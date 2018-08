Le pagelle di Fiorentina-Chievo 6-1: Gerson e Edimilson, che acquisti!

Le pagelle della Fiorentina

Alban LAFONT 5,5 - Non perfetto quando chiamato in causa. Troppo timido.

Nikola MILENKOVIĆ 6,5 - Un gol fantastico in avvio di gara che lancia la Fiorentina. Annulla completamente Giaccherini.

Germán PEZZELLA 6,5 - Solita sostanza in difesa. Sempre puntuale.

Vitor HUGO 6 - Meno preciso del compagno di reparto, ma commette comunque pochi errori.

Cristiano BIRAGHI 6 - Primo tempo anonimo, costretto ad arretrare per coprire su Depaoli. Molto meglio nella ripresa dove è molto costante sulla fascia.

Marco BENASSI 7,5 - Il signore del centrocampo. Sempre pericoloso quando si inserisce in area di rigore, colpisce con due gol molto belli.

Marco Benassi esulta dopo il terzo gol della Fiorentina contro il Chievo 2018LaPresse

Fernandes EDIMILSON 6,5 - Non male al debutto ufficiale con la maglia della Fiorentina. Diverse le chiusure all’altezza del limite dell'area. (dal 54’ Christian NORGAARD 6 - Poco appariscente, ma fa il suo).

Santos GERSON 7,5 - Che debutto con la maglia della Viola. Segna il gol del 2-0, bell’assist per il poker di Chiesa ma lo si trova a tutto campo. Grande personalità e ottima tecnica. (dal 75’ Bryan DABO 6 - Buon impatto. Entra subito nel vivo del gioco della Fiorentina).

Federico CHIESA 7 - Cerca il gol a più riprese. Bravo a mantenersi lucido e paziente, che l’occasione giusta arriva. E può migliorare ancora tanto… (dal 74’ Marko PJACA sv - Pochi palloni toccati. Ci sarà tempo anche per lui).

Giovanni SIMEONE 7 - Fa tanto movimento nella trequarti avversaria, favorendo l’ingresso in area dei centrocampisti. Suo l’assist per il gol del 3-0, completa la sua partita con la rete del 6-1.

Valentin EYSSERIC 6 - Va a sprazzi. Quando è in serata, però, regala ottime giocate, vedi il gol finale del 6-1.

All. Stefano PIOLI 6,5 - La sua squadra gioca un buon calcio. Non si conoscono a memoria, ma la Fiorentina ha degli schemi ormai consolidati. Ottimi anche i nuovi innesti.

Le pagelle del Chievo

Andrea SECULIN 6 - Può fare davvero poco sui gol. Lasciato completamente solo dai suoi compagni di squadra.

Fabio DEPAOLI 5 - Nel primo tempo non è male, subisce poco e attacca tanto, mettendo in difficoltà Biraghi. Nella ripresa è inesistente, e Biraghi può far quello che vuole sulla fascia.

Luca ROSSETTINI 4,5 - Qualche chiusura in avvio. Poi ci capisce poco dal 2-0 in poi.

Nenad TOMOVIĆ 5 - Malissimo in difesa. Prova a riscattarsi con il gol.

Pawel JAROSZYNSKI 5 - In diagonale blocca diverse volte Chiesa. Questo è successo nel primo tempo, poi nella ripresa subisce troppo.

Nicola RIGONI 5 - Coglie un palo nel primo tempo e nulla di più. (dal 67’ Riccardo MEGGIORINI 4,5 - Pessimo impatto alla gara. Non è mai pericoloso e si prende anche un giallo).

Ivan RADOVANOVIĆ 5 - È il migliore dei suoi nel primo tempo. Cerca le combinazioni con gli attaccanti, va a chiudere in difesa. Malissimo, però, nel primo tempo, giocando troppo arretrato.

Video - Modric, Milinkovic, Cavani: le 7 bufale del calciomercato estivo 01:44

Perparim HETEMAJ 6 - Uno dei più pericolisi per il Chievo nel primo tempo. Bloccato da un infortunio. (dal 46’ Joel OBI 5 - Non dà nulla di più alla manovra del Chievo. Anche in fase difensiva non convince).

Valter BIRSA 4,5 - Lui e Giaccherini dovrebbero servire a più non posso Stepinski, ma all’attaccante polacco non arrivano palloni giocabili. L’ex Milan non riesce a destreggiarsi sulla destra, ancora deve adattarsi ad un modulo diverso da quello di Maran. (dal 77’ Sofian KIYINE sv - Pochi palloni toccati).

Emanuele GIACCHERINI 4,5 - Annullato da Milenkovic. Poco attivo in fase offensiva.

Mariusz STEPINSKI 5,5 - Ha diverse occasioni per il pareggio, ma non le sfrutta.

All. Lorenzo D'ANNA 4 - Fase difensiva da rivedere, anzi da cancellare. 9 gol in 2 partite sono troppi, anche se giochi contro Juventus e Fiorentina.