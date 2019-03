Le pagelle di Fiorentina-Torino 1-1: Simeone prontissimo, Sirigu paratutto

=== Fiorentina ===

Alban LAFONT 6: incolpevole sul bolide dalla distanza di Baselli. Rischia grosso su una punizione da centrocampo di Ansaldi a metà ripresa.

Vincent LAURINI 6,5: numerose verticalizzazioni, davvero apprezzabili, lungo la catena di destra.

Nikola MILENKOVIC 6: bene in proiezione offensiva, in cui si propone puntualmente in occasione dei tiri dalla bandierina.

Vitor HUGO 6,5: suo il pallone con cui, di testa, serve lungo Simeone beffando una distratta difesa granata.

Cristiano BIRAGHI 6,5: il solito martello sulla sinistra. Conferma il suo ottimo periodo di forma e, al 92', sfiora pure il gol vittoria.

Marco BENASSI 6: generoso a centrocampo, deve però essere più cattivo in fase conclusiva.

Jordan VERETOUT 6,5: tanti palloni recuperati e rigiocati con precisione.

GERSON 5: prestazione spenta e senza spunti nella metà campo viola, in cui combina davvero poco.

Dal 79' Bryan DABO: sv.

Kevin MIRALLAS 5,5: ha una buona occasione nel corso del secondo tempo ma, in generale, là davanti è troppo timido.

Kevin Mirallas e Tomas Rincon si contendono il pallone in Fiorentina-Torino - Serie A 2018-2019Getty Images

Dall'85' Cristobal MONTIEL: sv.

Giovanni SIMEONE 6,5: scarta Sirigu da cannoniere consumato in occasione dell'episodio che sblocca il match. Nel finale di tempo, tuttavia, sceglie male i tempi e i modi della conclusione su filtrante di Muriel.

Simeone in rete in Fiorentina-TorinoGetty Images

Luis MURIEL 7: sontuoso nel primo tempo, in cui non si contano i palloni offerti a Simeone e Benassi. Tira il freno nel corso della ripresa, in cui viene sostituito per il giovane Vlahovic.

Dal 66' Dusan VLAHOVIC 6,5: subito frizzante il classe 2000 con un gol sfiorato su assist di Montiel e un bel suggerimento a favore di Biraghi.

Mister Stefano PIOLI 6: ogni attenzione, lo si è capito, è rivolta alla semifinale di ritorno contro l'Atalanta in Coppa Italia. Nel finale, bravo e coraggioso a gettare nella mischia i classe 2000 Vlahovic e Montiel.

=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 8: salva il risultato in numerose circostanze nel corso del primo tempo. Straordinari i suoi interventi su Simeone e Benassi. Ottima anche la risposta in pieno recupero su Biraghi.

Armando IZZO 6: primo tempo con qualche distrazione di troppo, là dietro. Poi è lui a registrare l'intero pacchetto difensivo granata.

Koffi DJIDJI 5,5: prova generosa ma, anche, con qualche sbavatura al centro della difesa: un tocco di braccio non ravvisato dall'arbitro (da cui poi è nata l'azione del gol di Baselli) e qualche marcatura sfuggita nel finale di gara.

Emiliano MORETTI 6,5: 18 anni fa, con la maglia della Fiorentina, il suo esordio in Serie A. Oggi, tanti interventi di esperienza per contenere uno scatenato Muriel.

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5: prova generosa lungo l'out di destra. Dà tutto, specie in fase difensiva.

Dal 72' Alex BERENGUER 5,5: impatta poco nelle scelte offensive di Mazzarri. Sugli esterni non offre la spinta chiesta dall'allenatore granata.

Sasa LUKIC 4,5: l'ex Levante è molle e inconcludente a metà campo, in cui si fa costantemente anticipare dagli avversari.

Tomas RINCON 6,5: grinta, determinazione e qualità al servizio della fase nevralgica granata.

Daniele BASELLI 7: straordinaria la conclusione dalla distanza con cui firma il definitivo 1-1. Palla sotto il sette e tanto cuore, infine, in fase di interdizione.

Dal 79' Soualiho MEITE': sv.

Daniele Baselli esulta dopo il gol segnato alla fiorentina, Fiorentina-Torino, Getty ImagesEurosport

Cristian ANSALDI 6: erroraccio in occasione del gol di Simeone, in cui si attarda a salire e tenendo in gioco il Cholito. Compensato, tuttavia, da una prova brillante lungo gli esterni nel resto del match.

Iago FALQUE 6,5: ha il grande merito di offrire il prezioso appoggio per Baselli in occasione dell'1-1.

Dal 51' Simone ZAZA 6: si sbatte tantissimo là davanti. Tuttavia, non riuscendo ad andare al tiro.

Andrea BELOTTI 5,5: meriterebbe un calcio di rigore nel corso del primo tempo, su spinta di Vitor Hugo. A parte la sua solita generosità, tuttavia, là davanti è poco ficcante.

Mister Walter MAZZARRI 6: le prova tutte, nel secondo tempo, per vincere la partiti. Non gli si può imputare alcunché...