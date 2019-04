=== Fiorentina ===

Alban LAFONT 6: sempre molto incerto sulle palle che gli rimbalzano davanti. C'è di buono che, nel finale, chiude la saracinesca di fronte a una rasoiata di Rogério.

Vincent LAURINI 6: usa le maniere forti e nella ripresa prova qualche bella verticalizzazione. Tutto sommato è uno di pochi a salvarsi.

German PEZZELLA 4,5: oltre alla sfortunata deviazione sul tiro di Berardi, in marcatura perde costantemente l'uomo. Bocciato.

Nikola MILENKOVIC 4,5: come il compagno di reparto, patisce tantissimo i movimenti di Babacar, Sensi e Berardi.

Cristiano BIRAGHI 4,5: in pratica, sulla sinistra è inesistente. Apporto nullo alla fase d'attacco per l'ex Pescara.

Bryan DABO 5,5: ci prova dalla distanza ma in zona nevralgica è distratto. La sua prova non può arrivare alla sufficienza piena.

Dal 46' Nicky Bedja Beloko 5,5: prova a mettersi in mostra in Serie A ma, al cospetto di Ferrari, si becca un'ammonizione ingenua.

Jordan VERETOUT 4,5: un calcio di rigore parato, distrazioni continui in zona nevralgica. Insomma, una serata da dimenticare.

EDIMILSON 4: a centrocampo perde un pallone dietro l'altro. Prestazione da dimenticare.

Dal 75' Giovanni Simeone 5: un quarto d'ora, in pratica, senza mai toccare la sfera.

Kevin MIRALLAS 4,5: spinge poco, crea nulla. L'ex Everton tocca pochissimi i palloni senza mai rendersi insidioso là davanti.

Dal 46' Gerson 5: il suo ingresso a centrocampo non porta ad alcun beneficio. Lo sottolineano pure i fischi copiosi provenienti dagli spalti del "Franchi".

Luis MURIEL 5: annullato sulla corsa da Demiral. Non bastano le conclusioni da lontano.

Federico CHIESA 6,5: uno dei pochissimi a lottare su tutti i fronti. Là davanti si procura n rigore (che Veretout fallisce) e predica nel deserto. In tribuna, a seguirlo, c'era Fabio Paratici...

Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2018-2019: Federico Chiesa (Fiorentina, maglia viola) contrastato da Federico Peluso (LaPresse)LaPresse

Mister Vincenzo MONTELLA 5: ancora senza vittoria. Il suo ritorno sulla panchina viola non ha portato alcun tipo di scossone. E' evidente che si debba lavorare per il prossimo anno. Così come si dovrebbe almeno provare a evitare figuracce di questo genere davanti ai propri tifosi.

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 7,5: terzo rigore parato nel mese di aprile. Era già successo al cospetto di Giaccherini (Chievo) e Ceravolo (Parma). Quello a Veretout è il 18° sventato in carriera in Serie A. Solo Samir Handanovic, a quota 21, ha fatto meglio. Chapeau.

Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2018-2019: il portiere del Sassuolo Andrea Consigli festeggiato dai propri compagni dopo aver parato il calcio di rigore a Jordan Veretout (LaPresse)LaPresse

Gian Marco FERRARI 6,5: mette sul banco grande esperienza nell'uscire dalle situazioni difensive più complicate.

Mehdi DEMIRAL 7,5: un gol annullato (sarebbe stato il suo terzo in Serie A dopo la doppietta rifilata al Chievo) e un duello vinto su tutti i fronti con Muriel in marcatura. Prestazione da incorniciare.

Federico PELUSO 5,5: ha un osso duro da marcare, Federco Chiesa, che al 39' trattiene in area di rigore e che gli sfugge in continuazione.

Pol LIROLA 7: dalla destra non si contano i palloni messi a centro area.

Stefano SENSI 8: accarezza il pallone e detta i tempi della fase offensiva. E' il migliore in campo per distacco con la sua eleganza. Un'ottima notizia anche per il futuro della Nazionale.

Dall'82' Alfred Duncan: sv.

Francesco MAGNANELLI 7: gara di grande applicazione nel presidio centrale della metà campo neroverde. Non sbaglia un appoggio.

Mehdi BOURABIA 6,5: attacca ogni spazio e trova spesso utili corridoi che incentivano le sortite offensive dei propri compagni.

ROGERIO 6,5: nel primo tempo sbaglia un gol già fatto. Detto questo, la sua prova sugli esterni è irreprensibili. I suoi piedi sono un'autentica ventosa.

Domenico BERARDI 7: segna la rete che decide il match e dialoga a meraviglia con Sensi.

Dal 92' Alessandro Matri: sv.

Khouma BABACAR 6,5: al netto di un tentativo di autogol nella ripresa, gioca una splendida partita là davanti, ricca di sponde e suggerimenti per i compagni nell'economia del calcio totale suggerito da mister De Zerbi.

Dal 70' Jeremie Boga 5,5: fatica a trovare il ritmo giusto nonostante le sue grandi doti da velocista.

Mister Roberto DE ZERBI 7,5: riecco il Sassuolo che vince e diverte. Il prossimo passo dev'essere, necessariamente, acquisire continuità.