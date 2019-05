Le pagelle di Genoa-Roma 1-1: super Radu, bene El Sharaawy e Romero

=== GENOA ===

Ionut RADU 7,5 - La parata nel primo tempo su Fazio è una delle più belle della stagione. Se riesce a migliorare con i piedi e nelle uscite abbiamo un portiere praticamente perfetto.

Davide BIRASCHI 5 - Non perfetto per tutto il match, sbaglia su El Sharaawy nell'occasione del gol della Roma.

Cristian ROMERO 6,5 - Buona partita su Dzeko, fantastico nel rigore a svettare in mezzo ai giganti nella Roma.

Ervin ZUKANOVIĆ 6,5 - Bene in copertura. Lasciati pochissimi spazi agli attaccanti avversari.

Domenico CRISCITO 5,5 - Poche sortite offensive, passo indietro rispetto al match di settimana scorsa. Sulle fasce il Genoa non riesce a fare male.

Miguel VELOSO 6,5 - Lo si vede spesso nel mezzo, ottimo sui tiri dalla distanza e sulle palle inattive. Scheggia il palo su palla inattiva ad inizio match.

Ivan RADOVANOVIĆ 6 - Smista palla, anche se i ritmi sono un po' troppo bassi. Pericoloso con diverse conclusioni offensive.

Lukas LERAGER 5 - Uno dei peggiori. Non si fa mai sentire. Prestazione anonima, per nulla nel vivo dell'azione. (Dall'83' Antonio SANABRIA 5 - E' l'uomo immagine del finale di match: bravo a guardagnarsi il rigore che però lo spreca malamente).

Daniel BESSA 6,5 - Primo tempo forse da migliore in campo. Nella ripresa invece gioca in altra posizione e fatica maggiormente. Recupera qualche pallone interessante, ma poi sbaglia quando deve andare a rifinire per le due punte. (Dal 92' Esteban ROLÓN S.V)

Christian KOUAMÉ 7 - Fisicamente non si batte, ma stavolta è bravissimo anche coi piedi. Ottimo palla al piede, super anche nelle sponde per i compagni

Gianluca LAPADULA 7 - Nonostante non giochi titolare da una vita, oggi è uno dei migliori. Da solo lotta e combatte contro Manolas e compagni e spesso ha la meglio. Mette paura alla Roma con tantissime conclusioni. Non trova però mai lo specchio della porta, ma la prestazione è assolutamente positiva. (Dal 73' Goran PANDEV 5 - Entra ma non si vede mai).

All. Cesare PRANDELLI 6,5 - Un punto che avvicina alla salvezza la sua compagine. Il Genoa gioca abbastanza bene, soprattutto nel primo tempo. Peccato per il rigore sbagliato.

Stephan El Shaarawy esulta insieme a Bryan Cristante, Roma, Serie A 2018-2019, LaPresseEurosport

=== ROMA ===

Antonio MIRANTE 6,5 - Non benissimo nell'uscita sul gol subito, mentre è in ritardo e atterra a valanga Sanabria nel rigore. Bravo però a respingere il penalty.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Nel primo tempo è assolutamente uno dei più bravi, con tanti problemi creati alla squadra di casa sulla sua fascia di competenza. Cala nella ripresa. (Dall'89' Rick KARSDORP S.V).

Kostas MANOLAS 4,5 - Semplicemente non ne azzecca una. Dal primo minuto sbaglia ogni intervento. Sempre fuori tempo, Kouamé e Lapadula lo mettono costantemente in difficoltà. Peggiore in campo.

Federico FAZIO 6,5 - Buona gara in copertura, salva soprattutto sulle numerose amnesie del compagno di reparto.

Aleksandar KOLAROV 5,5 - Prova a sganciarsi nella metà campo avversaria, ma con poca verve. Ci si aspettava da lui un maggiore apporto offensivo.

Bryan CRISTANTE 5 - Poche verticalizzazioni, corre a vuoto in mezzo al campo.

Steven NZONZI 5,5 - Non un gran lavoro davanti alla difesa. Meglio in fase offensiva e in ripartenza, ma non è sufficiente.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Messo in campo in una posizione non sua, non brilla. Sulla fascia sembra inerme e si fa vedere col contagocce. Ammonito, lascia il campo. (Dal 75' Justin KLUIVERT 6 - Dai suoi piedi parte il cross per il gol del vantaggio. Qualche spunto interessante).

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Riesce ad inserirsi con facilità nell'area avversaria nel primo tempo, dove ha due grosse occasioni per passare avanti. Nella ripresa cala e così Ranieri decide di cambiarlo. (Dal 67' Patrik SCHICK 5 - Un vero peccato. La dimosrazione di un giocatore dai grandi mezzi che però non riesce mai ad esprimersi. Anche oggi non brilla, ed è soprattutto il colpevole sul gol di Romero).

Stephan EL SHAARAWY 6,5 - Si conferma nettamente l'uomo più in forma di questa Roma. Oggi però è anche fortunato, dato che chiede il cambio un minuto prima di metterla dentro.

Edin DZEKO 6,5 - Grande prestazione da leone nel mezzo. La Roma agisce moltissimo sulle fasce e lui c'è su tutti i palloni.

All. Claudio RANIERI 5,5 - Quest'oggi la Roma non merita la sufficienza. I 3 punti erano fondamentali nella lotta Champions, invece rischia di soccombere addirittura nel recupero e deve ringraziare Mirante.