GENOA

Ionut RADU 7 - Compie una sola parata, ma di importanza fondamentale: quel balzo ad alzare in corner la spizzata di Romagna tiene vivo il Genoa e vale una fetta di salvezza.

Davide BIRASCHI 5,5 - Non è al meglio dal punto di vista fisico e si vede. Nella ripresa prova a darsi da fare sulla destra, ma fa solo tanta confusione.

dall'82' Giuseppe PEZZELLA 4,5 - Entra a pochi minuti dal termine e trova il modo di farsi espellere per un'entrata a forbice inutile e pericolosa ai danni di Barella quando ormai la partita era finita.

Koray GUNTER 5 - Parte bene, ma commette un errore determinante in occasione del gol di Pavoletti: l'attaccante del Cagliari è bravo, ma la sua marcatura è troppo morbida.

Ervin ZUKANOVIC 6 - Il migliore della linea difensiva dei suoi, non commette errori evidenti e prova a rendersi utile anche in fase offensiva salendo puntualmente nell'area avversaria sui calci piazzati.

Pedro PEREIRA 5,5 - Qualche iniziativa sulla destra, buono spirito di iniziativa ma anche tanti errrori al momento di crossare i palloni a centro area. Esce dopo la prima frazione per esigenze tattiche.

dal 46' Cristian KOUAME 5,5 - Ha il merito di dare vivacità all'attacco genoano, ma al momento di concludere conferma di avere le polveri bagnate.

Daniel BESSA 6 - La grinta non gli manca (a volte è pure troppa) e tatticamente si rende utile anche con qualche inserimento nell'area avversaria. Nel primo tempo va vicino al gol sbagliando l'ultimo controllo a tu per tu con Cragno.

Ivan RADOVANOVIC 5 - Troppo timido in mezzo al campo, pizzicato dai tifosi soprattutto nella ripresa quando servirebbe maggiore personalità anche a costo di sbagliare qualcosa.

Miguel VELOSO 6 - Il suo sinistro non è sempre preciso, ma non si tira mai indietro e si incarica di battere tutti i calci da fermo mettendo in alcuni casi in difficoltà Cragno con qualche traiettoria velenosa.

Domenico CRISCITO 6,5 - Fino al minuto 89 non gioca la sua migliore partita, ma il rigore che segna spiazzando Cragno vale un'ampia sufficienza. Gol da capitano vero, festeggiato con un'esultanza liberatoria.

Goran PANDEV 5,5 - Il macedone offre un contributo davvero modesto. Nel primo tempo si vede con un sinistro rasoterra indirizzato nell'angolino sul quale Cragno si supera e con un passaggio in profondità non sfruttato a dovere da Bessa. Nella ripresa sparisce.

Gianluca LAPADULA 5 - Prandelli gli dà fiducia schierandolo titolare, ma l'ex Milan non si fa trovare pronto. Non calcia mai in porta, si limita a qualche sponda aerea senza riuscire a incidere negli ultimi 16 metri.

dal 74' Toni SANABRIA 5,5 - Poco più di un quarto d'ora senza riuscire a incidere.

All: Cesare PRANDELLI 5 - La decisione di lasciare in panchina Kouame lascia perplessi. Nella ripresa prova a cambiare l'assetto della squadra, ma la produzione in fase offensiva è pari allo zero. Deve ringraziare quell'intervento maldestro di Bradaric e la freddezza di Criscito, altrimenti avrebbe dovuto fare i conti con una classifica ancora più drammatica.

Un contrasto aereo tra Pandev e Pisacane - Genoa-Cagliari Serie A 2018-19LaPresse

CAGLIARI

Alessio CRAGNO 7 - Prestazione da incorniciare quella del portiere rossoblù che nel primo tempo sfodera almeno un paio di interventi determinanti, prima su un retropassaggio di Cacciatore, poi su un sinistro di Pandev destinato nell'angolino basso. Una sicurezza tra i pali e attento anche nelle uscite.

Darijo SRNA 6 - Mette in campo tutta la sua esperienza senza soffrire mai e presidiando bene la sua zona. Si incarica anche dell'esecuzione di qualche calcio piazzato confermando di avere un buon piede.

Fabio PISACANE 6,5 - Grande lottatore al centro della difesa, neutralizza gli attaccanti del Genoa senza andare mai in apnea.

Ragnar KLAVAN 6 - Non sempre preciso negli interventi, rimedia un'ammonizione ingenua nel primo tempo che rischia di condizionarlo per il resto della partita.

Fabrizio CACCIATORE 6,5 - Attento nelle chiusure, provvidenziale a chiudere lo specchio a Lapadula nel primo tempo. Rischia l'autorete poco prima della mezz'ora, ma il suo recupero è fondamentale per fermare Bessa.

dal 76' Filippo ROMAGNA 6,5 - Ottimo impatto sulla partita: va a un passo dal 2-0 con un colpo di testa che esalta le qualità tra i pali di Radu. Sfortunato in occasione del rigore perché la sua spizzata finisce sul gomito di Bradaric.

Artur IONITA 5,5 - Il meno appariscente a centrocampo dove si limita a tocchi orizzontali senza andare mai in profondità.

Filip BRADARIC 6 - Suo il lancio trasformato in gol da Pavoletti, suo anche il tocco di braccio che induce Valeri ad assegnare il rigore al Genoa previo check al Var.

Nicolò BARELLA 6,5 - Qualche leggerezza in fase di disimpegno, qualche ricamo di troppo, ma anche tanta presenza in mezzo al campo. E tanta personalità. Toccato duro in più di un'occasione, resiste e non perde mai la bussola.

Luca PELLEGRINI 6 - Si limita a svolgere un lavoro di contenimento senza farsi vedere quasi mai in avanti. Nella ripresa ingaggia un duello tutto fisico con Biraschi e ha sempre la meglio.

Alberto CERRI 5,5 - Fa a sportellate con i difensori del Genoa, ma gioca spesso spalle alla porta e non riesce mai a liberarsi al tiro. E per un attaccante non è un dettaglio da poco.

dall'80' Valter BIRSA s.v. - In campo troppo poco per essere giudicato.

Leonardo PAVOLETTI 7,5 - Gol splendido: controllo di petto su un pallone non semplice da domare e girata di destro che si insacca nell'angolo alto. Una rete bellissima che vale la salvezza matematica: raggiunge quota 50 reti in Serie A e migliora il primato personale di gol in una singola stagionale salendo a quota 15. L'uomo copertina della squadra di Maran.

dal 66' JOAO PEDRO 5,5 - In campo per sostituire l'infortunato Pavoletti, tocca pochissimi palloni e non si vede quasi mai.

All.: Rolando MARAN 7 - Affronta la partita nel modo giusto architettando un'autentica trappola nella quale il Genoa cade puntualmente. La salvezza conquistata con una giornata di anticipo è un traguardo meritato per un allenatore che non ha mai perso la calma nemmeno nei momenti più complicati della stagione.