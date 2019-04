Le pagelle di Empoli-Napoli 2-1: Traorè devastante, Allan e Koulibaly scarichi

Le pagelle dell'Empoli

Ivan PROVEDEL 6 - Non sempre preciso, ma in uscita si fa sentire.

Domenico MAIETTA 7 - Superlativo in diversi recuperi. Non lascia entrare nessuno in area.

Matías SILVESTRE 7 - Grandissima marcatura su Milik, che fatica davvero a respirare.

Frédéric VESELI 7 - Deve stare attento alle incursioni di Callejon e Malcuit, ma è sempre attento e preciso.

Giovanni DI LORENZO 7 - Lascia un po' troppo spazio a Mario Rui, ma completa una grandissima prestazione in fase offensiva. Tanti i palloni per gli attaccanti, più il gol che regala 3 punti importantissimi in chiave salvezza.

Hamed TRAORÈ 7,5 - Un vero portento a centrocampo. Lotta, corre, conquista palloni e rifinisce, mandando in porta Caputo e Farias. Emblematiche le sfide fisiche vinte contro Allan e Koulibaly.

Ismaël BENNACER 7 - Detta i ritmi della gara, mettendo in difficoltà il centrocampo del Napoli. Tocca una mole incredibile di palloni.

Rade KRUNIĆ 6 - Si fa male sul più bello. Fino a quel momento era stato comunque apprezzabile il suo sforzo nel creare superiorità sulla fascia sinistra. (dal 41' Matteo BRIGHI 6 - Fa fatica a tenere i ritmi della partita, ma è bravo a non commettere sbavature).

Marko PAJAC 6,5 - Attacca con continuità sulla fascia. Forse rincula un po' troppo nel finale. (dal 90+2 Manuel PASQUAL sv - Fa il suo ritorno in campo dopo qualche mese).

Diego FARIAS 6,5 - Fa un grande movimento a disorientare i difensori avversari e segna il gol del vantaggio. Mezzo punto in meno perché manca la chance del 3-1 solo davanti al portiere.

Francesco CAPUTO 6,5 - Impegna tutta la difesa avversaria e apre gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Anche per lui mezzo punto in meno per quell'errore sotto porta nel primo tempo.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 7,5 - L'estetica è importante, ma serve segnare e fare punti. Andreazzoli ha compreso appieno la lezione dello Stadium e ha fatto la differenza contro il Napoli con un piano tattico perfetto. Il trio di difesa più il trio di centrocampo è stato fondamentale per chiudere tutte le porte alla squadra di Ancelotti.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Un paio di parate superlative a salvare la sua squadra, vedi quella su Caputo (nel primo tempo sull'1-0) e quella su Farias (sul 2-1). Peccato che il secondo gol dell'Empoli nasca proprio da una sua incertezza.

Kévin MALCUIT 5 - Difende zero, attacco poco. (dal 76' Simone VERDI 5,5 - Non un grande impatto alla gara, anzi).

Kalidou KOULIBALY 5 - Una delle prime partite in cui Koulibaly è completamente fuori fase. Perde diversi duelli, anche fisici e non sempre si fa trovare pronto. Non lo si vedeva così in difficoltà da Milan-Napoli di Coppa Italia quando fu sbeffeggiato da Piatek.

Sebastiano LUPERTO 5,5 - Sempre frettoloso e impaurito. Viene schierato per fare esperienza, ma per ora il bilancio è negativo.

Mário RUI 5,5 - Ha tante chance di attaccare sulla fascia sinistra, ma la mira non lo assiste. Sono diversi i cross andati perduti.

José María CALLEJÓN 5,5 - Non riesce a fare la differenza sulla fascia destra. Non riesce, soprattutto, a combinare con Malcuit.

Marques ALLAN 5,5 - Tiene il centrocampo praticamente da solo, ma a volte cerca di strafare, perdendo spesso palla. Non il giusto atteggiamento, soprattutto quando è una serata storta per tutta la squadra.

Piotr ZIELINSKI 6 - È il più pericoloso dei suoi, ma viaggia a sprazzi. Segna un gol fantastico, poi lo si vede poco nella ripresa.

Amin YOUNES 5 - Sfiora subito un gran gol, poi sparisce dalla partita. (dal 58' Fabián RUIZ 5 - Non combina nulla nella metà campo avversaria una volta entrato).

Adam OUNAS 4,5 - Ancelotti gli chiede di fare l'attaccante, ma l'ex Bordeaux resta confinato sulla fascia. Lui non si rende mai pericoloso ed è facilissimo marcarlo. (dal 57' Dries MERTENS 6 - Non è decisivo, ma aumenta sicuramente la pericolosità offensiva della sua squadra).

Arkadiusz MILIK 5 - Senza Mertens fatica a muoversi tra le fitte maglie dell'Empoli. Corre un po' a vuoto e quando ha delle occasioni le spreca malamente. Mezzo punto in meno per la simulazione.

All. Carlo ANCELOTTI 5 - Ok gli stimoli, ma il Napoli non ha mai dato l'impressione di poter girare la partita nella ripresa. La speranza è sempre la solita: che chi ha riposato, sia poi in forma per l'Europa League.