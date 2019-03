=Le pagelle del Chievo=

Stefano SORRENTINO 5,5- Poco reattivo sul secondo gol di Joao Pedro ma tendenzialmente meno colpevole rispetto ai compagni di reparto.

Fabio DEPAOLI- 5- Distratto, sempre preso in mezzo dai giocatori del Cagliari, falloso e colpevole sul terzo gol del Cagliari. Si fa espellere ingenuamente: serata no per il giovane calciatore del Chievo

Federico BARBA 5- Disattento e spesso fuori posizione: ha avuto serate migliori.

Marco ANDREOLLI 5,5- Un po’ meno peggio rispetto al compagno di reparto, dove non ci arriva con la gamba ci arriva con l’esperienza.

Pawel JAROSZYNSKI 5,5- Spinge poco e male, difende con disordine. Da rivedere. (dal 54’ Mattia Bani 6- Entra a risultato già compromesso e ci mette impegno

Medhi LERIS 5,5- Parte bene ma si spegne alla distanza

Perperim HETEMAJ 5,5- Il capitano di mille battaglie oggi non sembra il guerriero ammirato in altre circostanze.

Assane DIOUSSE’ 5,5- Ha talento ma è ancora acerbo: si farà. (dal 76’ Nicola RIGONI SV- Troppo poco per giudicarlo)

Emanuele GIACCHERINI 5- Trotterella per il campo in cerca della posizione: che non trova mai

Mariusz STEPINSKI 5,5- Non si vede mai nel primo tempo ma è sfortunato quando sul 2-0 per il Cagliari colpisce un clamoroso palo di testa.

Riccardo MEGGIORINI 6- Lotta, combatte ed è l’ultimo a mollare. Di Carlo lo sostituisce perché nervoso ( dal 73’ Mattia PUCCIARELLI SV- Non gli si può chiedere di ribaltare la partita)

Mimmo DI CARLO 5- Il suo Chievo questa sera non ha avuto il mordente mostrato ad esempio contro il Milan di Gattuso. Dopo l’1-0 si è sciolto come neve al sole e lui non è riuscito a raddrizzarla.

=Le pagelle del Cagliari=

Alessio CRAGNO 6,5- Compie un paio di grandi parate che salvano il Cagliari. Si dimostra uno dei portieri italiani più forti del momento

Fabrizio CACCIATORE 6,5- Contro la sua ex squadra non sfigura ed anzi gioca una partita di spessore. Sforna l’assist per il 3-0 di Ionita.

.Luca CEPPITELLI 6,5- Un gigante di testa: le prende tutte e ferma sempre Meggiorini e Stepinski.

Fabio PISACANE 7- Stesso discorso per il compagno di reparto ma la sua prestazione è impreziosita dal gol del vantaggio che spiana la strada ai sardi.

Luca PELLEGRINI 6,5- Pennella l’assist per l’1-0 e spinge con continuità sulla fascia. Gioventù e freschezza al servizio di Maran.

Pancrazio Paolo FARAGÒ 6- Si impegna e si fa valere alla grande a metà campo.

Luca CIGARINI 6- Regia lenta e compassata ma sempre ordinato ed efficace.

Artur IONITA 6,5- Gioca a tutto campo e segna il gol del 3-0 che chiude la partita. (dall'81 Alessandro DEIOLA sv)

Nicolò BARELLA 7,5: Un vero crack. Gioca una partita totale fatta di qualità e quantità. Le sua accelerazioni spaccano in due la difesa del Chievo e il secondo gol è tutto merito suo. Centrocampista davvero completo

João PEDRO 6,5- Si muove tanto e sul gol del 2-0 si muove bene. Giocatore prezioso per i sardi. (dall'80' Valter BIRSA sv)

Cyril THEREAU 5,5- Non si vede mai e sembra sempre fuori posizione. Svagato. (dal 72' Alberto CERRI 6- Si muove meglio di chi l'ha preceduto)

All. Rolando MARAN 6,5- Contro la sua ex squadra non sbaglia un colpo e dimostra di avere in pugno il suo spogliatoio.

Chievo-Cagliari