FROSINONE

Marco SPORTIELLO 5,5 - In ritardo sulla punizione di Mertens che sblocca il risultato, si riscatta con alcuni buoni interventi che impediscono al Napoli di dilagare.

Nicolò BRIGHENTI 5,5 - Ruvido e sovente fuori posizione, dalla sua parte Malcuit e Callejon trovano varchi invitanti.

Lorenzo ARIAUDO 5,5 - Spesso in ritardo nelle chiusure, non trasmette sicurezza al reparto anche se a conti fatti Milik non fa sfracelli.

Edoardo GOLDANIGA 5 - Prova a far valere il fisico con risultati non eccelsi. Saltato nettamente da Younes in occasione dello 0-2.

Paolo GHIGLIONE 5 - Sulla destra non si vede quasi mai e soffre anche in fase di contenimento. Baroni giustamente lo sostituisce a inizio ripresa.

dal 56' Luca PAGANINI 5,5 - Non fa molto meglio del compagno di squadra e si fa notare solo nel finale quando incespica sul pallone e per poco non regala il terzo gol al Napoli.

Mirko GORI 5,5 - In costante apnea in mezzo al campo, ha almeno il merito di rendersi pericoloso con un sinistro in piena area respinto da Ospina.

Raffaele MAIELLO 5,5 - Il suo compito è fare ordine davanti alla difesa, ma centralmente il Napoli avanza spesso e volentieri senza trovare grande opposizione.

Luca VALZANIA 6,5 - Senza ombra di dubbio il migliore dei suoi. Serve subito un ottimo pallone a Pinamonti che il giovane attaccante non sfrutta ed è bravo a farsi vedere con diverse ripartenze che tagliano in due il Napoli. Cala leggermente nella parte finale di gara.

dal 76' Daniel CIOFANI 5,5 - Entra a risultato acquisito e si fa vedere solo con un'innocua girata di sinistro in pieno recupero.

Andrea BEGHETTO 5,5 - Fatica ad accorciare quando Malcuit e Callejon sfondano dalla sua parte, timido anche in fase offensiva. Partita da dimenticare la sua.

Andrea PINAMONTI 5,5 - In apertura sbaglia un gol a tu per tu con Ospina sparando a lato con il sinistro. La personalità e la voglia non gli mancano, ma stavolta negli ultimi 16 metri non si mostra incisivo.

Marcello TROTTA 5 - Combina pochissimo: è vero che i compagni non lo cercano quasi mai, ma è altrettanto vero che lui non fa molto per farsi vedere.

dal 66' Federico DIONISI 5,5 - Entra sullo 0-2 e fa solo tanta confusione rimediando anche un cartellino giallo per un'inutile e pericolosa entrata ai danni di Malcuit.

All.: Marco BARONI 5 - Dopo una buona partenza, il Frosinone si spegne alla prima difficoltà e non ha più la forza di reagire. Retrocessione in B che appare ormai inevitabile, forse serviva maggiore coraggio nelle ultime partite invece, dopo il colpaccio di Firenze, la luce si è spenta un'altra volta.

Edoardo Goldaniga e Arkadiusz Milik - Frosinone-Napoli Serie A 2018-19Getty Images

NAPOLI

David OSPINA 6 - Raramente impegnato, si fa trovare pronto su un sinistro in piena area di Gori comunque non impossibile.

Kevin MALCUIT 6 - Gioca stabilmente alto sulla destra alternandosi con Callejon. Le sue avanzate creano apprensione alla difesa del Frosinone.

dall'87' Raul ALBIOL s.v. - Il suo ritorno in campo, anche se a stagione ormai finita, è un'ottima notizia per Ancelotti. Non giocava dallo scorso 26 gennaio, bentornato.

Kalidou KOULIBALY 5,5 - Pronti, via e perde la marcatura di Valzania regalando un'occasione da gol al Frosinone. Nella ripresa sbaglia il tempo dell'uscita su Gori che impegna Ospina. Finale in crescendo, ma non è il Koulibaly dei tempi migliori.

Sebastiano LUPERTO 6,5 - Buona partita del difensore, sempre attento e ben posizionato. Un passo avanti rispetto alla prestazione poco convincente di lunedì scorso contro l'Atalanta.

Faouzi GHOULAM 6 - Vale lo stesso discorso fatto per Malcuit. Presidia bene la corsia di sinistra senza strafare, anche perché non ce n'è bisogno.

José CALLEJON 6,5 - Alla presenza numero 300 con la maglia del Napoli sfodera l'ennesima prestazione intelligente e di sostanza. Vorrebbe festeggiare con il gol, ma non è certo fortunato e viene fermato due volte dal palo.

Fabian RUIZ 6 - Parte male sbagliando qualche appoggio e sprecando una buona chance con un destro debole. Cresce col passare dei minuti e nella ripresa va vicinissimo al gol colpendo una clamorosa traversa.

Piotr ZIELINSKI 6 - Prova diligente del centrocampista polacco che dà ordine in mezzo al campo limitando al minimo le sortite offensive. Contro questo Frosinone può bastare anche così.

Amin YOUNES 7,5 - Prestazione da incorniciare. Impegna subito Sportiello con un destro a giro, guadagna la punizione da cui nasce il gol di Mertens ed è imprendibile sulla trequarti. La ciliegina sulla torta è la rete del 2-0: un destro delizioso dopo uno scambio in velocità con Milik e un dribbling secco su Goldaniga. Chapeau.

dal 73' Simone VERDI s.v. - Entra quando la partita ha poco da dire, non giudicabile.

Arkadiusz MILIK 6 - L'assist per il gol di Younes, un sinistro su punizione che sfiora l'incrocio dei pali e tante sportellate con gli avversari. La partita del polacco è tutta qui.

dal 78' Adam OUNAS s.v. - In campo solo per pochi minuti, prova il sinistro dal limite. Troppo poco per giudicarlo.

Dries MERTENS 7 - Entra nella storia del Napoli con la complicità di Sportiello che poteva fare decisamente meglio sulla sua punizione. Sfiora in più occasioni la doppietta e con i suoi guizzi manda puntualmente in tilt i meccanismi difensivi del Frosinone.

All.: Carlo ANCELOTTI 6,5 - Dopo le due batoste contro Arsenal e Atalanta serviva una reazione d'orgoglio per dare un senso al finale di stagione. Felice la scelta di puntare su Youne, che vince il ballottaggio con Verdi e lo ripaga con una gara di spessore.