=== FROSINONE ===

Marco SPORTIELLO 6 – Può poco sul gol, bravo su Sprocati nella ripresa.

Marco CAPUANO 6 – Partita con poche sbavature, Nel primo tempo Schiappacasse non gli crea nessun problema, fa più fatica con Ceravolo ma è preciso nelle chiusure.

Bartosz SALAMON 6,5 – Ottima prova al centro della difesa, va a vicino al gol anche su palla inattiva.

Nicolò BRIGHENTI 5,5 – E' quello che subisce maggiormente l'onda d'urto dell'ingresso di Ceravolo.

Luca PAGANINI 5,5 – Generoso in fase offensiva, non sufficiente dietro in fase di copertura.

Paolo SAMMARCO 5,5 - Non gioca una brutta partita, anzi nel mezzo è molto utile. Ma è assurdo il suo intervento su Siligardi che regala il rigore agli ospiti. (Dal 72' Raffaele MAIELLO 6: Entra e fa il suo sulla mediana).

Luca VALZANIA 6,5 - Buona prova. Va al doppio della velocità rispetto agli avversari, trova anche un gol da cineteca. (Dal 79' Raman CHIBASH S.V)

Andrea BEGHETTO 6 – Spinge tanto nel primo tempo sulla sua corsia di competenza, anche se gli manca sempre qualcosa per essere pericoloso. Cala nella ripresa.

Camillo CIANO 6 - Gioca con vivacità in mezzo alle linee, fa giostrare bene il pallone in zona offensiva.

Andrea PINAMONTI 7 – Primo tempo veramente di pregevole fattura per il giovane attaccante. Trova il gol, si rende pericoloso in molte occasioni, colpisce anche una traversa clamorosa. Nel secondo tempo cala, come tutti quelli del Frosinone.

Marcello TROTTA 5,5 – Orgoglio e grinta da vendere per lui, però non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dall'85' Daniel CIOFANI 6,5 - Uomo del destino dei ciociari, entra e segna un rigore dal peso specifico mostruoso, anche perché non era facile metterla dentro dopo un'attesa di quasi 10 minuti. Tre punti che tiene in corsa ancora il Frosinone per la salvezza).

All. Marco BARONI 6,5 - Finalmente può festeggiare la prima vittoria in casa. Il fin dei conti il risultato è giusto, il Frosinone ha meritato di vincere. Nel primo tempo la squadra gioca un buon calcio, crolla però nella ripresa. Deve ringraziare Gobbi per il bel regalino nel recupero. Può ancora sognare una salvezza che avrebbe dell'incredibile.

2019, L'esultanza di Fabio Ceravolo, Frosinone-Parma, Getty ImagesGetty Images

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 - Non sicurissimo sulle uscite, bravo spesso coi piedi a velocizzare il gioco. Non può nulla sui gol.

Marcello GAZZOLA 6 - Malissimo nel primo tempo, quando deve badare meno a difendere e più ad offendere fa certamente meglio. Esce sfinito. (Dal 78' Alessandro BASTONI S.V).

Simone IACOPONI 5 - Malissimo su Pinamonti, l'attaccante lo supera praticamente sempre.

Francisco SIERRALTA 5,5 - Primo tempo da peggiore in campo, non ne indovina una. Nella ripresa si ritrova e riesce a fermare meglio Pinamonti e Trotta. Il cambio di modulo gli è servito

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Solita partita delle ultime settimane per Gagliolo. Tanto impegno e molta corsa, spesso però corre a vuoto e in maniera confusa. Oggi è utile in zona gol, suo il tiro da cui nasce la rete del pareggio. Dietro però fatica a chiudere su Beghetto e Valzania.

Juraj KUCKA 5,5 - Soffre tanto a centrocampo la velocità dei vari Valzania e Paganini.

Matteo SCOZZARELLA 5 - Altra partita anonima del play del Parma. Pochissime giocate, non crea nulla. Mai nel vivo del gioco. (Dal 65' Massimo GOBBI 4,5 - Il giocatore di maggiore esperienza in campo è quello che regala la vittoria agli avversari grazie ad un intervento sciagurato in area di rigore al 95'. Erroraccio imperdonabile).

Antonino BARILLA' 6 - Sempre tantissima corsa, generosissimo anche nei numerosi contropiedi del secondo tempo. Trova il gol in maniera totalmente fortunata.

Luca SILIGARDI 6,5 - Uno dei migliori in campo. Tanta tecnica in avanti, si rende costantemente pericoso ogni volta che tocca la sfera.

Mattia SPROCATI 6 - Si vede che questo ragazzo ha grandi numeri, ma deve diventare molto più concreto e meno fumoso. Oggi ha diverse palle che passano dai sui piedi, spesso però le spreca o sceglie sempre la giocata sbagliata.

Nicolas SCHIAPPACASSE 5 - Praticamente ingiudicabile. Non viene mai servito, ma non si fa neanche mai vedere. Invisibile. (Dal 52' Fabio CERAVOLO 7 - Cambia totalmente il match: miglior partita di questa stagione per la Belva, che entra e dà un punto di riferimento fondamentale in zona offensiva).

All. Roberto D'AVERSA 5 - Ennesima sconfitta arrivata, anche se a recupero inoltrato. In verità il pareggio era oro colato, assolutamente immeritato guardando le occasioni avute. Ha la scusante delle tante assenza, ma il Parma gioca il peggior calcio della Serie A attualmente e ora non ha più così ampio margine sulla zona retrocessione. Urge un cambio di marcia.