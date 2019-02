Le pagelle di Frosinone-Roma 2-3: Dzeko trascinatore, Goldaniga sciaguratosinone-Roma

===Frosinone===

Marco SPORTIELLO 6 – Bene su El Shaarawy nel primo tempo, forse poteva fare qualcosa di più sul gol dell'1-0. Ma non sfigura.

Edoardo GOLDANIGA 4,5 – La dormita con cui regala il primo gol della Roma è da matita rossa e una squadra che gioca in Serie A non può mai permetterselo, figuriamoci per chi lotta per non retrocedere. Per il resto fa poco per riscattarsi.

Bartosz SALAMON 6 – Guida bene la sua difesa, con fisico e gioco aereo tra le sue armi migliori.

Marco CAPUANO 5,5 – Qualche sbavatura qua e là, a volte fuori posizione. Non è l'emblema della solidità difensiva.

Francesco ZAMPANO 6 – Un paio di sortite offensive interessanti, soffre poco Kolarov. Prova sufficiente.

Raman CHIBSAH 5,5 – La corsa è encomiabile, ma quanti passaggi sbagliati... (dal 76' Marcello TROTTA 6 - Vivo, va vicino al vantaggio con un bel diagonale)

Federico VIVIANI 6 – Discreta prova nel cuore del centrocampo ciociaro. Buone geometrie e regia ordinata.

Francesco CASSATA 5,5 – Avrebbe il piede educato ma lo fa vedere poco. Ci si aspetta di più dal centrocampista scuola Juventus.

Andrea BEGHETTO 6 – Vivace sulla sinistra, dà il suo contributo prezioso anche in fase di copertura. (dal 60' Cristian MOLINARO 6 - Non sfigura, si batte bene)

Camillo CIANO 7 – Non al meglio per un problema in riscaldamento, ma non sembrerebbe. Opportunista sul gol del vantaggio, generoso sul 2-2. Faro di questo Frosinone che avrebbe meritato il pari.

Daniel CIOFANI 5,5 - Ci mette impegno, ma risulta poco efficace andando a sbattere spesso contro i centrali giallorossi. (dal 67' Andrea PINAMONTI 6,5 - Sbaglia un gol sottoporta su cui poteva fare meglio, ma si riscatta poco dopo. Mette in difficoltà la distratta difesa della Roma con la sua verve)

===Roma===

Robin OLSEN 5 – Ci risiamo, un altro pasticcio che alla fine non influisce sul risultati solo per il gol all'ultimo respiro di Dzeko. Mezzo voto in più per la parata nel finale su Trotta.

Davide SANTON 5,5 – Spinge poco, a volte dà l'impressione di non saper cosa fare col pallone tra i piedi.

Kostas MANOLAS 6,5 – Qualche affanno in avvio, poi comanda alla grande la difesa. Sfortunato, esce per un brutto colpo alla caviglia (dal 76' Federico FAZIO 5,5 - Protagonista dell'infelice difesa giallorossa sul 2-2)

Ivan MARCANO 5,5 – Discreto fin che ha Manolas al suo fianco, poi sbanda anche lui.

Aleksander KOLAROV 5,5 – Non la miglior versione del serbo. Non riesce a far la differenza in fase offensiva e dietro non è sempre irreprensibile.

Steven NZONZI 5 – Sempre troppo lento nel gestire il pallone, da un suo brutto passaggio nasce il gol di Ciano (dal 65' Bryan CRISTANTE 6 - Mezz'ora di quantità a centrocampo, senza fare sfracelli)

Daniele DE ROSSI 6 – Alcuni errori non da lui e più affanno del dovuto in mezzo al campo. Poi, però, regala il lancio magico da cui nasce il 3-2.

Stephan EL SHAARAWY 6,5 – Grintoso, pimpante, vivo. Mette lo zampino in due gol ed è il più attivo dei trequartisti della Roma.

Federico PELLEGRINI 6,5 – Gioca con profitto nelle due fasi, al netto di qualche pausa. Segna il secondo gol in campionato seguendo bene l'azione d'attacco.

Diego PEROTTI 5,5 – Torna a giocare titolare e regala un paio di spunti. Può tornare utile a questa roma, ma siamo lontani dai suoi livelli (DAL 65' Nicolò ZANIOLO 5,5 - Spezzone anche per lui, non incide)

Edin DZEKO 7,5 - L'uomo della Provvidenza per una Roma così così. Segna da rapace l'1-1, orchestra l'azione del 1-2 e regala tre punti d'oro allo scadere con la stoccata sottoporta da centravanti. Partita da grande giocatore, quello che risolve le cose quando la squadra non gira.