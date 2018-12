Le pagelle di Genoa-Fiorentina 0-0: Simeone non vede la porta, Milenkovic top player

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 6 - Solo 6? Sì. Compie interventi importanti su Chiesa, su Edimilson e non solo, ma rimedia la solita figuraccia in uscita che per poco non regala il gol a Simeone. Dovrà migliorare, e molto, in questo fondamentale se vorrà diventare un portiere di categoria.

Davide BIRASCHI 5,5 - Non sempre preciso e puntuale in area di rigore. Troppo nervoso. Si perde, poi, Simeone che non ringrazia e manca l'1-0 dopo pochissimi secondi.

Cristian ROMERO 6,5 - Non comincia benissimo, ma cresce col passare dei minuti. Non perde di vista Simeone.

Domenico CRISCITO 6 - Partita attenta del capitano del Genoa. Dà una grossa mano ai compagni di reparto. Solo una svista, su Edimilson.

Souza ROMULO 6 - Tanta corsa sulla fascia, tanti cross, ma non sempre riusce ad essere efficace.

Oscar HILJEMARK 5,5 - Lo svedese cerca sempre la giocata, ma non dà ritmo alla propria manovra e il Genoa non riparte. (dal 59' Miguel VELOSO 6 - Dà ordine alla manovra una volta entrato. Che rischio che si prende però in occasione del mancato rigore assegnato alla Fiorentina).

Esteban ROLÓN 6 - Fatica e molto nel primo tempo, quando Mirallas lo rallenta. Nella ripresa trova la posizione giusta e aumenta di ritmo.

Daniel BESSA 5,5 - Prova ad inserirsi, ma non è mai efficace. Due palle gol sprecate da parte dell'ex Verona. (dall'89' Raniere SANDRO 6 - Entra subito in partita, nonostante il poco tempo a disposizione. Sfiora anche il gol in pieno recupero).

Darko LAZOVIĆ 5,5 - Non corre pericoli sulla sua fascia, ma non lo si vede quasi mai attaccare.

Krzysztof PIATEK 6 - Nel primo tempo si dimentica di giocare, ma nella ripresa il polacco è più vivace. Si costruisce da solo due belle occasioni e gioca per i compagni. Prezioso nel finale, facendo salire la squadra, mantenendo il possesso.

Christian KOUAMÉ 6 - Nella prima frazione di gioco è uno dei più brillanti. Fa salire la squadra, fa partire diverse azioni in contropiede, peccato che i suoi non lo seguano. Meno attivo nella ripresa. (dall'83' Andrea FAVILLI sv - Non è riuscito ad entrare in partita).

All. Cesare PRANDELLI 6 - La scelta di Rolón è stata audace, ma alla fine ha pagato. Terzo risultato utile consecutivo in casa, già questo è un gran risultato per il suo Genoa.

Le pagelle della Fiorentina

Alban LAFONT 6,5 - Poche volte impegnato, ma quando il Genoa ci prova lui è attento.

Vincent LAURINI 6 - Non aveva i 90 minuti nelle gambe e si è visto. La sua prestazione è comunque positiva, corre pochi pericoli e si fa vedere in fascia. (dal 65' Federico CECCHERINI 6 - Si cala subito nella parte. Non commette sbavature).

Germán PEZZELLA 6,5 - Con Kouamé e Piatek c'è da soffrire, ma l'ex Betis è preciso in area.

Nikola MILENKOVIC 7 - Grande prestazione, sia come centrale difensivo che da esterno (una volta finita l'autonomia di Laurini). In marcatura su Kouamé, non perde di vista neanche Piatek, dando una grossa mano al compagno di reparto Pezzella.

Cristiano BIRAGHI 6 - Partita senza sussulti. Non corre pericoli, ma non lo si vede attaccare.

Fernandes EDIMILSON 5,5 - A conti fatti non gioca una brutta gara tra le linee nel primo tempo, ma commette un errore importante sotto porta. (dal 57' Marco BENASSI 5,5 - Non entra mai in partita).

Christian NORGAARD 6 - Fa il compitino a centrocampo, ma si fa trovare pronto quando bisogna agire in interdizione.

Jordan VERETOUT 6 - Va a sprazzi. Combina ottime giocate a qualche errore banale, non da lui.

Kevin MIRALLAS 5,5 - Ottimo primo tempo, sia in fase di copertura (marcatura a uomo su Rolon) che in fase di spinta con diverse giocate interessanti. Peccato che il belga giochi solo i primi 45 minuti. Totalmente inefficace nella ripresa. (dall'83' Marko PJACA 5,5 - Non dà nulla di più alla manovra della Fiorentina, anzi).

Federico CHIESA 5,5 - Solita corsa, soliti dribbling, solita fantasia. Anche lui, però, è troppo poco brillante quando si tratta di entrare in zona gol.

Giovanni SIMEONE 5 - Lotta, fa a sportellate, ma non basta. Ci mette il fisico, ma è troppo nervoso. E soprattutto non vede più la porta. Clamoroso l'errore dopo un minuto di gioco, male anche nel finale di primo tempo dove non sfrutta un erroraccio di Radu.

All. Stefano PIOLI 5,5 - Disegna una Fiorentina attenta nel primo tempo. Passa al 4-3-1-2 con Mirallas a 'dar fastidio' a Rolon, rallentando e di molto la manovra del Genoa. Laurini a destra, con Milenkovic centrale è una mossa azzeccata ma sperpera tutto nel secondo tempo. Non è più la stessa Fiorentina, anche se manca un rigore. Chance sprecata per scalare la classifica.