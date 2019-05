=== Frosinone ===

Francesco BARDI 5: schierato per sostituire lo squalificato Sportiello, tra i pali evidenzia qualche ruggine di troppo.

Nicolò BRIGHENTI 5: distratto in marcatura, viene spesso colto in fallo da Okaka e dai difensori avversari in proiezione offensiva.

Lorenzo ARIAUDO 5: male, malissimo a tu per tu con Okaka e Lasagna, la cui velocità risulta spesso letale.

Marco CAPUANO 6: compie un paio di salvataggi niente male all'interno di una retroguardia molto spesso in affanno.

Luca PAGANINI 6,5: sfiora il gol nella seconda parte della ripresa: una conclusione ravvicinata che solo un grande Musso vanifica.

Paolo SAMMARCO 6: trova spesso il corridoio giusto a favore dei vari Ciofani e Ciano.

Luca VALZANIA 4,5: troppi palloni persi a centrocampo, coi quali mette in costante difficoltà la linea difensiva. Okaka gli sradica dai piedi la sfera in occasione del primo vantaggio friulano. In generale, la sua prova è piena di incertezze.

Dall'80' Raffaele Maiello: sv.

Andrea BEGHETTO 6,5: suo il preciso cross che consegna alla testa di Dionisi la palla del gol della bandiera.

Camillo CIANO 6: nel primo tempo ci prova spesso dalla distanza, trovando tuttavia un Musso superlativo. Cala vistosamente nel corso della ripresa.

Dal 73' Francesco Zampano 6: entra in partita con grinta e rapidità di giocate.

Andrea PINAMONTI 5,5: Musso chiude la saracinesca in un paio di tentativi. In cui, comunque, deve migliorare in decisione e cattiveria...

Daniel CIOFANI 6: attua un discreto lavoro di sponda per i compagni di reparto Ciano e Pinamonti.

Dal 65' Federico Dionisi 7: bandiera frusinate, entra e caparbiamente trova la rete che rende un filino meno amara la sconfitta.

Mister Marco BARONI 5: meglio iniziare a pensare al futuro. La sua squadra, nonostante si faccia apprezzare in fase offensiva, palesa ancora una volta una difesa colabrodo. E, si sa, non è così che ci si salva...

=== Udinese ===

Juan MUSSO 6,5: voto che potrebbe superare ampiamente il"7" se non fosse per un controllo palla coi piedi da cardiopalma.

Sebastien DE MAIO 6: prestazione perfetta e da colonna invalicabile fino all'85', quando in marcatura si perde Dionisi...

William TROOST-EKONG 6,5: senza fronzoli, spazza ogni pallone da situazioni pericolose.

Dal 76' Bram Nuytinck 6,5: entra e mette in cascina almeno un paio di salvattaggi provvidenziali.

SAMIR 7: ottima scelta di tempo nell'andarea a schiacciare, di testa al 42', la palla del 2-0. In difesa controlla al meglio ogni avversario.

Jens STRYGER LARSEN 6,5: non si contano le sue scorribande sulla destra. Ben imbeccato da De Paul, rischia anche di andare a segno.

Rolando MANDRAGORA 5,5: tra i meno positivi di quest'oggi in casa Udinese per via di una prestazione a metà campo assai anonima.

SANDRO 5,5: fa fatica a cambiare il passo a metà campo. Spesso è lento e compassato.

Dal 62' Emil Halfredsson 6: fischiato dai suoi ex tifosi, svolge al meglio i compiti di interdizione.

Rodrigo DE PAUL 7,5: ispiratissimo, è lui a trascinare a questo pesantissimo successo l'Udinese, anche senza segnare. Scodella per Samir un pallone perfetto per la rete del 2-0, oltre a innescare il contropiede del tris.

Marco D'ALESSANDRO 6,5: tantissima corsa sull'out di sinistra, presidio dal quale dialoga ottimamente con De Paul, Lasagna e Okaka.

Kevin LASAGNA 7: fa impazzire, con la sua velocità, l'intera retroguardia giallazzurra.

Stefano OKAKA 7,5: una doppietta - la prima in Serie A - e tanto cuore, spesso palesato in fase di pressing. Un pomeriggio da incorniciare per lui.

Dall'86' Ingnacio Pussetto: sv.

Mister Igor TUDOR 6,5: la sua Udinese, per salvarsi, deve sempre ispirarsi al primo tempo di oggi pomeriggio. Certamente non al secondo in cui la squadra ha letteralmente staccato la spina.