FIORENTINA

Alban-Marc LAFONT 6,5 - L'incornata di Calhanoglu è imprendibile. Nel primo tempo tiene in piedi i viola con due ottimi interventi su Suso e sullo stesso Calhanoglu.

Vincent LAURINI 5,5 - Poco efficace dietro, nullo in fase di spinta. Finisce la partita infortunandosi dopo un fallo su Borini che gli costa l'ammonizione.

dal 68' GERSON 5,5 - Entra per dare maggiore spinta senza riuscire a centrare l'obiettivo.

Nikola MILENKOVIC 6 - Ingaggia un bel duello con Piatek e nella maggior parte dei casi è lui a uscire vincitore.

Vitor HUGO 5,5 - Assente ingiustificato in occasione del gol di Calhanoglu, nella ripresa gioca con maggiore sicurezza anche perché il Milan davanti è praticamente nullo.

Cristiano BIRAGHI 5 - Sembra un giocatore senza energie: rischia l'espulsione quando, già ammonito, entra in maniera scriteriata su Suso. Falloso e inconcludente.

Bryan DABO 4,5 - Piedi ruvidi, non dà alcun contributo degno di nota né in fase offensiva né in fase di contenimento.

dall'84' Christian NORGAARD s.v. - Troppo poco in campo per essere giudicato.

Edimilson FERNANDES 4,5 - Schierato centrale da Montella al posto dello squalificato Veretout, non ripaga la fiducia del tecnico disputando una partita semplicemente disastrosa. Va a vuoto in occasione del gol di Calhanoglu.

dal 74' Dusan VLAHOVIC 6 - Merita la sufficienza perché riesce a creare un po' di apprensione tra i difensori del Milan. A un passo da gol quando viene anticipato in extremis da Romagnoli.

Marco BENASSI 5,5 - Primo tempo da dimenticare, prova a suonare la carica nella ripresa con qualche accelerazione ma senza risultati apprezzabili.

Kevin MIRALLAS 6 - Ha il merito di provarci e di lottare su ogni pallone. Donnarumma gli nega il gol con un grande intervento su un sinistro ravvicinato.

Luis MURIEL 4,5 - La partita del colombiano si può riassumere nel modo in cui calcia una punizione nel primo tempo: corpo all'indietro e pallone in tribuna. Serata nera, nerissima per lui.

Federico CHIESA 6 - Come quasi tutti i suoi compagni si accende solo nella ripresa: mette i brividi a Donnarumma con un destro alto di poco e un altro rasoterra insidioso. Poco continuo, ma tra i pochi a salvarsi.

All.: Vincenzo MONTELLA 4 - Impatto zero sulla squadra. Anzi, impatto uno come i punti raccolti in 6 partite tra campionato e Coppa Italia. La Fiorentina vista nel primo tempo è semplicemente angosciante, la reazione di nervi nella ripresa non può bastare a cambiare il giudizio.

Alessio Romagnoli - Fiorentina-Milan Serie A 2018-19Getty Images

MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Nel primo tempo deve sporcarsi i guanti solo su un tiro di Muriel, nella ripresa sale in cattedra opponendosi a una conclusione velenosa di Mirallas, a un'altra di Chiesa e a un'altra ancora di Kessié. Se il Milan torna a casa con i 3 punti non deve ringraziare solo Calhanoglu.

Ignazio ABATE 6,5 - Altra prestazione importante del terzino destro rossonero che si conferma giocatore affidabile e serio. Nel primo tempo si fa vedere anche in fase offensiva, nella ripresa si limita a difendere e lo fa sempre bene.

Mateo MUSACCHIO 6,5 - Buona prova del centrale argentino che dietro se la cava senza affanni e trova anche il modo di rendersi pericoloso: suo il pallone perfetto che Suso spara su Lafont nel primo tempo.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Rientra dopo il turno di stop per squalifica e risponde presente. Fondamentale il suo intervento in scivolata nella ripresa che toglie dai piedi di Vlahovic il pallone dell'1-1.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 - Ancora una volta non convince fino in fondo. Poco deciso nelle giocate, si fa saltare secco da Mirallas confermando la sua difficoltà a leggere determinate situazioni di uno contro uno-

Franck KESSIÉ 5 - Primo tempo così così, poi nella ripresa diventa l'uomo in più della Fiorentina: prima rischia l'autorete con una deviazione che impegna severamente Donnarumma, poi perde un pallone sanguinoso che fa scattare il contropiede viola. Poco lucido quando serve.

Tiemoué BAKAYOKO 6,5 - Riproposto titolare da Gattuso, parte con il freno tirato poi si scioglie col passare dei minuti e nel finale si rende molto utile soprattutto in fase di interdizione. Piaccia o no, è uno dei punti di riferimento di questo Milan.

Hakan CALHANOGLU 7 - Sfiora il gol con un destro angolato che Lafont mette in angolo con un grande intervento, poi non perdona il portiere viola segnando il suo primo gol di testa da quando gioca in Italia. Quest'anno ha segnato pochissimo, ma le sue reti potrebbero avere un peso specifico enorme a fine stagione.

SUSO 6,5 - Sbaglia un gol facile sparando un piattone sinistro addosso a Lafont. Poi si riscatta con l'assist per Calhanoglu, il suo decimo in stagione: una rasoiata di sinistro che il turco deve solamente sfiorare per trasformare in gol.

dall'81' Samu CASTILLEJO s.v. - In campo solo negli ultimi minuti, tocca pochissimi palloni ed è ingiudicabile.

Krzysztof PIATEK 5,5 - Cerca di rendersi utile con sponde e movimenti in profondità, riceve pochissimi palloni giocabili e i pochi che ha non li sfrutta. Il polacco sembra avere perso il tocco magico che lo aveva contraddistinto all'inizio della sua avventura milanista.

dal 74' Patrick CUTRONE 5,5 - Premessa: non è facile entrare quasi sempre a partita iniziata e dover dare tutto subito. Ma quel pallone sparato a lato in diagonale andava sfruttato decisamente meglio.

Fabio BORINI 6,5 - Ancora una volta esce dal campo stremato e con una ferita allo zigomo. Corre dal primo all'ultimo secondo senza risparmiarsi mai e si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Utilissimo.

dall'88' Diego LAXALT s.v. - In campo troppo poco per essere giudicato.

All.: Gennaro GATTUSO 6,5 - Dopo la sconfitta contro il Torino il suo Milan sembrava essersi definitivamente perso, invece le vittorie contro Bologna e Fiorentina hanno ridato fiato a un gruppo che dimostra di seguirlo ancora. La gestione del caso Bakayoko alla fine lo premia.