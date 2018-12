Le pagelle di Empoli-Inter 0-1: Keita decisivo, Joao Mario prezioso. Zajc merita più spazio

=== EMPOLI ===

Ivan PROVEDEL – 6,5: Diverse ottime parate, soprattutto nella ripresa quando tiene a galla la squadra evitando più volte il 2-0 interista.

Frederic VESELI – 5,5: in difficoltà quando i ritmi si alzano, specialmente nel secondo tempo, quando l’Inter alza la velocità.

Matias SILVESTRE – 6,5: intervento pazzesco su Keita, in pratica è un gol, per il resto duella con le torri interiste soprattutto sui calci piazzati.

Jacob RASMUSSEN – 6: fa buona guardia su Icardi, che infatti ha pochissime occasioni.

Joel UNTERSEE – 5: Keita non è un cliente facile, e si vede. Paga la giornata di grazia del senegalese dell’Inter.

Afryie ACQUAH – 5,5: il meno brillante a centrocampo, dove fatica a contenere Joao Mario.

Ismael BENNACER – 6: bel giocatore, mente e pensiero veloci, a volte esagera un po’ con il tocco di prima. Da tenere d’occhio.

Hamed Junior TRAORE’ – 6,5: Bravissimo, sfacciato e senza paura. Eccede a volte con la troppa foga, ma il futuro è suo.

Manuel PASQUAL – 6,5: tra i migliori in campo nel primo tempo, i suoi cross da sinistra sono sempre velenosi. Getta la spugna anche lui per un problema muscolare. (dal 37’ Luca Antonelli 6: fa il suo, ma spinge nettamente meno del suo capitano – dal 74’ Levan Mch'edlidze – 5,5 porta centimetri, niente più).

Antonino LA GUMINA - 6: tanto movimento, combina poco e poi deve lasciare il campo per infortunio. Sfortunato. (dal 25’ Miha ZAJC – 6,5: illumina la scena con le sue giocate, è l’unico pericoloso per i padroni di casa sfiorando anche il colpo grosso nel primo tempo. Merita di tornare titolare).

Francesco CAPUTO – 5,5: vita duro per ‘Ciccio’ oggi. Ci prova da centrocampo senza fortuna, il resto son solo duelli persi contro Skriniar e de Vrij.

Giuseppe IACHINI – 6 Nel primo tempo se la gioca a viso aperto, poi perde La Gumina e Pasqual, che oltre al danno tecnico gli complicano i piani nella ripresa. In piena lotta salvezza, ha i mezzi per salvarsi. Un consiglio: Zajc sempre titolare, basta panchina.

=== INTER ===

Samir HANDANOVIC – 6: Ottima uscita su Zajc a inizio ripresa, non si fa sorprendere da Caputo da centrocampo. Per il resto poco lavoro.

Sime VRSALJKO – 6: partita di sofferenza, si vede pochissimo al cross e soffre quando Zajc si sposta dalle sue parti. Sforna l’assist per il gol di Keita, che gli vale la sufficienza.

Stefan DE VRIJ – 6: gara abbastanza tranquilla, nessuna sbavatura.

Milan SKRINIAR – 6: meno brillante di altre volte, ma comunque soffre pochissimo anche dopo l’ingresso di Mchelidze.

Kwadwo ASAMOAH – 6,5: meglio di Vrsaljko, spinge moltissimo e con Keita forma una catena mancina molto efficace.

Borja VALERO – 5,5: lento e compassato, sovrastato da Traoré, fa sentire l’assenza di Brozovic in cabina di regia (dal 66’ Lautaro MARTINEZ: 6: si presenta con un giallo per un fallo di mano nel tentativo di far gol di testa, poi la rete la sfiora con un colpo di tacco geniale da dentro l’area. Impatto sempre positivo e decisivo per El Toro).

Matias VECINO – 5,5: ancora con poca benzina nelle gambe, non è mai letale in fase offensiva. (dal 57’ Radja NAINGGOLAN – 6: mezz’oretta a disposizione, fa poche cose e le fa bene. Certo, i tifosi nerazzurri si aspettano un ben altro Nainggolan nel 2019 ).

Joao MARIO – 6,5: Altro tra i migliori in campo. Parte trequartista, scende da interno, chiude da regista basso. Era quasi fuori rosa ad agosto, oggi è stato il centrocampista più utilizzato. Fosse anche più cattivo dentro l’area...

Matteo POLITANO – 5,5 meno brillante del solito, forse paga un po’ di stanchezza dopo tanti match giocati a mille.

Keita BALDE – 7: Titolare dopo il buon impatto dalla panchina col Napoli, ripaga la fiducia con una prova maiuscola sia in attacco sia in fase difensiva con ripiegamenti preziosi. Gol decisivo, bello e intelligente, quarto sigillo stagionale. Si candida per una seconda parte di stagione da protagonista assoluto (dall’83’ Danilo D’AMBROSIO - sv).

Mauro ICARDI – 6: continua la crescita di gioco del capitano nerazzurro, che però resta ancora a secco. Ma il suo aiuto è prezioso nella manovra, e infatti a beneficiarne sono gli altri attaccanti.

Luciano SPALLETTI - 6,5: torna a vincere in trasferta, chiude l’anno e l’andata saldamente al terzo posto e in piena zona Champions. Pecca ancora in alcuni difetti questa squadra, ma la strada tracciata per far ancora meglio nel 2019 è quella giusta.