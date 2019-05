=Le pagelle dell’Empoli=

Bartolomiej DRAGOWSKI 7,5 – Sventa benissimo il colpo di testa di Muriel, para il tiro di Biraghi, dice no ancora a Muriel, Simeone e Chiesa. Compie un miracolo su Vlahovic a nove dal termine. Sempre più una sicurezza.

Frederic VESELI 6- Tiene bene botta sugli attaccanti della Fiorentina e sbaglia poco.

Matias SILVESTRE 6,5 – Torna al centro della difesa e la sua presenza si sente. Autorità ed esperienza a servizio della squadra.

Dimitrios NIKOLAOU 6 – Forse il meno appariscente della linea difensiva, ma efficace

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Il duello con Biraghi finisce in sostanziale parità anche se lui bada più a difendere che ad offendere. In una delle poche sortite offensive riesce a pennellare l’assist per Farias. Giocatore in crescita.

Hamed Junior TRAORE 6,5 – Il Franchi l’anno prossimo sarà il suo stadio e fa vedere di possedere enormi qualità nonostante la giovanissima età. Faro.

Ismael BENNACER 5,5- Le qualità ci sono ma è un po’ lento in fase di impostazione. Da rivedere.

Rade KRUNIC 6,5 – Da un giocatore della sua qualità ci si attende sempre qualcosa di più anche se fa sentire il suo peso a centrocampo. (dal 90’ Salih UCAN sv)

Marko PAJAC 6,5 – Dal suo lato fa ammattire il povero Mirallas che non riesce mai a contenerlo. Sorpresa.

Francesco CAPUTO 6– Lui è l’anima e il cuore di questo Empoli che vuole ancora la salvezza. Poco assistito dai compagni.

Diego FARIAS 6,5- Si muove tanto e in coppia con Caputo non dà punti di riferimento ai tre centrali viola. Segna il gol che regala il derby ai suoi che accorciano così su Udinese e Genoa. Dal 74’ Afriye ACQUAH 6 – Entra per far legna e lo fa bene)

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 – Il suo Empoli gioca a calcio e prova sempre a fare la partita. Questa vittoria fa ben sperare per la salvezza ed ha un significato: la squadra c’è, lo segue ed è viva.

=Le pagelle della Fiorentina=

Alban LAFONT 6,5 Il campo è bagnato e l’intervento “saponetta” è sempre dietro l’angolo. Se la cava discretamente e compie una bella parata su Di Lorenzo nel finale. Incolpevole sul gol di Farias.

Vitor HUGO 6- Fa una grande chiusura su Farias e gioca una partita attenta.

German PEZZELLA 5,5- Gli attaccanti dell’Empoli non gli danno punti di riferimento e qualche volta perde la bussola. (dall’86’ Gerson sv)

Nikola MILENKOVIC 5- Si fa anticipare in maniera ingenua da Farias e la sua negligenza costa caro alla Fiorentina.

Cristiano BIRAGHI 6: Davanti a sé ha Di Lorenzo e il duello finisce sostanzialmente in parità. Pennella un gran cross per Muriel cancellato da Dragowski che compie una grande parata sul colpo di testa del colombiano.

Marco Benassi 6: Sempre molto mobile e intraprendente. Uno dei più positivi a centrocampo.

Jordan VERETOUT 5,5: Gioca una partita anonima, con poco agonismo. Partita sottotono. Si fa espellere per proteste a partita finita

EDIMILSON 5,5: Prova a dare geometrie alla Fiorentina ma è poco supportato da Veretout e dai compagni di squadra.

Giovanni Simeone 5,5: Non gli si può contestare l’impegno ma sembra un altro giocatore rispetto agli anni passati. Polveri bagnate

Kevin MIRALLAS 5: Gioca in una posizione non consona e si vede. Perde il duello con Pajac e non si rende mai pericoloso davanti. (dal 60’ Federico CHIESA 6- Prova a dare la scossa ma Dragowski lo cancella)

Luis MURIEL 6- Ci prova a far male a Dragowski che però gli dice no. Partita comunque positiva. (dal 67’ Dusan VLAHOVIC 6- Entra in campo per dare centimetri all'attacco e lo fa bene. Fa un gran colpo di testa ma Dragowski è super e salva sulla linea.)

All. Vincenzo MONTELLA 5- La sua Fioentina perde ancora, quarta sconfitta su cinque paritte della sua gestione. Non è ancora riuscito ad entrare nella testa dei giocatori e la squadra non è ancora salva.