Le pagelle di Fiorentina-Udinese 1-0: brilla Chiesa, bene Biraghi, non pervenuto Lasagna

===Le pagelle della FIORENTINA===

Alban LAFONT 6 - Molto sicuro nelle uscite alte. Nessun tiro pericoloso ricevuto. Esce durante l'intervallo per un problema alla caviglia. (Dal 46' DRAGOWSKI 6 - Nessun problema, anche lui impeccabile)

Nikola MILENKOVIC 6,5 - A destra con intelligenza. Machis é piú veloce di lui, ma non lo soffre.

German PEZZELLA 6,5 - Concentrato, pulito, lucido. Un fallo di mano (con ammonizione) alla fine non ne rovina la buona prova.

VITOR HUGO 6,5 - Si fa guidare da Pezzella. Ottima una chiusura su Pussetto lanciato a rete. Nessuna sbavatura.

Cristiano BIRAGHI 6,5 - A sinistra con veemenza. Sempre in spinta, va vicino al gol con un destro (non il suo piede) che termina alto. Anche nel secondo tempo si fa notare con sovrapposizioni continue.

Marco BENASSI 7 - Inserimenti costanti e preziosi. Tenace e coraggioso. Il gol (veramente bello) é il giusto premio a una prova di sostanza. Mancini sará soddisfatto.

EDIMILSON FERNANDES 6,5 - Diga di centrocampo. Leve lunghe e dinoccolate.

GERSON 5,5 - Nel primo tempo non trova la posizione. Vaga in cerca di sé stesso. Meglio nel secondo, anche se con diversi passi indietro rispetto alla gara con il Chievo. (Dall'83' DABO SV)

Federico CHIESA 7 - Quando si accende lui, la Fiorentina cambia marcia. Magnifico l'assist per Benassi. Giocatore di livello superiore.

Giovanni SIMEONE 6 - Ci mette energia e sacrificio, as usual. Si danna per la squadra. Poco pericoloso in zona gol.

Valentin EYSSERIC 6 - Nel primo tempo un paio di buone idee e una punizione velenosa. Inizia pimpante anche il secondo. Meglio rispetto all'anno scorso, ma ugualmente sostituito. (Dal 64' PJACA 6 - Buon ingresso. Vibrazioni positive. Ha voglia di giocare e si vede)

ALL.: Stefano PIOLI 6,5 - Fiorentina positiva e dominante. Squadra organizzata, precisa e anche vivace. Bene.

===Le pagelle dell'UDINESE===

Simone SCUFFET 6 - Metti i pugni per respingere due cross insidiosi di Chiesa. Sul gol non ha colpe. Bene nel finale ancora su Chiesa.

Stryger LARSEN 5,5 - Soffre quando lo puntano. Non si propone mai.

Bram NUYTINCK 6 - Brillante atleticamente. Non ha colpe sul gol. Gara sufficiente. (Dall'88' VIZEU SV)

TROOST-EKONG 6 - Bella scoperta. Interessante. Potente e grintoso. Duello alla pari con Simeone.

SAMIR 5,5 - Un po' troppo morbido. Chiesa dal suo lato sfonda spesso.

Seko FOFANA 5,5 - Forza fisica e istinto. Spesso va oltre i propri limiti, commettendo falli evitabili.

Valon BEHRAMI 6 - Cattivo e concentrato. Energico. Recupera e offre ai compagni per le ripartenze. (Dall'80' D'ALESSANDRO SV)

Darwin MACHIS 5,5 - Ha velocitá, gamba e spunti. Milenkovic, peró, gli concede poco. Finisce soffocato dalla marcatura del serbo.

Rodrigo DE PAUL 6 - Tra le linee. Si muove molto, si procura falli, ma é poco aiutato dai compagni.

Ignacio PUSSETTO 5,5 - Folletto rapido. Idee tante, realizzazione scarsa. Da rivedere, ma poco concreto. (Dal 62' TEODORCZYK 5,5 - Gigante che non impensierisce Hugo)

Kevin LASAGNA 5 - Un po' troppo solo davanti nel primo tempo. Non pervenuto nella ripresa. Fuori dal gioco e sempre anticipato.

ALL.: VELAZQUEZ 5,5 - No. Gioca con quattro/cinque giocatori offensivi, ma la sua squadra non crea praticamente nulla in 90 minuti. Dietro abbastanza solida l'Udinese, davanti urgono idee.