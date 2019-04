Le pagelle di Chievo-Parma 1-1: Vignato dal piede sopraffino, Gervinho fumoso

=== Chievo ===

Adrian SEMPER 5: male in occasione del colpo di testa vincente di Kucka, in cui sceglie male i tempi di uscita.

Fabio DEPAOLI 6,5: tanta qualità sulla destra e cross di precisione a favore del reparto offensivo.

Mattia BANI 7: tallona Gervinho, anche sul suo proverbiale scatto, coprendogli sistematicamente lo spazio della conclusione a rete.

Bostjan CESAR 6,5: bene in marcatura, così come in proposizione offensiva.

Federico BARBA 6,5: si inserisce bene in occasione del primo gol di Giaccherini, ma tutto viene annullato perché giudicato in offside attivo. Nel finale sfiora pure il gol vittoria.

Mehdi LERIS 6: Gara dai due volti: nervosa e ricca di errori nel corso del primo tempo, frizzante nella ripresa (specie con l'innesto di Pellissier) in cui passa da destra a sinistra.

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: da sinistra Alessandro Bastoni (Parma) e Mehdi Léris (Chievo) (LaPresse)LaPresse

Nicola RIGONI 6: prova diligente in zona nevralgica, in cui si tuffa su ogni pallone.

Përparim HETEMAJ 6,5: grintoso, come sempre, traccia il solco sull'esempio da seguire. Riferimento per le giovani leve.

Dall'85' Ibrahim Karamoko: sv.

Emanuel VIGNATO 7,5: segnatevi questo nome perché ne risentiremo parlare in sede di calciomercato. Trequartista classe 2000 dal tocco sopraffino. Suo il cross di entrambi i gol clivensi, sia quello buono che quello annullato.

Dal 79' Sofian Kiyine: sv.

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: da sinistra Emanuel Vignato (Chievo) e Bruno Alves (Parma) (LaPresse)LaPresse

Riccardo MEGGIORINI 7: un gol annullato, uno buono: in area, in elevazione, è una bella gatta da pelare per la retroguardia emiliana.

Mariusz STEPINSKI 4,5: ancora una volta spento, là davanti. Tocca pochissimi palloni.

Dal 63' Sergio Pellissier 6,5: basta la sua presenza, là davanti, a restituire fiducia a tutta la squadra.

Mister Domenico DI CARLO 6,5: la sua squadra si sta congedando dalla Serie A con punti, dignità e giovani di belle speranze. Davvero un ottimo esempio.

=== Parma ===

Luigi SEPE 6,5: parata eccezionale, su Barba nel finale, che salva il risultato.

Marcello GAZZOLA 6: primo tempo a tutto campo, sulla linea di destra, nel primo tempo. Poi si spegne e viene sostituito per motivi tattici a 11' dalla fine.

Dal 79' Mattia Sprocati: sv.

Simone IACOPONI 6: gara ordinata nel terzetto centrale di retroguardia.

Bruno ALVES 5,5: certamente meglio sui calci piazzati e in proiezione offensiva, rispetto a una fase di marcatura che spesso fa acqua da tutte le parti.

Alessandro BASTONI 6,5: duella con grinta al cospetto di Léris. Grinta e personalità al servizio della difesa.

Federico DIMARCO 6,5: molto bene lungo l'out di sinistra, percorso box to box.

Juraj KUCKA 7: elevazione perfetta in occasione del momentaneo vantaggio. A centrocampo è un punto di riferimento imprescindibile.

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: il colpo di testa del vantaggio ducale firmato Juraj Kucka (LaPresse)LaPresse

Matteo SCOZZARELLA 6,5: mette sul banco grande intensità agonistica in mediana.

Dal 79' Luca Rigoni: sv.

Antonino BARILLA' 6: martello della fase nevralgica che, però, smette di battere sul chiodo clivense nel corso del secondo tempo.

GERVINHO 5,5: qualche scatto bruciante, poca concretezza là davanti. Fumoso.

Luca SILIGARDI 6: si sbatte parecchio. Gioca una partita di sacrificio offensivo.

Dall'87' Leo Stulac: sv.

Mister Roberto D'AVERSA 5,5: partita da "ammazzare", al rientro dagli spogliatoi. La sua squadra, invece, smette improvvisamente di dare fastidio all'avversario.