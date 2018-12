Le pagelle di Fiorentina-Juventus 0-3: Bentancur è un gigante, Simeone spreca un gol fatto

=== Fiorentina ===

Alban LAFONT 5 – E’ tutto fuorché una sicurezza. Incerto nelle uscite e pasticcione in occasione dello 0-2. Fa qualche altro intervento di routine, ma nel complesso non ci siamo.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Su Ronaldo il compito non è agevole e alla fine è uno dei meno peggio della difesa di Pioli.

German PEZZELLA 5 – Negativo sul gol di Bentancur, si fa saltare con facilità disarmante. Costretto spesso a ricorrere al fallo.

VITOR HUGO 5 – La sua leggerezza provoca una punizione dal limite in avvio. Oltre al retropassaggio da brividi, fa il difensore nell’area sbagliata e butta via un possibile gol.

Cristiano BIRAGHI 5,5 – Rischia con un tocco di mano che Orsato giudica non meritevole di rigore. Meglio quando spinge con palloni depositati al centro per i compagni.

Marco BENASSI 5,5 - Subito pericoloso, anche nella ripresa ci prova. Sostituito forse troppo presto da Pioli (dal 65’ Marko PJACA 5 – Entra per aumentare la pericolosità offensiva della Viola. Chi l’ha visto?)

Jordan VERETOUT 5 - Sbaglia sul gol dello 0-1 e finisce la partita con un giallo ingenuo e inutile. Spara a salve dalla distanza.

EDIMILSON Fernandes 4,5 – Il suo fallo di mano costa lo 0-3. Per il resto si sbatte ma è più dannoso che altro.

Federico CHIESA 6 – Si sacrifica per la causa e crea gli unici presupposti validi della Fiorentina. L’unico a salvarsi è sicuramente lui. Altruista, a volte anche troppo.

Giovanni SIMEONE 4 - La difesa viola soffre, ma l'argentino spreca un gol che grida vendetta. Goffo, demoralizzato, troppo triste per essere la punta di una squadra ambiziosa. Momento no, non segna dal 19 settembre e con quell’occasione sfruttata poteva essere un’altra storia.

GERSON 5,5 - Non tiene il passo di Cancelo in avvio e soffre, ma cresce nella ripresa. Partita dai due volti (dall’81’ Cyril THEREAU s.v.).

All. Stefano PIOLI 5 – La Viola perde l’imbattibilità casalinga. Non ha mai battuto Allegri in carriera né la Juventus. Ha perso le ultime 13 gare consecutive con la Signora e non trova rimedi alla sterilità offensiva.

Chiellini, Dybala - Fiorentina-Juventus - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

=== Juventus ===

Wojciech SZCZESNY 6 – Non compie parate proibitive, ma si fa trovare pronto quando serve. Ordinaria amministrazione su Chiesa.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Buona prova nelle due fasi, in quella di contenimento limita le sfuriate viola e in particolare Chiesa.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Alla 300esima da titolare in Serie A non sbaglia praticamente nulla. Di qui non si passa.

Giorgio CHIELLINI 7,5 – Muro difensivo e prova da leader. Come se non bastasse, in girata mette a segno lo 0-2 con la complicità di Lafont.

Chiellini, Cancelo - Fiorentina-Juventus - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Joao CANCELO 7 – Primo tempo sontuoso con lanci al cachemire per Ronaldo e sgroppate imperiose. Poi cala e si piace un po’ troppo.

Juan CUADRADO 6,5 – L’assist per Chiellini di testa è qualcosa di inedito. Per il resto è più abile nel mandare in gol i compagni che nelle conclusioni, talvolta sparacchiate in curva (dall’84’ DOUGLAS COSTA s.v.).

Rodrigo BENTANCUR 8 - Ha il merito di sbloccare un match non facile. Nel frangente salta Veretout e Pezzella e deposita in buca d’angolo. La sua crescita prosegue: due gol e un assist fin qui ma soprattutto una grande personalità.

Blaise MATUIDI 6,5 – Sostanza e quantità. Il classico giocatore che fa del lavoro oscuro la sua dote principale.

Paulo DYBALA 7 – Illuminato, partecipa alla rete di Bentancur e trova buone trame con i compagni.

Mario MANDZUKIC 6 – A parte il giallo evitabile, è un po’ fuori dal coro bianconero ma ha il merito di procurarsi il rigore dello 0-3 (dall’89’ Moise KEAN s.v.).

CRISTIANO RONALDO 6,5 – Il decimo gol è servito su rigore e bisogna tornare ai tempi di Charles per un simile impatto realizzativo. Per il resto si diletta nei numeri, ma conferma uno scarso feeling con le punizioni (dall’81’ Federico BERNARDESCHI s.v.).

All. Massimiliano ALLEGRI 7 – 40 punti su 42 e potremmo fermarci qui. La Juve è una macchina da guerra e le altre possono solo prenderne atto. La prossima sfida è con l’Inter allo Stadium.