Le pagelle di Empoli-Frosinone 2-1: Pajac spinge molto, Caputo freddo dal dischetto

Le pagelle dell'Empoli

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Buona la parata su Ciofani, ma non può far nulla sul tap-in di Valzania. In generale non commette sbavature.

Domenico MAIETTA 5,5 - Troppo precipitoso quando l'Empoli esce palla al piede. Nel finale è uno di quelli che soffre di più.

Matías SILVESTRE 6,5 - Il più sicuro nel reparto difensivo dei toscani. Si francobolla su Ciofani che non riesce a tenere su tanti palloni.

Cristian DELL'ORCO 6 - Male in uscita nel primo tempo, molto meglio quando fa solo il difensore nella ripresa.

Giovanni DI LORENZO 6 - Partita dai due volti per lui. Molto bene nel primo tempo dove si sgancia sulla fascia, un po' di fatica a fare la fase difensiva nella ripresa.

Hamed TRAORÈ 6,5 - Gioca qualche metro più indietro rispetto al solito, ma contribuisce all'impostazione di gioco. Molti i palloni serviti in verticale per Caputo che partiva in velocità. (dal 78' Afriyie ACQUAH 5,5 - Entra per recuperare palloni e allontanare il Frosinone, ma in realtà concede diversi calci di punizioni ai ciociari).

Traoré a duello con Maiello - Empoli-Frosinone - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ismaël BENNACER 6,5 - Brillante come al solito a centrocampo. Recupera tanti palloni. Cala un po' negli ultimi minuti.

Rade KRUNIĆ 6,5 - Solita qualità in mezzo al campo. Quando prende palla al piede fa male alla difesa del Frosinone. Aiuta anche in fase di interdizione nel finale.

Marko PAJAC 6,5 - Spinge molto sulla fascia sinistra. Suo il gol del 2-0, e tante palle pericolose servite in area. (dal 69' Manuel PASQUAL 5,5 - Con il suo ingresso, in realtà, l'Empoli arretra di troppi metri. Diverse le palle perse).

Diego FARIAS 5,5 - Le sue giocate sono comunque decisive, visto che procura il calcio di rigore per l'1-0 dell'Empoli. Sbaglia, però, ben due occasioni nell'area piccola che potevano costare carissimo alla squadra di Andreazzoli. (dall'87 Salih UÇAN sv - Entra per un guizzo nel finale, ma non tocca palla).

Francesco CAPUTO 7 - Lotta come un leone in tutta la trequarti avversaria. Segna su rigore, dà grandi palloni a Farias e fa salire la squadra. Finisce la partita stremato.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 7 - Torna lui e torna il sorriso. L'Empoli gioca bene e crea tante occasioni. Ecco, questo è il problema su cui lavorare: le tante occasioni nel finale.

Le pagelle del Frosinone

Marco SPORTIELLO 6 - Tieni in piedi il Frosinone con un paio di interventi molto importanti nel primo tempo.

Edoardo GOLDANIGA 5,5 - Aiuta in fase di impostazione, ma quando deve difendere non è mai puntuale. Pajac, Bennacer, Krunić, gli scappano tutti su quella fascia.

Bartosz SALAMON 5 - Quando preso in velocità dal duo Caputo-Farias va in difficoltà totale. Tante, troppe, le occasioni lasciate agli avversari, specialmente nel primo tempo.

Marco CAPUANO 5 - Da quella parte lascia troppo spazio a Di Lorenzo e Farias. Anche nella ripresa non riesce a migliore. (dall'85' Federico DIONISI 6 - Entra e mette subito in difficoltà l'Empoli. Questa era solo la sua prima partita in campionato, ma sfiora il gol del 2-2 nel finale).

Luca PAGANINI 5,5 - A conti fatti è il più pericoloso dei suoi, ma pesa tantissimo quell'intervento a regalare il rigore dell'1-0 all'Empoli.

Raman CHIBSAH 5 - Molti calci, ma non riesce comunque a contenere la qualità del centrocampo dell'Empoli. (dal 60' Marcello TROTTA 5,5 - Non trova l'intesa con Ciofani e si calpestano spesso i piedi).

Raffaele MAIELLO 5 - Anche lui fatica a trovare la posizione a centrocampo. Troppi spazi lasciati ai giocatori dell'Empoli nella propria trequarti.

Francesco CASSATA 5 - Lascia troppo spazio alla manovra dell'Empoli. Non riesce mai ad aggredire la linea mediana dei padroni di casa. (dal 46' Luca VALZANIA 6,5 - Il suo ingresso cambia la partita. Segna, corre, si inserisce e rientra anche a difendere. Peccato non averlo visto prima in azione).

Valzania segna il gol dell'1-2 - Empoli-Frosinone - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Cristian MOLINARO 5,5 - Fa molta fatica a difendere nel primo tempo, non riuscendo a dare manforte a Capuano. Più utile nella ripresa quando spinge molto.

Camillo CIANO 5,5 - Prova a muoversi tra le linee, ma non trova mai il varco giusto per colpire. Anche nella ripresa, nel momento di maggior pressione del Frosinone, non riesce ad essere decisivo.

Daniel CIOFANI 6 - Poche chance da gol, ma comunque tiene alta la squadra, soprattutto nella ripresa.

All. Marco BARONI 5,5 - Male l'approccio alla gara. La squadra che doveva cercare più la vittoria, in teoria, era proprio il Frosinone. Poi Baroni mostra di avere coraggio, schierando contemporaneamente 4 punte più Valzania. Non gli va bene comunque.