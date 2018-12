Le pagelle di Fiorentina-Parma 0-1: Biabiany sfolgorante, Inglese cinico, Vitor Hugo da incubo

=== FIORENTINA ===

Alban LAFONT 6 Capitola sul primo tiro in porta e poi non viene quasi mai impegnato. Sfortunato

Nikola MILENKOVIC 6 Sfiora il gol dalla distanza nel primo, poi alza bandiera bianca per un guaio muscolare.

(dal 39' Vincent LAURINI 5.5 Pronti via e rimedia un giallo per un fallo da tergo su Rigoni. Cresce nella ripresa ma nonostante si sovrapponga spesso, i compagni non lo premiano a dovere.

Vitor HUGO 4 Santo Stefano sciagurato per il centrale viola. Spalanca la strada del gol ad Inglese con una leggerezza clamorosa e nella ripresa abbatte Biabiany lasciando la propria squadra in 10 minuti. Disastroso.

German PEZZELLA 5.5 Un'accelerazione di Biabiany gli fa rimediare un'ammonizione quasi istantanea che condiziona non poco la sua partita. Sfiora in almeno due circostanze il gol ma non è la giornata giusta per festeggiare.

Cristiano BIRAGHI 6.5 Il più pericoloso della Fiorentina. Spinta costante sul binario sinistro, fa girare la testa a Gazzola e nella ripresa cerca gloria anche con colpo di testa degni di un centravanti.

Edmilson FERNANDES 5.5 Parte bene poi si spegne alla distanza e nella ripresa lascia il posto a Ceccherini.

(dal 66' Federico CECCHERINI 6 In 10 contro 11 la Fiorentina soffre meno ed è più pericolosa. Un po' di merito ce l'ha anche lui che compie pochissime sbavature ed entra bene in campo)

Marco BENASSI 5 Più fumo che arrosto. Qualche cross e tante corse che portano a poco.

(dal 56' GERSON 5 Dovrebbe spaccare la porta invece per poco non rimedia solo un'espulsione per due manate in faccia a Scozzarella e Biabiany. Fumantino)

Jordan VERETOUT 5.5 Regia troppo frenetica, sbaglia troppo nel finale.

Federico CHIESA 5.5 Vorrebbe spaccare il mondo e segnare il secondo gol consecutivo ma si incaponisce troppo, specie nella ripresa, e termina la gara a secco.

Giovanni SIMEONE 5 Va più vicino all'autogol nella propria area di rigore che alla rete nell'area avversaria. Luna nera.

Marko PJACA 6 In ripresa, mette sul costante chi vive Gazzola nella ripresa ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Nel finale un super Sepe gli nega la prima gioia personale.

All. Stefano PIOLI 5.5 I suoi ragazzi si impegnano e ce la mettono tutta per raddrizzare una partita stregata ma le sue scelte e i suoi cambi non convincono in toto e l'appuntamento con la terza vittoria di fila sfuma sul più bello.

Fiorentina-Parma 2018Getty Images

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6.5 Attento e reattivo sia tra i pali che in uscita. Salva il risultato nel finale con un guizzo felino su Pjaca.

Marcello GAZZOLA 5.5 L'anello debole della retroguardia ducale. Biraghi, Pjaca e Chiesa trovano sempre terreno fertile sulla sua fascia di competenza.

Simone IACOPONI 7 Schierato centrale al posto di Bruno Alves, fa un figurone annullando Simeone e non sbagliando un intervento.

Alessandro BASTONI 6.5 Il suo intervento col braccio farà discutere ma la sua gara è senza macchie ed autoritaria. Nel finale commette l'unica sbavatura regalando una punizione pericolosa alla fiorentina, che Biraghi però calcia fuori.

Riccardo GAGLIOLO 6.5 Mette la museruola a Chiesa e fa un figurone da terzino adattato.

Alessandro DEIOLA 5.5 Rispolverato da D'Aversa, non incanta ma non demerita.

Leo STULAC 5 Irriconoscibile. D'Aversa lo cambia dopo 45' impalpabili.

(DAL 46' Matteo SCOZZARELLA 6 Gara di sacrificio e ritmo. Prende e dà botte)

Luca RIGONI 6 Esperienza, mestiere e sacrificio al servizio della causa crociata. Esce stremato.

(dal 75' Antonino BARILLA' sv)

Luca SILIGARDI 6 Sacrificio, qualche giocata ad effetto e tante corse e lavoro sporco, utilissimo per ottenere un risultato positivo.

(dall' 86' GERVINHO sv)

Roberto INGLESE 7.5 Lavoro sporco, una miriade di punizioni guadagnate e un gol da bomber cinico e spietato, sfruttando l’unica vera palla gol avuta in tutto il match. Killer.

Jonathan BIABIANY 7 Imprendibile come ai tempi duri. Fa ammonire 3/4 della retrogurdia viola e fa espellere Vitor hugo nella ripresa. Beep beep.

All. Roberto D’AVERSA 6.5 Dicono che non giochi un calcio spettacolare ma il suo Parma è quadrato e a fine girone d'andata ha gli stessi punti di Fiorentina ed Atalanta, che avrebbero dovuto fare tutto un altro campionato. Chapeau.