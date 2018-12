Le pagelle di Frosinone-Milan 0-0: sorpresa Ghiglione, male l'attacco rossonero

===Frosinone===

Marco SPORTIELLO 6,5 – Ringrazia il palo sul primo tiro di Castillejo, si oppone alla grande sul secondo mancino dello spagnolo. Nella ripresa para tutto quello che deve, anche se le occasioni migliori il Milan le calcia fuori.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Duella con Cutrone senza paura, non ha paura di buttarla sul lato fisico.

Lorenzo ARIAUDO 6,5 – Guida molto bene la difesa. Puntuale e preciso negli interventi. Esce per infortunio. (dal 76' Bartosz SALAMON SV)

Luka KRAJNC 6 – Qualche problema a inizio match con Castillejo, poi prende le misure e gioca la sua onesta partita.

Paolo GHIGLIONE 7 – Grande personalità, impegna Donnarumma per due volte con conclusioni pregevoli. Si inserisce, crossa, corre e picchia quando deve. Niente male per essere alla prima da titolare in Serie A. (dal 75' Francesco ZAMPANO SV)

Raman CHIBSAH 6,5 – Mostra i muscoli a centrocampo come sempre e si esibisce in qualche ripartenza che spezza le linee avversarie. Imprescindibile là in mezzo al campo.

Raffaele MAIELLO 6 – Non sempre velocissimo in impostazione, si spende anche in interdizione. Prova sufficiente.

Lorenzo CRISETIG 6 – Partita di sofferenza, lui non si risparmia.

Andrea BEGHETTO 6,5 – Vivace sulla sinistra, dove mette in difficoltà Calabria con la sua corsa.

Camillo CIANO 6,5 – Prezioso in entrambe le fasi della partita, rischia di diventare l'eroe di giornata con quel mancino nel finale.

Andrea PINAMONTI 6 – Ci mette il fisico per battersi con Romagnoli e Musacchio, ma come il compagno di reparto dà una mano anche in copertur. (dal 80' Daniel CIOFANI SV)

===Milan===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Attento due volte su Ghiglione, provvidenziale su Ciano nel finale.

Davide CALABRIA 5,5 – Parte bene con qualche cross interessante, poi si abbassa. Non irreprensibile in marcatura, soffre la vivacità di Beghetto. (dal 75' Andrea CONTI SV)

Mateo MUSACCHIO 6 – Discreta prova al rientro dall'infortunio, non soffre più di tanto.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Qualche sportellata con gli attaccanti avversari, ma tiene bene. Si fa vedere in attacco sui corner, ma non ha fortuna.

Ricardo RODRIGUEZ 5,5 – Soffre la verve dell'ottimo Ghiglione. Nel finale butta via un pallone che regala una chance al Frosinone.

Franck KESSIE 5,5 – Partita sottotono, perde diversi duelli con Chibsah e sbaglia qualche passaggio di troppo. Nel finale poteva fare meglio con quel tiro dal limite.

Tiemouè BAKAYOKO 6,5 – Qualche errore, è vero, ma la sua fisicità è decisiva nel centrocampo rossonero. Soprattutto se Kessiè non è proprio in giornata di grazia.

Hakan CALHANOGLU 5 – Gioca ancora a centrocampo e di fatto si vede molto poco. Una punizione calciata malamente a lato nel primo tempo e pochi altri lampi nel suo match.

Samu CASTILLEJO 5,5 – Parte bene, trovando due volte la conclusione nel primo tempo. Poi cala vistosamente. (dal 75' Diego LAXALT SV)

Patrick CUTRONE 5 – Sembra aver perso un po' della fame che era diventata la sua miglior qualità. E quell'occasione all'alba del match grida vendetta.

Gonzalo HIGUAIN 5 - Vero, i compagni lo coinvolgono poco e lui è spesso costretto ad abbassarsi. Ma uno della sua caratura non può risultare impalpabile per buona parte del match nelle azioni d'attacco rossonere. E se quando ha il pallone buono lo spara in curva...