Le pagelle di Empoli-Udinese 2-1: Provedel provvidenziale, De Paul delude

===Empoli===

Ivan PROVEDEL 8 – Se l'Empoli non finisce il primo tempo sotto di tre gol buona parte del merito va a lui. Respinge gli assalti di mezza squadra dell'Udinese e dà una speranza che i suoi raccolgono. Nel finale sbarra la strada a D'Alessandro con un intervento spettacolare. La prima vittoria da agosto dei suoi porta la sua firma a caratteri indelebili.

Giovanni DI LORENZO 6 – Qualche distrazione e tanta sofferenza nel primo tempo. Poi cresce molto.

Domenico MAIETTA 5 – Causa il rigore su Lasagna, ma anche primo non aveva mostrato grande sicurezza.

Matias SILVESTRE 6 – Sbaglia in avvio, regalando a Pussetto una buona occasione. Poi fa buona guardia e si immola con il corpo, sempre sull'italo-argentino.

Luca ANTONELLI 6 – Partita senza squilli, si limita a curare la sua zona senza strafare.

Afriyie ACQUAH 6,5 – Lotta contro il mondo di muscoli e cuore. Corre fino alla fine e sfiora il 3-1 in contropiede.

Ismael BENNACER 5,5 – Sballottato dai movimenti continui dei giocatori dell'Udinese nel primo tempo, poi sale di giri. Ma ci ha abituato ad altre prestazioni ultimamente.

Hamed Junior TRAORÈ 6,5 - Un altro che cresce in maniera incredibile alla distanza. Freschezza e polmoni a disposizione della squadra, va anche al tiro con personalità.

Rade KRUNIC 6,5 – Si vede pochissimo per 40 minuti, poi si iscrive al match ed entra in entrambi gol dei suoi. (dal 82' Matteo BRIGHI SV)

Miha ZAJC 6 – Segna un gol insperato per l'empoli fino a quel momento, anche se prima se n'era divorato uno simile. Sostituito ben presto (dal 60' Antonino LA GUMINA 5,5 - Entra quando c'è da difendere il risultato, ma spreca un paio di buone occasioni in contropiede)

Francesco CAPUTO 7 – Uomo decisivo dell'attacco dell'Empoli. Difesa della palla da attaccante e assist per l'1-0, incornata sottoporta per il raddoppio. Terzo gol di fila e sesto in campionato. La salvezza dell'Empoli passa in maniera imprescindibile da lui.

All. Giuseppe IACHINI 6,5 - Buona la prima per l'ex allenatore del Sassuolo, che porta 3 punti che mancavano da una vita. Ma quanta sofferenza nel primo tempo...

===Udinese===

Juan MUSSO 6 – Può poco sui gol subiti, evita il tris nel finale con un paio di buoni interventi.

Molla WAGUE 5,5 – Qualche sbavatura nel suo match, bada al sodo senza perdersi in fronzoli.

William TROOST-EKONG 5 – Partita senza affanni fino all'1-0, quando si fa sorprendere.

SAMIR 5,5 – Tanta corsa ma anche molta imprecisione. Esce per infortunio (dal 64’ Darwin MACHIS 6 - Buon impatto, regala l'assist a Pussetto)

Hidde TER EVEST 6 – Poca qualità e tanto sacrificio per il giovane olandese. Prestazione sufficiente. (dal 83' Marco D'ALESSANDRO SV)

Seko FOFANA 5,5 – Strapotere fisico nei primi 45 minuti poi va in confusione e commette tanti, troppi errori.

Rolando MANDRAGORA 5 – Dovrebbe essere il regista del centrocampo ma si vede poco, anche nel momento migliore dei suoi.

PUSSETTO 6,5 – Il migliore dei suoi. Va tre volte al tiro nel primo tempo ed è quello che ci crede di più nella ripresa, riaprendo il match dopo la mazzata del rigore sbagliato da De Paul.

Jens STRYGER LARSEN 6 – Va vicino al gol nel primo tempo con un gran destro, ma dietro non è irreprensibile.

Rodrigo DE PAUL 5 – Gran lavoro tra le linee nel primo tempo, quando è il faro del centrocampo. Sparisce dal match dopo lo svantaggio e sbaglia malamente il rigore che avrebbe riaperto la partita.

Kevin LASAGNA 5,5 - Centra la traversa ma uno come lui poteva fare meglio nell'occasione. Per il resto punge meno del solito.

All. Julio VELAZQUEZ 5 - La sua squadra mette l'Empoli in un angolo per 40 minuti, ma si spegne alla prima difficoltà. La sua avventura in Friuli sembra arrivata al limite.