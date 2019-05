Le pagelle del Chievo

Adrian SEMPER 5,5 - Fa quel che può, ma torna a casa con 4 reti. Nessuna delle quali, comunque, lo vede tra i responsabili diretti.

Bostjan CESAR 5 - Non ha colpe specifiche sulle reti della SPAL, ma non riesce minimamente a mettere una pezza agli attacchi della SPAL.

Marco ANDREOLLI 5,5 - Vedi Cesar. Con la differenza che, rispetto al compagno, va a un passo dal gol della bandiera, negatogli da un grande Viviano.

Nicolas FREY 5 - Inizia da terzo di sinistra, poi si sposta dalla parte opposta dopo l'uscita di Depaoli. Anche lui può far poco per evitare l'imbarcata.

Fabio DEPAOLI 5,5 - Patisce le incursioni di Kurtic e di Fares, facendosi ammonire. Poi deve abbandonare il campo per infortunio (dal 31' Ibrahim KARAMOKO 5,5 - Volenteroso, ma irruente e ancora inesperto)

Nicola RIGONI 5 - Non assicura filtro e nemmeno qualità alla manovra. Per gran parte della gara cerca vanamente di contrastare il palleggio avversario.

Perparim HETEMAJ 5,5 - Per quasi tutto il primo tempo è l'unico a provarci, con un destro alto da fuori. Ma non mancano nemmeno gli errori, non pochi (dal 46' Assane DIOUSSÉ 4,5 - Di Carlo lo inserisce all'intervallo e lui lo pugnala immediatamente alle spalle: sanguinoso il pallone perso nell'azione del raddoppio spallino. Da lì, è un disastro)

Angelo NDRECKA 5,5 - All'esordio assoluto in Serie A, ha l'ingrato compito di contrastare Lazzari. Timido e acerbo, anche se con un bel cross pesca Grubac davanti alla porta.

Emanuel VIGNATO 6 - Il migliore del Chievo. Sempre in elettrico, se non altro prova a movimentare la manovra dei veronesi e scalda le mani a Viviano (dal 73' Mariusz STEPINSKI s.v.)

Riccardo MEGGIORINI 5 - Si batte in maniera ammirevole, ma in una situazione del genere può fare poco o nulla. Impotente.

Sergej GRUBAC 5 - Si gode soltanto parzialmente la prima da titolare in Serie A. Ben contenuto dai centrali avversari, ha una sola grande occasione e la spreca malamente.

All. Domenico DI CARLO 5 - Sperimenta in maniera estrema, lanciando altri tre esordienti assoluti o quasi. Scelta condivisibile, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Chievo-SPAL: il gol di FelipeLaPresse

Le pagelle della SPAL

Emiliano VIVIANO 7 - Il volo su Andreolli, anche se a risultato già acquisito, vale quasi quanto un gol. In precedenza si era opposto anche a Vignato (dall'85' Giacomo POLUZZI s.v.)

Thiago CIONEK 6 - Se la cava senza particolari problemi, considerata la pochezza degli avversari, e sfiora la rete.

FELIPE 7 - Ha buon gioco contro gli attaccanti del Chievo e, quando si proietta nell'area avversaria, è mortale. Con tre gol in due partite è l'uomo copertina della festa.

Kevin BONIFAZI 6 - Anche lui, come i due compagni di difesa, risponde presente quando viene chiamato in causa.

Manuel LAZZARI 6,5 - Come al solito dimostra di avere mille polmoni e sfreccia sulla fascia di competenza, andando al cross e alla conclusione.

Alessandro MURGIA 7 - Brillante negli inserimenti, mortale nei calci piazzati: Felipe lo ringrazia segnando due volte. Peccato solo che si divori un'occasione golosissima.

Mattia MISSIROLI 6 - Ordinato. In sordina, dà il proprio contibuto sia nella fase di filtro che in quella di distribuzione del gioco (dal 68' Pasquale SCHIATTARELLA 6,5 - Ha poco più di 20 minuti a disposizione e li sfrutta bene: suo l'assist per lo 0-4 di Kurtic)

Jasmin KURTIC 7 - Piedi buoni e intelligenza tattica. Sempre pericoloso con i suoi inserimenti da mezzala. Serve a Floccari la palla del raddoppio e poi si mette in proprio, chiudendo i conti.

Mohamed FARES 6,5 - È il Lazzari della fascia sinistra. Diverse le iniziative interessanti dell'ex veronese, difficilmente raggiungibile quando parte in velocità.

Andrea PETAGNA 6 - Lascia la copertina ai compagni, anche se ha una buona occasione per segnare lo 0-4. Utilissimo nel pressare Dioussé, costringendolo all'errore.

Sergio FLOCCARI 7 - Sempre insidioso, conferma di vivere una seconda giovinezza: il gol che realizza all'inizio della ripresa mette in ghiaccio la partita (dal 75' Mirko ANTENUCCI s.v.)

All. Leonardo SEMPLICI 7 - Per la seconda stagione di fila conduce la SPAL alla salvezza. Tra intuizioni tattiche e gestione dei momenti più complicati, la sua mano c'è.