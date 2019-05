CHIEVO

Adrian SEMPER 7 - Due interventi che fanno la differenza: il volo su Gabbiadini a fine primo tempo e sopratttutto quello sul destro di Defrel indirizzato sotto l'incrocio dei pali a inizio ripresa. Sicuro anche nelle uscite.

Mattia BANI 6 - I vari Quagliarella, Defrel e Gabbiadini non gli danno particolari problemi e lui vive un pomeriggio sostanzialmente tranquillo senza commettere grossi errori.

Bostjan CESAR 6,5 - Sicuro al centro della difesa: provvidenziale un suo intervento in scivolata a immolarsi su un sinistro in piena area di Quagliarella nel primo tempo.

Federico BARBA 5 - La decisione di Aureliano di sventolargli sotto il naso il cartellino rosso diretto è senza dubbio severa, ma lui è ingenuo a entrare in quel modo su Defrel.

Fabio DEPAOLI 6 - Buona spinta sulla corsia di destra dove si propone con una certa continuità: peccato per quel gol sbagliato a tu per tu con Rafael che avrebbe potuto cambiare la partita.

Medhi LERIS 6,5 - Merita un'ampia sufficienza perché dopo dieci minuti sblocca il risultato con una prodezza: dribbling secco su Colley e rasoterra vincente. Tutto inutile, però, perché il Var gli nega la gioia della prima rete in A per un fuorigioco millimetrico. Si fa male a fine primo tempo ed è costretto a uscire.

dal 48' pt. Perparim HETEMAJ 5,5 - Non incide in mezzo al campo mostrandosi particolarmente nervoso vedi l'ammonizione rimediata nel finale per un pallone allontanato con eccessiva furia.

Assane DIOUSSE 6,5 - Fa legna a centrocampo arginando le avanzate della Samp soprattutto nella ripresa quando la squadra è in inferiorità numerica. Propizia l'occasionissima di Pucciarelli allo scadere con un gran sinistro da fuori.

Pawel JAROSZYNSKI 6 - Presidia bene la corsia di sinistra senza mai andare in sofferenza. Quando può spinge, ma complice l'espulsione di Barba pensa soprattutto a difendere.

Emanuel VIGNATO 5,5 - Ha visione di gioco, non c'è dubbio. Però al momento di concludere non è preciso come dovrebbe: da dimenticare un destro da ottima posizione che finisce in curva.

dall'80' Sofian KIYINE s.v. - In campo solo negli ultimi minuti, non giudicabile.

Sergio PELLISSIER 6,5 - Non tira in porta, ma è di sicuro il più lucido dei suoi. Splendido un passaggio filtrante per Depaoli e un traversone basso a centro area non sfruttato da Stepinski.

dal 73' Manuel PUCCIARELLI 5,5 - Ha sulla coscienza la grossa palla gol fallita proprio allo scadere sulla corta respinta di Rafael.

Mariusz STEPINSKI 5 - Sulla sua valutazione non può non incidere il clamoroso errore a tu per tu con Rafael quando manca l'impatto con il pallone tentando una conclusione di prima intenzione con il sinistro.

All.: Domenico DI CARLO 6 - Per l'ultima stagionale al Bentegodi presenta una squadra agguerrita che non va in difficoltà nemmeno quando rimane con un uomo in meno. La retrocessione matematica non ha tolto a questo gruppo la voglia di lottare.

Linetty e Jaroszynski lottano sul pallone - Chievo-Sampdoria Serie A 2018-19Getty Images

SAMPDORIA

RAFAEL 5 - Incerto con i piedi, rischia di regalare i 3 punti al Chievo proprio al 93' con una respinta tutt'altro che impeccabile su conclusione di Diousse.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Garantisce una buona continuità sulla corsia di destra crossando anche qualche pallone interessante a centro area.

Alex FERRARI 6 - Pomeriggio tranquillo per lui: pulito negli interventi, mette una pezza quando il compagno di reparto Colley non riesce ad arrivarci.

Omar COLLEY 5 - Trasmette insicurezza. In occasione del gol annullato a Leris si fa saltare con troppa facilità sbagliando completamente i tempi dell'intervento.

Junior TAVARES 5,5 - Si posiziona sulla sinistra e nel primo tempo viene messo in difficoltà dalle incursioni di Depaoli. Nella ripresa prova a spingersi in avanti senza particolare successo.

dall'81' Marco SAU s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Albin EKDAL 6 - Traccheggia in mezzo al campo giocando a passo ridotto senza mai dare il cambio di marcia. Nel primo tempo va vicino al gol con un destro a giro dal limite di poco a lato.

Dennis PRAET 5,5 - Meno propositivo rispetto ad altre occasioni, non riesce mai a rendersi pericoloso con qualche inserimento dei suoi nemmeno quando il Chievo rimane in dieci uomini.

Karol LINETTY 5,5 - Qualche apertura banale, qualche pallone recuperato ma poco altro. Si perde nell'anonimato generale di una partita che non offriva particolari motivazioni.

dal 68' Jakub JANKTO 5,5 - Entra quando la partita ha poco da dire perché una manciata di minuti dopo esce Pellissier. Lui non fa nulla per farsi notare.

Gregoire DEFREL 6 - Parte malissimo, poi cresce e a conti fatti è il più pericoloso dei suoi con un destro a giro diretto sotto l'incrocio dei pali che non si trasforma in gol solo a causa del grande intervento di Semper.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Ha la chance di blindare il primato nella classifica cannonieri contro una squadra già aritmeticamente retrocessa da tempo, ma stavolta non lascia il segno. Nel primo tempo ci prova con un sinistro respinto da Cesar, nella ripresa prova a rendersi utile ma non punge.

Manolo GABBIADINI 5,5 - Un sinistro improvviso alla fine del primo tempo alzato in corner da Semper e basta. Troppo poco per meritarsi la sufficienza. Il suo ritorno in Italia non è stato particolarmente brillante.

dal 62' Gianluca CAPRARI 5,5 - Si posiziona alle spalle del tandem Quagliarella-Gabbiadini guadagnando qualche calcio di punizione e combinando poco altro.

All.: Marco GIAMPAOLO 5 - Altra partita incolore della sua Sampdoria che dopo la vittoria nel derby ha letteralmente staccato la spina. A Europa svanita, non è riuscito a dare la scossa.