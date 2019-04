Le pagelle di Chievo-Napoli 1-3: show di Koulibaly, sorpresa Chiriches

Le pagelle del Chievo

Stefano SORRENTINO 6 - Forse potrebbe fare di più in occasione del secondo gol (quello di Milik), ma il sinistro del polacco è ben angolato. Poi salva su Callejon e Mertens, provando a rendere meno amaro possibile il ko.

Fabio DEPAOLI 5,5 - Qualche incursione sulla fascia nel primo tempo, ma poi si ferma. Dà troppo campo a Ghoulam.

Bostjan CESAR 6 - Per 60 minuti riesce a tenere bene su Milik, poi cala anche lui. Trova comunque il gol personale nel finale di gara.

Marco ANDREOLLI 5 - Mertens gli sfugge quasi sempre. Non riesce quasi mai ad essere puntuale.

Federico BARBA 5,5 - Qualche diagonale interessante, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa paga la presenza di Mertens e Callejon sulla sua zona di competenza a creare sempre superiorità numerica.

Përparim HETEMAJ 5 - Sbaglia qualche passaggio di troppo. Non riesce a lanciare gli attaccanti.

Assane DIOUSSÉ 6 - L'unico che ci mette un po' di verve in mezzo al campo. Tanta grinta, peccato non abbia i piedi anche per impostare.

Emanuele GIACCHERINI 5 - Giocatore di talento, ma questa volta 'non si fa vedere' al Bentegodi. È l'ex di turno, ma combina poco o nulla a centrocampo dove non riesce a trovare spazi.

Emanuel VIGNATO 6 - Qualche giocata interessante tra le linee. Ragazzo da tenere d'occhio. (dal 67' Mehdi LÉRIS 5,5 - Non un grande impatto. Ha voglia di fare, ma crea molta confusione).

Riccardo MEGGIORINI 5 - Lui ci prova, ma non trova gli spazi per inserirsi. Fatica a creare pericoli, chiuso tra Chiriches e Koulibaly. (dal 74' Sergej GRUBAC 6 - Non male come ingresso in campo, ha anche una chance per calciare verso la porta).

Mariusz STEPINSKI 5 - Non crea pericoli nell'area avversaria. Il polacco è molto falloso e rischia in un paio di occasioni il giallo. (dall'80' Sofian KIYINE sv - Pochi palloni giocati nel finale).

All. Domenico DI CARLO 5,5 - Vuole dai suoi quel guizzo per lasciare in maniera dignitosa la Serie A. Non da buttare la prestazione nel primo tempo, ma nella ripresa il Chievo non crea nulla nonostante il Napoli giochi a ritmi bassissimi.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Poco impegnato dai giocatori del Chievo. Aiuta in fase di impostazione, resta immobile sul colpo di testa (comunque ben angolato) di Cesar nel finale.

Elseid HYSAJ 6 - Non aiuta Callejon in fase di spinta, ma non corre pericoli sulla fascia.

Vlad CHIRICHES 7 - Bella sorpresa. Il romeno non corre pericoli, anzi è sempre puntuale con i suoi interventi. Bene anche in fase di impostazione di gioco, con l'ex Tottenham che si candida ad una maglia da titolare per il ritorno contro l'Arsenal.

Kalidou KOULIBALY 7,5 - Solita consistenza in difesa e c'è anche il bonus. È proprio lui ad aprire lo score con un gol di testa sugli sviluppi di un corner, fa tris nella ripresa con la sua prima doppietta in Italia.

Faouzi GHOULAM 6,5 - Deve ancora aggiustare la mira, ma il Ghoulam visto oggi dà speranza. Si sgancia spesso e volentieri sulla fascia e fa partire tanti cross.

José María CALLEJÓN 6 - Prova a creare superiorità numerica sulla fascia destra insieme a Mertens. Cerca il gol, ma Sorrentino gli dice di no. (dall'81' Simone VERDI sv - Poco tempo per essere incisivo).

Fabián RUIZ 6 - Fa sentire la sua presenza a centrocampo, ma a volte è tradito dalla troppa sicurezza del proprio palleggio. (dal 73' Amin YOUNES 6 - Entra subito in partita, facendo male tra le linee del Chievo. È troppo generoso, una volta arrivato al limite dell'area di rigore poteva provare la conclusione).

Piotr ZIELINSKI 6 - Qualche guizzo sulla linea mediana, ma non riesce ad essere continuo. Meglio quando si inserisce a sinistra, sfruttando la posizione di Insigne.

Dries MERTENS 6,5 - Gli manca solo il gol. Corre, copre gli spazi, apre per i proprio compagni. Poi ci si mette anche un gran Sorrentino a dirgli di no.

Lorenzo Insigne, Chievo-Napoli

Lorenzo INSIGNE 6,5 - L'avversario lo aiuta, ma l'Insigne visto contro il Chievo è più mobile ed elastico. Non tenta la conclusione ad ogni tocco di palla e gioca più per la squadra. (dal 67' Marques ALLAN 6 - Mette in sicurezza il centrocampo nel finale).

Arkadiusz MILIK 6,5 - Male nel primo tempo, non trovando spazi. Arretra di qualce metro per entrare nel vivo del gioco e realizza un gran bel gol, il 20° in stagione.

All. Carlo ANCELOTTI 6 - Contro il Chievo cerca idee che gli possano essere utili contro l'Arsenal. Prova sia il tridente d'attacco che quello di difesa, il secondo che potrà essere la sorpresa del ritorno al San Paolo. Torna la difesa a 3 di Champions?