era Pellissier al centro mezzo libero. Il capitano del Chievo infatti, a palla persa, lo manda senza troppi giri di parole a quel paese.

Sergio PELLISSIER 6,5 – Lotta, segna un gol da vero bomber – levato dal VAR – ed è una spina nel fianco di Goldaniga&co, che a una certa infatti lo prendono a uomo. Il prossimo aprile ne fa 40...

Filip DJORDJEVIC 5 – Torna titolare al fianco di Pellissier, ma il suo apporto è decisamente sotto le aspettative. Non pervenuto. Dal 69’ Mariusz STEPINSKI 6,5 – Meglio, decisamente, con Stepinski. Certo, il Chievo lì ha l’uomo in più, ma anche in questo match alla fine è nella giocata decisiva. Sua infatti la punizione che Giaccherini mette all’incrocio.

All. Domenico DI CARLO 7 – Tocco magico. Sostanza e umiltà. Un calcio semplice. Senza strafare. Senza voler essere un santone come qualche collega. Ha fermato Napoli, Lazio e Inter. Ha trovato il primo successo oggi. La strada è super complicata e ancora lunga, ma il Chievo sta molto meglio di Frosinone e Bologna che gli stanno sopra. Occhio...

===FROSINONE===

Marco SPORTIELLO 6 – Incolpevole sul gol.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Gioca una bella partita in marcatura su un Pellissier che a quarant’anni è ancora una cliente scomodissimo.

Bartosz SALAMON 6 – Guida bene il reparto, tenendo compatta quella che di fatto è una linea a 5.

Marco CAPUANO 4,5 – Aveva fino al rosso giocato e coperto piuttosto bene. Ma quel fallo e la successiva protesta rappresentano un’ingenuità che poi il suo Frosinone paga a caro prezzo, lasciando ancor più spazio di manovra al Chievo.

Paolo GHIGLIONE 6 – Si fa vedere a destra con due o tre discese interessanti. Uno dei pochi in fase offensiva del Frosinone a salvarsi. Anzi, l’unico.

Raman CHIBSAH 6 – Lotta in mezzo al campo, dove il Frosinone va spesso sotto. Sfiora anche un gol di testa che avrebbe scritto tutt’altra trama a questa partita.

Lorenzo CRISETIG 5 – Non lo si vede quasi mai, anche perché il Frosinone col pallone tra i piedi in mezzo al campo di sta assai poco. Dall’81’ Joel CAMPBELL – sv,

Raffaele MAIELLO 5 – Vedi sopra. Dall’87’ Daniel CIOFANI – sv.

Andrea BEGHETTO 5 – Fatica e non poco a contenere un Depaoli davvero ispirato.

Camillo CIANO 5,5 – Praticamente mai pericoloso dalle parti di Sorrentino, non riesce a incidere e diventare un fattore come vorrebbe.

Andrea PINAMONTI 5,5 – Si allarga, lotta, prova a farsi vedere, ma il Frosinone oggi in avanti non combina nulla.

All. Marco BARONI 5 – Una squadra senza spirito e salita a Verona solo con l’idea di limitare i danni. Che poi, non è nemmeno questo il problema di fondo, quanto piuttosto il “come” questa tattica la si voglia mettere in atto. Il Frosinone si mette dietro fin dall’inizio e lo fa contro una squadra che dall’altra parte non ha nulla in più, tecnicamente, rispetto a lei. E alla fine viene giustamente punito. Per salvarsi, servirà altro approccio.