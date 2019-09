Le pagelle di Fiorentina-Samp 2-1: Chiesa-Ribery, che intesa! Murillo bocciato, flop Gabbiadini

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Bartłomiej DRAGOWSKI 6 – Decisivo su Caprari dopo 100''. Poi è praticamente spettatore non pagante per tutto il resto della partita. Subisce gol per colpe altrui

Nikola MILENKOVIC 6 – Attento e preciso anche se i clienti della serata non sono particolarmente ispirati

German PEZZELLA 7 - Con una zuccata batte Audero saltando in testa a Murru e anticipando Vieira. Il gol dell'1-0 certifica un tris di prestazioni importanti: è tornato capitan German!

Martin CACERES 6,5 - Dalle sue parti Gabbiadini viene annullato nel primo tempo e Rigoni trova solo uno spunto ad inizio ripresa quando colpisce la traversa. Diligente e scattante

Pol LIROLA 5,5 - Tante scorribande sull'out di destra, ma anche poca copertura difensiva. Perde Bonazzoli nell'azione del gol del 2-1 che può innescare la seconda clamorosa rimonta subita in tre giorni

Erick PULGAR 6 - Corre tanto e si rivela prezioso in ripiegamento, ma è meno vistoso del solito. Strano per lui

Milan BADELJ 6 - Cresce col passare dei minuti e recupera molti palloni

Gaetano CASTROVILLI 6,5 - Personalità e visione di gioco per il "tuttocampista" viola. Se tiene questi livelli Mancini avrà più di un dubbio il prossimo giugno

DALBERT 6,5 - Il 3-5-2 è il suo vestito migliore. Sull'esterno è un rullo compressore. L'assist per il raddoppio di Chiesa è da applausi

Federico CHIESA 7 – Interpreta il suo ruolo con grande sacrificio. Ritrova il gol al Franchi dopo oltre un anno (22 settembre 2018). L'intesa con il folletto francese cresce e fa sognare Firenze. Nel finale manda in porta Sottil con un esterno fantastico, ma l'arbitro non concede il rigore.

Franck RIBERY 7,5 – Dà profondità alla manovra viola, spaziando da sinistra a destra. Nei primi 70 minuti fa letteralmente impazzire la retroguardia doriana, guadagnando tre ammonizioni e pennellando il suo 101° assist sui campi europei. Esce con la standing ovation del Franchi

All. Vincenzo MONTELLA 7 – Conferma per la terza volta di fila lo stesso undici dopo Juve e Atalanta. E la prima, soffertissima, vittoria lo premia. Se bisogna trovare un difetto ai suoi, bisogna citare i 9 gol subiti nelle prime 5. Ma se là davanti funziona come stasera, la sua Fiorentina sarà un cliente scomodo per tutti. Il Milan di Giampaolo è avvisato.

Murillo in Fiorentina-Sampdoria.Getty Images

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6,5 - Se il gap tra le due squadre alla fine dei 90 minuti è solo un gol lo si deve principalmente a lui e ai suoi interventi su Chiesa. Non può nulla sul vantaggio segnato da Pezzella e sul 2-0 dell'azzurro. Viene graziato da Doveri nel finale per l'uscita kamikaze su Sottil

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Colpevole, come gli altri due, per il quarto tracollo doriano. Se contro il Toro la difesa a 3 aveva funzionato, questa sera ha fatto acqua da tutte le parti.

Jeison MURILLO 4,5 - Dopo un primo tempo di stenti con Ribery (il francese lo ubriaca costringendolo all'intervento da giallo), la sua ripresa inizia malissimo con la seconda ammonizione per l'intervento su Castrovilli. Avvio di stagione da dimenticare

Omar COLLEY 5 - Distratto e impreciso, Di Francesco dovrà rivedere più di qualcosa nella sua retroguardia

Fabio DEPAOLI 5 - In netto calo rispetto alla gara col Toro. Dalbert lo tiene occupato e in avanti non va mai

Ronaldo VIEIRA 5 - Sul gol di Pezzella ostacola l'uscita di Audero, pochi minuti dopo di stizza si fa ammonire per un fallo sul "solito" Ribery. Serata no, come tutti

Albin EKDAL 5 - Troppo timido, messo sempre in difficoltà dalle avanzate di Lirola

Nicola MURRU 4,5 - Perde Pezzella in occasione del gol. Impacciato e in ritardo di condizione

Gaston RAMIREZ 5 - Di Fra lo piazza dietro le due punte, ma l'uruguaiano non brilla (dal 46' Emiliano RIGONI 5,5 - Entra e si vede subito la differenza: dopo 4 minuti centra in pieno la traversa. Poi, però, non trova continuità)

Gianluca CAPRARI 5 - Crea solo l'occasione che al 2' mette i brividi al Franchi ed esalta Dragowski. Poi non fa nulla per non far rimpiangere Quagliarella (dal 64' CHABOT 5,5 -Entra per dare una mano, ma difficilmente ci ricorderemo della sua prestazione)

Manolo GABBIADINI 4,5 - Dal gol vittoria contro Mazzarri alla prestazione ectoplasmatica contro la Fiorentina. Irritante, tanto che Di Fra non lo fa tornare in campo dopo l'intervallo (dal 46' Federico BONAZZOLI 6 - Due tiri, un gol - il primo in serie A - nella stessa azione. Se il calcio non fosse uno sport di squadra sarebbe la sua serata)

All. Eusebio DI FRANCESCO 5 - Tre punti, undici gol subiti in cinque giornate, ultimo posto in classifica. Poco altro da aggiungere. Unica attenuante: forse gli interpreti non sono all'altezza