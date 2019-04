Le pagelle di Genoa-Torino 0-1: decide Ansaldi, ma il migliore è Sirigu

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 6,5 - Fa quel che può, ma il Genoa subisce sempre. Lui ci mette qualche pezza, dovesse migliorare sulle uscite può diventare un gran portiere.

Cristian ROMERO 6 - Qualche intervento a vuoto, ma fa sentire la sua presenza. Quasi perfetto in marcatura su Belotti.

Ivan RADOVANOVIĆ 6 - Non male come centrale di difesa, aiuta anche e soprattutto in fase di impostazione.

Ervin ZUKANOVIĆ 6 - Non sempre preciso, ma fa il suo in difesa.

Darko LAZOVIĆ 5 - Sulla destra il Genoa non spinge e non combina quasi nulla.

Lukas LERAGER 6 - Meglio nel primo tempo quando si inserisce con costanza nell'area avversaria. Sfiora anche il gol, ma sparisce nella ripresa.

Miguel VELOSO 5 - Ritmi troppo compassati a centrocampo. Da un suo errore nasce il gol del Torino di Ansaldi. (dal 65' Daniel BESSA 5 - Non dà nulla alla manovra offensiva del Genoa).

Stefano STURARO 6 - Esce poco dopo la mezz'ora. Partita senza guizzi ed errori. (dal 33' Esteban ROLÓN 5 - Troppo confusionario a centrocampo. Ricorre spesso al fallo).

Rolon e Criscito - Genoa-Torino - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Domenico CRISCITO 6 - Continui cross da sinistra, ma in attacco non li sfruttano. Quando può dà una mano alla fase difensiva.

Antonio SANABRIA 5 - Impalpabile. Viene mangiato dalla difesa del Torino. (dal 53' Christian KOUAMÉ 6 - Sicuramente il più brillante degli attaccanti del Genoa. Sfiora il gol, ma Sirigu gli dice di no).

Gianluca LAPADULA 5,5 - Combatte nella metà campo avversaria, ma fatica ad entrare in area. Qualche chance che però non sfrutta.

All. Cesare PRANDELLI 5,5 - Il 3-5-2 con Radovanovic in difesa non è male, ma serve avere un Genoa più propositivo. Non si possono aspettare sempre i calci piazzati. Kouamé poteva essere inserito prima.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7 - Il Torino non subisce ancora gol, il merito è tutto suo. Due super interventi, uno per tempo: prima salva la porta sul colpo di testa di Lerager, fa lo stesso nel finale su Kouamé.

Armando IZZO 6 - Dei tre di difesa è quello che si spinge di più in avanti. Non corre pericoli, anzi aiuta con qualche diagonale difensiva.

Nicolas NKOULOU 6 - Qualche intervento in anticipo su Sanabria. Fa il suo lavoro con precisione.

Emiliano MORETTI 6,5 - Diversi interventi importanti su Lapadula e Kouamé. Una roccia.

Cristian ANSALDI 7 - Più continuo rispetto ad Aina nell'essere pericoloso sulla fascia. Mazzarri lo sposta da sinistra a destra, con l'argentino che segna anche il gol vittoria.

Ansaldi - Genoa-Torino - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Tomás RINCÓN 6 - Ordinaria amministrazione a centrocampo. Molto meglio nella ripresa quando la pressione del Genoa si abbassa.

Soualiho MEÏTÉ 6 - Meglio nella ripresa, ma gioca comunque bene a centrocampo. Prova anche ad entrare in area e a concludere verso la porta.

Ola AINA 6 - Non riesce ad essere incisivo sulla fascia. Fa avanti e indietro come un pazzo, ma non è sempre preciso al cross.

Alejandro BERENGUER 6,5 - Movimenti da attaccante vero quando riesce a prendere la profondità. Suo l'assist per il gol di Ansaldi. (dal 71' Vittorio PARIGINI 5 - Non un grande impatto alla gara. Subito un giallo e un gol sbagliato).

Daniele BASELLI 6 - Si inserisce spesso e volentieri in area, meno 'propositivo' alla fase difensiva. Si becca però un giallo letale: salterà la prossima partita contro il Milan. (dall'84' Sasa LUKIĆ sv - Qualche minuto anche per lui per serrare le file a centrocampo).

Andrea BELOTTI 6 - In zona gol, proprio non ci siamo. Premiamo comunque la sua volontà, con diverse giocate ad aiutare la squadra. Entra nell'azione del gol di Ansaldi e regala una palla d'oro, poi sprecata, a Parigini.

All. Walter MAZZARRI 6,5 - Non sempre il suo Torino è bello da vedere, ma è ben messo in campo e sa perfettamente cosa fare e come muoversi. Ancora una vittoria, ancora una partita senza gol subiti. Mezzo punto in meno, però, per non aver tolto subito un Baselli nervoso che si becca il giallo che gli farà saltare il Milan.