Le pagelle di Empoli-Milan 1-1: Terracciano monumentale, disastro Romagnoli

Le pagelle dell’Empoli

Pietro TERRACCIANO 8,5 – Autentico eroe empolese. In preda alla più totale trance agonistica (e già protagonista di diversi interventi miracolosi) nega nel finale la gioia del gol a Suso con una parata ai limiti della fisica in allungo, con le dita della mano destra. San Pietro.

Giovanni DI LORENZO 6 – Ordinato e vigile sulla sua corsia di competenza.

Matias SILVESTRE 6 – L’ex di turno fa valere la sua esperienza nei momenti più delicati.

Domenico MAIETTA 6,5 – Prezioso in trincea nel finale, quando gli attacchi del Milan sono concedono tregua.

Frederik VESELI 5 – Dalle sue parti imperversa un certo Suso. Emicranie a dismisura.

Ismael BENNANCER 6,5 – Cenntrocampo qualitativo quello di Andreazzoli e l’algerino contribuisce a innalzare il livello pur concedendosi qualche pausa.

Rode KRUNIC 6,5 – Pessima palla persa in occasione dello 0-1, ma dopo quell’errore sale prepotentemente in cattedra forte di una tecnica e di un passo da giocatore vero.

Leonardo CAPEZZI 6 – Prestazione di lotta e di governo. Sfortunato nell’impattare il mancino di Biglia e rendere la traiettoria non più leggibile per Terracciano. (75' RASMUSSEN 6 - Utile per respingere gli assalti finali)

Hamed TRAORÈ 6 – Prova coraggiosa quella del centrocampista classe 2000, che nostante l’età sfodera una personalità fuori dal comune. (81' BRIGHI sv)

Francesco CAPUTO 7 – Una sicurezza, in tutte le categorie. Tecnico, cinico e volentoroso: attaccante completo

Antonino LA GUMINA 5,5 – Grave l’errore a tu per tu con Donnarumma. Trema nel momento meno opportuno. (65' MCHEDLIDZE 6,5 – Contribuisce a cambiare il match con decisiva pressione su Romagnoli.)

Aurelio ANDREAZZOLI 6,5 – Stavolta il suo Empoli non si limita a raccogliere applausi, ma anche un punticino prezioso per morale e classifica. Gli azzurri soffrono la pressione del Milan, ma restano sempre in partita e non disdegnano folate offensiva, anche una volta agguantato il pari.

Biglia - Empoli-Milan - 2018Getty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Incolpevole in occasione del rigore, miracoloso su La Gumina e Caputo.

Davide CALABRIA 5,5 – Poco arrosto sulla fascia destra. Stavolta non incide più di tanto dalla metà campo in su.

Mateo MUSACCHIO 5,5 – Traballa sulle incursioni degli avanti empolesi e non sempre sfodera l’animus pugnandi che l’occasione richiederebbe.

Alessio ROMAGNOLI 4 - Il suo (doppio) errore è una condanna per i rossoneri: ormai le sue defaillance sono una costante in questo avvio di stagione; basta anche solo una sporcatura per compromettere prestazioni sino a quel momento all’altezza, è la dura legge dei difensori.

Diego LAXALT 6 – Meglio quando spinge, per caratteristiche. Entra nell’azione del gol, con cross ficcante in mezzo.

Franck KESSIÉ 5,5 – Generoso ma poco lucido nelle scelte, croce e delizia del centrocampo. (80' BAKAYOKO 5,5 - Che rischio sul contatto con Mchedlidze in area)

Lucas BIGLIA 6 – Trova un gol con poderoso sinistro da fuori (con la complicità di Capezzi) ma dopo un primo tempo sugli scudi cala vistosamente alla distanza

Giacomo BONAVENTURA 5 – Dopo la prestazione extra lusso con l’Atalanta è attore non protagonista; non entra mai davvero in partita.

Jesús Joaquín SUSO 7 – Solo un Terracciano in formato “Buffon” gli nega la gioia del gol; miglior rossonero in campo al Castellani di Empoli, nonostante il solito ristretto raggio d’azione.

Fabio BORINI 5,5 – Impiegato nell’inedita posizione di attaccante centrale, fa quel che può da “adattato”; qualche sponda utile per i compagni ma anche qualche errore di troppo figlio di una tecnica deficitaria . (73' CUTRONE 5,5 - Non può essere ancora nelle condizioni migliori).

Hakan ÇALHANOGLU 4,5 – Inaccettabile la performance di colui che avrebbe dovuto accendere la luce; irroconoscibile questa sera il trequartista turco, mai in grado di creare superiorità numerica. Di lui si ricorda solo qualche sporadico tentativo dalla distanza con il consueto destro a giro. Bocciato. (73' CASTILLEJO 6 - Meglio rispetto al trascurabile ingresso in campo contro l'Atalanta)

All. Gennaro GATTUSO 5 – Con il disperato bisogno di centrare il bottino pieno, il suo Milan ancora una volta si permette di tergiversare nei metri conclusivi; annusando il sangue ma senza mordere la preda. Ok Terracciano, ok la supremazia territoriale, ma non essere riusciti a capitalizzare la superiorità contro una matricola il cui organico è grossomodo lo stesso dello scorso anno in Serie B è un qualcosa che grida vendetta. Situazione preoccupante in casa Milan.