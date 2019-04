GENOA

Ionut RADU 5,5 - Sui primi tre gol non può fare nulla, leggermente in ritardo sull'incornata di Gagliardini che vale il 4-0 dell'Inter.

Pedro PEREIRA 5 - Nel primo tempo viene preso in mezzo da Perisic e Asamoah: è il primo ad affondare concedendo troppo spazio alle avanzate dei nerazzurri.

Cristian ROMERO 4,5 - I buchi in zona centrale non si contano. La sua partita finisce al 39' quando, dopo essersi fatto beffare da Icardi, lo strattona e rimedia un cartellino rosso che di fatto chiude la partita con largo anticipo.

Ervin ZUKANOVIC 5 - Spesso in ritardo nelle chiusure e impreciso negli appoggi in uscita. Serata da dimenticare come quella di gran parte dei suoi compagni di squadra.

Giuseppe PEZZELLA 4,5 - Politano lo porta a spasso come e quando vuole creando puntualmente superiorità numerica sulla trequarti. Se la cava meglio nella ripresa quando ormai però la partita ha poco da dire.

Lukas LERAGER 5 - Subito ammonito per un fallo su Asamoah, gioca condizionato per il resto della partita facendosi trovare spesso fuori posizione e non garantendo un'adeguata copertura a Pereira.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Prova a destreggiarsi in mezzo al campo ma ci capisce poco, stretto nella morsa di Brozovic e Gagliardini. Non copre e non crea.

dall'82' Luca MAZZITELLI s.v. - Gioca solo pochi minuti, ingiudicabile.

Esteban ROLON 5,5 - L'impegno non manca, il dinamismo nemmeno. Ma fa fatica a prendere le misure agli avversari non trovando punti di riferimento a centrocampo.

Stefano STURARO 5,5 - Prova a cavarsela con l'esperienza ma è costretto sulla difensiva dal tandem Politano-D'Ambrosio e combina poco.

dal 65' Daniel BESSA 6 - Merita la sufficienza perché, nonostante sia entrato in campo in un momento complicatissimo, non rinuncia a proporsi e ha il coraggio di creare qualcosa.

Toni SANABRIA 5 - Parte con un buon guizzo sul quale Handanovic si fa trovare pronto, poi sparisce dal campo e non tocca più un pallone fino al momento della sostituzione.

dal 41' Davide BIRASCHI 5 - Naufraga insieme al resto dei compagni non riuscendo a contenere le sfuriate offensive dell'Inter.

Christian KOUAMÉ 6 - Uno dei pochi a salvarsi perché ha almeno il merito di provarci. Nel primo tempo con una girata di testa che termina a lato, nella ripresa con un esterno destro rasoterra bloccato da Handanovic.

All.: Cesare PRANDELLI 5 - Il Genoa visto stasera non può ancora considerarsi tranquillo: è vero che di fronte aveva una delle migliori Inter stagionali, ma già dall'approccio alla gara troppo attendista si era capito che sarebbe stata una serata molto difficile.

Antonio Sanabria e Marcelo Brozovic - Genoa-Inter Serie A 2018-19Getty Images

INTER

Samir HANDANOVIC 6 - Un'uscita di testa al limite dell'area ad anticipare Sanabria e un paio di interventi nella ripresa su altrettanti spunti di Kouamé. Poco impegnato, ma sempre attento.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - In fase difensiva gli attaccanti del Genoa non lo impensieriscono più di tanto e lui ha la possibilità di giocare molto alto duettando bene con Politano.

Joao MIRANDA 6 - Serata di totale relax per il brasiliano, mai messo in difficoltà dal tandem Sanabria-Kouamé. Preciso negli interventi in anticipo e negli appoggi.

Milan SKRINIAR 6 - Non deve strafare, ma può limitarsi all'ordinaria amministrazione. Trova comunque il modo di mettersi in evidenza smorzando una conclusione di Kouamé nella ripresa quando ormai il risultato è deciso.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - Qualche errore in appoggio e un'ammonizione rimediata in modo ingenuo. Suo, però, lo splendido traversone basso dalla sinistra per il gol di Gagliardini.

Roberto GAGLIARDINI 7,5 - Quando vede il Genoa si trasforma in un goleador implacabile. Doppietta all'andata a San Siro e doppietta anche a Marassi: su 5 gol segnati in campionato, 4 ne ha rifilati ai rossoblù. Gioca a tutto campo, quasi sempre a testa alta.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Meno scintillante rispetto al compagno di reparto, ma altrettanto lucido ed efficace. Il suo lavoro consente alla squadra di rimanere corta e di conservare l'equilibrio tra i reparti.

dal 65' Joao MARIO 6 - Entra con compiti di copertura e trotterella a centrocampo senza lasciare tracce particolari sul match.

Matteo POLITANO 7 - Gli manca solo il gol, per il resto fa tutto. Aperture geniali, tocchi in profondità illuminanti, grande visione di gioco e condizione fisica super. Radu gli nega la gioia della rete deviando in corner un sinistro diretto all'incrocio dei pali.

dal 74' Borja VALERO s.v. - Gioca l'ultimo quarto d'ora, troppo poco per giudicarlo.

Radja NAINGGOLAN 7 - Spalletti lo schiera nel ruolo di trequartista e il belga ripaga il tecnico con una prestazione maiuscola. Mostra di avere un'ottima intesa con Icardi, si muove perfettamente tra le linee e tenta anche la conclusione non appena ha lo spazio giusto.

Ivan PERISIC 7 - Nel primo tempo rimedia un paio di pestoni alla caviglia sinistra ma resta stoicamente in campo fino alla fine. Sale in cattedra nella ripresa firmando un gol con un delizioso rasoterra di destro e confezionando l'assist da corner per il poker di Gagliardini.

Mauro ICARDI 6,5 - Torna titolare dopo quasi due mesi e lascia il segno sulla partita procurandosi un rigore, trasformandolo con freddezza e firmando un assist per la rete di Perisic. Il suo voto si abbassa un po' perché il gol divorato al 21' a tu per tu con Radu è davvero clamoroso.

dall'80' KEITA BALDE s.v. - Prende il posto di Icardi e si piazza al centro dell'attacco quando ormai la partita è strachiusa.

All.: Luciano SPALLETTI 7 - Stavolta azzecca tutte le mosse, a cominciare da Nainggolan trequartista. Il Genoa gli rende la vita molto semplice, ma quella vista a Marassi è indubbiamente una delle Inter più brillanti viste durante la sua gestione. Con un Icardi in più nel motore.