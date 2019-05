=== Frosinone ===

Francesco BARDI 6: quasi mai chiamato in causa dal reparto offensivo clivense.

Nicolò BRIGHENTI 6,5: fa buona guardia da interno destro di difesa. Senza paura anche sui palloni più complicati.

Lorenzo ARIAUDO 6,5: controlla senza problemi la coppia Pucciarelli-Pellissier dal suo presidio centrale di retroguardia.

Marco CAPUANO 6,5: un paio di ottimi salvataggi nei primi 45' rendono la sua pagella abbondantemente sufficiente.

Francesco ZAMPANO 6: ha buon gioco sulla destra, specialmente in fase di ripiego.

Dal 64' Daniel Ciofani 6,5: come già accaduto a San Siro contro il Milan domenica scorsa, cambia il peso specifico dell'attacco frusinate. E' lunico, nella ripresa, ad andare maggiormente vicino a segnare.

Luca PAGANINI 5,5: conclusioni imprecise dalla distanza e poco nerbo a centrocampo.

Paolo SAMMARCO 6,5: merita il tributo rivoltogli "dallo" Stirpe per gli anni vissuti in maglia giallazzurra, che si appresta a lasciare. In quest partita, inoltre, si mostra versatile e volitivo in ogni punto della fase nevralgica.

Luca VALZANIA 6: duetta bene con Beghetto, che spesso lancia sulla mancina. Viene sostituito all'intervallo perché, nel corso dei 45', rimedia uno "scomodo" cartellino giallo.

Dal 46' Raffaele Maiello 6,5: il suo ingresso in campo è foriero di ottimi spunti per il reparto offesnsivo.

Andrea BEGHETTO 6,5: prestazione da cursore "box to box" lungo l'out di sinistra, che percorre instancabilmente.

Camillo CIANO 6,5: pericoloso da fuori area, dalla bandierina mette al centro tantissimi palloni interessanti.

Federico DIONISI 6: lotta con ardore là davanti, nonostante i rifornimenti non siano copiosi.

Dall'82' Marcello Trotta: sv.

Mister Marco BARONI 6: le sue squadre, indipendentemente dalla stagione e dal momento, cercano sempre il gioco propositivo. E questo bisogna riconoscerglielo.

=== Chievo Verona ===

Adrian SEMPER 7: conferma le ottime impressioni tra i pali e, soprattutto, sui palloni alti. Il giovane portiere scuola Dinamo Zagabria, per i clivensi, sarà un ottimo punto di (ri)partenza.

Marco ANDREOLLI 6: sul finale di gara, una sua scivolata maldestra mette in difficoltà Semper. Per il resto, disputa una partita senza particolari sbavature.

Bostjan CESAR 6,5: protagonista di una diagonale dietro l'altra. L'esperienza serve ancora a qualcosa...

Nicolas FREY 6,5: prestazione molto simile al compagno di reparto sloveno. Chiude ogni boccaporto.

Fabio DEPAOLI 5: poca spinta lungo la destra. Gara assai deludente rispetto ai suoi standard.

Nicola RIGONI 6: costretto a rincorrere ogni avversario a metà campo. Talvolta, dovendo pure usare le maniere forti.

Assane DIOUSSE 6: costretto a dare forfait dopo appena 33' per problemi fisici, in una gara che aveva cominciato con grande disinvoltura tra una giocata elegante e l'altra.

Dal 33' Mauro Burruchaga 6: esordio positivo in Serie A. Il figlio d'arte è dotato di un buon tocco. Come a dire che buon sangue non mente.

Pawel JAROSZYNSKI 6: a sinistra fa decisamente meglio dell'esterno opposto Depaoli. Apprezzabili alcune sue scorribande.

Emanuel VIGNATO 6,5: trottola sulla trequarti con rapidità ed eleganza, mettendo al centro anche qualche pallone interessante.

Dal 62' Lucas Piazon 4,5: non tocca un solo pallone, una volta subentrato a Vignato. Autentica delusione del calciomercato invernale dei mussi volanti.

Manuel PUCCIARELLI 5: l'unica cosa buona, è l'assist per il tap in al 12 di Pellissier nel gol annullato per il fuorigioco di Andreolli. Dopodiché si estranea dal match sino a buttarla in polemica nel momento del suo avvicendamento:

Dal 79' Musa Juwara: sv.

Sergio PELLISSIER 6: chiude la sua lunghissima carriera senza gol nella partita finale. O, meglio, va anche a segno ma il suo tap in vincente viene invalidato da una posizione irregolare di Andreolli. Viene comunque acclamato dai suoi tifosi.

Mister Domenico DI CARLO 5,5: all'ultima partita sarebbe stato bello vedere maggior spregiudicatezza. In fondo, cosa ci sarebbe stato da perdere?