FIORENTINA

Alban-Marc LAFONT 6 - Molto reattivo in avvio di partita quando alza in corner un colpo di testa ravvicinato di Salamon. Non arriva sul destro di Ciofani, ma in questo caso è lecito parlare di prodezza dell'attaccante.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Uno dei più positivi e intraprendenti, soprattutto nel primo tempo quando si spinge in avanti con regolarità e va vicino al gol in un paio di occasioni.

German PEZZELLA 5,5 - Prestazione senza grosse sbavature. Commette una sola, ma pesantissima leggerezza: è lui a chiudere in ritardo su Ciofani nell'azione che decide l'incontro.

Vincent LAURINI 6 - Qualche buona diagonale e un paio di traversoni interessanti dalla destra. Nulla di trascendentale, ma merita la sufficienza.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - L'impegno non manca, ma la sua gara non è del tutto convincente. Conquista spesso il fondo ma i suoi traversoni non sempre sono precisi. E dalla sua parte il Frosinone nella ripresa vince la partita.

GERSON 5 - Presenza impalpabile in mezzo al campo. Lento e impacciato, spesso fuori posizione. Graziato da Chiffi che non gli sventola il cartellino giallo dopo un fallo da dietro senza senso ai danni di Pinamonti.

dal 58' Giovanni SIMEONE 5 - Un colpo di testa debole facilmente controllato da Sportiello e una deviazione imprecisa nel finale. Entra per dare più incisività all'attacco viola, ma combina davvero poco.

Jordan VERETOUT 5,5 - Senza infamia e senza lode. Trotterella in mezzo al campo senza incidere più di tanto: va una sola volta alla conclusione senza inquadrare lo specchio della porta.

Marco BENASSI 6,5 - Si conferma uno dei giocatori più pericolosi della Fiorentina. Nel primo tempo si procura almeno un paio di buone occasioni, poi a metà ripresa Pioli decide di toglierlo per cambiare modulo.

dal 58' Bryan DABO 5,5 - Entra e si piazza nei 2 di centrocampo insieme a Veretout. Distratto e poco incisivo, si perde Goldaniga sugli sviluppi di un corner e per poco il difensore non va a segno.

Federico CHIESA 6,5 - Va a sprazzi, ma quando si accende è difficile da contenere. Nel primo tempo sfiora l'incrocio con un colpo di testa in tuffo, nella ripresa si esibisce in un gran numero ma viene fermato dal palo.

Luis MURIEL 5 - Assente ingiustificato, tocca pochissimi palloni e non è mai pericoloso. Una delle sue peggiori performance da quando veste la maglia della Fiorentina.

dal 79' Dusan VLAHOVIC 5,5 - Pochi minuti per lui, ma fa in tempo a lisciare un ottimo pallone in piena area nel convulso assedio finale.

Kevin MIRALLAS 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto. Svaria da destra a sinistra, mette qualche pallone interessante a centro area, è il primo a impegnare Sportiello ma si spegne alla distanza e a conti fatti il suo apporto non è granché.

All.: Stefano PIOLI 5 - Parte con il 4-3-3, passa al 4-2-3-1 e chiude la partita con il tandem d'attacco Vlahovic-Simeone. Troppa confusione in una squadra che sembra avere smarrito tutte le sue certezze.

Vincent Laurini e Andrea Beghetto - Fiorentina-Frosinone Serie A 2018-19Getty Images

FROSINONE

Marco SPORTIELLO 6,5 - Molto bravo in apertura quando respinge con i piedi un diagonale di Mirallas, sicuro anche in un paio di uscite nel finale quando la Fiorentina tenta il tutto per tutto. Salvato dal palo sul destro di Chiesa.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 - In difesa si fa sempre trovare pronto e trova anche il modo di rendersi pericoloso in attacco con un'incornata da due passi che finisce di un soffio a lato.

Bartosz SALAMON 6 - Il primo a rendersi pericoloso con un colpo di testa alzato in corner da Lafont, combatte su ogni pallone alternando buoni interventi a svarioni incomprensibili. Si fa male nel finale, prova a rientrare ma non ce la fa.

Marco CAPUANO 6 - Non demerita. Si fa notare per qualche buon anticipo in occasione di qualche mischia e spesso si prende la responsabilità di provare a fermare Chiesa. Nel complesso una prestazione incoraggiante.

Luca PAGANINI 7 - Insieme a Ciofani è il migliore del Frosinone. Sulla destra svolge con grande dedizione le due fasi, sfiora il gol con un colpo di testa a incrociare e sulla destra crea puntualmente la superiorità numerica con le sue discese. Bravissimo.

Raman CHIBSAH 6 - Gioca con maggiore lucidità rispetto al solito in mezzo al campo e si fa apprezzare anche per qualche inserimento in area di rigore.

Paolo SAMMARCO 6 - Buon primo tempo, dove si fa valere con un lavoro poco appariscente ma prezioso. Esce alla fine del primo tempo presumibilmente per un problema fisico.

dal 46' Raffaele MAIELLO 6 - Si piazza al posto di Sammarco e si limita a fare legna. Soffre nei primi minuti, respirà un po' di più quando la Fiorentina passa al centrocampo a due.

Luca VALZANIA 6 - Male quando difende, decisamente meglio quando si trova in condizione di attaccare a campo aperto, anche se non sempre è preciso.

dall'80' Francesco ZAMPANO s.v. - In campo solo negli ultimi minuti, non giudicabile.

Andrea BEGHETTO 6 - Discorso simile a quello fatto per Valzania. Si fa valere per un paio di traversoni a centro area e per una conclusione che impensierisce Lafont, ma quando si tratta di coprire non sempre si fa trovare pronto.

Marcello TROTTA 5 - Non si vede quasi mai. Gioca spesso spalle alla porta e non riesce mai a impensierire Lafont. Baroni giustamente lo toglie e la mossa si rivela determinante.

dal 68' Daniel CIOFANI 7 - Entra con l'atteggiamento giusto dando vivacità all'attacco. E soprattutto decide la partita con un colpo da biliardo: pallone in buca d'angolo e niente da fare per Lafont. Un gol che potrebbe rivelarsi pesantissimo.

Andrea PINAMONTI 6 - Fa una sola cosa degna di nota in tutta la partita: il tocco a smarcare Ciofani al limite dell'area per il gol del Frosinone. E non è poco.

All.: Marco BARONI 6,5 - Imbriglia la Fiorentina non concedendole spazi e nella ripresa azzecca la mossa giusta inserendo Ciofani. A un certo punto capisce che può vincere la partita e non si lascia sfuggire l'occasione.