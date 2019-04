INTER

Samir HANDANOVIC 6 - Praticamente mai impegnato se non per bloccare qualche pallone alto, nella ripresa si disimpegna alla grande con i piedi risolvendo una situazione non facile.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Ha a che fare con Castagne, non propriamente un cliente facile. Se la cava piuttosto bene e nel finale si rende anche pericoloso in avanti.

Joao MIRANDA 6,5 - Attento, tempestivo nelle chiusure e preciso negli appoggi. Prestazione maiuscola del centrale brasiliano che non sta facendo sentire la mancanza di De Vrij.

Milan SKRINIAR 7 - Il solito guerriero. Spesso incrocia la sua strada con quella di Ilicic e per larghi tratti della partita è l'unico in grado di fermarlo, quasi sempre senza commettere fallo. Un muro invalicabile.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - Conferma di attraversare un buon momento di forma. Ha gamba e cerca spesso di conquistare il fondo. Sbaglia qualche appoggio, ma la sua prestazione è ampiamente sopra la sufficienza.

Roberto GAGLIARDINI 5,5 - Brusco passo indietro rispetto al derby e alla gara contro il Genoa. Nella ripresa perde un pallone sanguinoso sulla trequarti che per sua fortuna l'Atalanta non capitalizza. Diversi errori in fase di costruzione.

dal 66' Borja VALERO 6 - Lo spagnolo entra subito in partita dando una mano in fase di copertura e di costruzione. Provvidenziale un recupero su Gomez nei minuti finali.

Marcelo BROZOVIC s.v. - Costretto a uscire al 23' per una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. Non giudicabile.

dal 23' Radja NAINGGOLAN 5,5 - Il belga si vede pochissimo e non ripete l'ottima prova fornita contro il Genoa nel ruolo di trequartista. Ha il pallone dell'1-0 nel finale ma calcia male e si fa respingere il tiro da Gollini.

Matias VECINO 6,5 - Partenza col botto, con un gol annullato e un altro sfiorato con un pallonetto dalla distanza. Costretto ad arretrare il suo raggio d'azione dopo l'ingresso di Nainggolan, si vede molto meno salvo tornare protagonista nel finale con uno straordinario filtrante non sfruttato proprio dal belga.

Matteo POLITANO 6,5 - Corsa, intelligenza tattica anche in fase di copertura e ottime idee. Su tutte quella di mettere Icardi solo davanti al portiere nel primo tempo. Un'altra prestazione convincente dell'ex Sassuolo.

dal 77' KEITA BALDE s.v - In campo nell'ultimo quarto d'ora senza incidere. Ingiudicabile.

Mauro ICARDI 5,5 - Ottimo lavoro di sponda, soprattutto nel primo tempo. Ma quel gol sbagliato al 31' a tu per tu con Gollini non è da lui. Nella ripresa si vede solo nel finale con un colpo di testa respinto da Castagne. Troppo poco.

Ivan PERISIC 4,5 - Prestazione sconcertante del croato, che sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare. Mancini e Hateboer lo neutralizzano senza problemi.

All.: Luciano SPALLETTI 6 - Imposta una partenza molto aggressiva e riesce a scombinare i piani di Gasperini, almeno in avvio. Poi l'Atalanta cresce, ma nel conto finale delle occasioni create è l'Inter a essere in debito. Intelligente la mossa di inserire Borja Valero per dare più lucidità in fase di impostazione.

D'Ambrosio anticipa Gollini - Inter-Atalanta Serie A 2018-19Getty Images

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 7 - Almeno tre interventi decisivi. Nel primo tempo dice no a un pallonetto di Vecino e a un tocco sotto di Icardi, nella ripresa chiude benissimo lo specchio a Nainggolan.

Gianluca MANCINI 6,5 - Partita di grande personalità. Cancella dal campo Perisic senza mai soffrirlo nemmeno per un minuto, gioca in modo autorevole e a testa alta.

Berat DJIMSITI 6,5 - Si perde Icardi solo una volta, ma Gollini rimedia. Per il resto ingaggia uno splendido duello fisico con l'argentino e nella maggior parte delle occasioni ha la meglio.

José PALOMINO 6,5 - Anche lui decisamente al di sopra della sufficienza: preciso nelle chiusure e determinante quando si immola in scivolata respingendo un diagonale a botta sicura di Politano. Costretto a uscire dopo poco più di un'ora per infortunio.

dal 62' Andrea MASIELLO 6 - Entra, si piazza sulla sinistra della linea difensiva e fa il suo dovere senza mai andare in sofferenza.

Hans HATEBOER 6 - Tra i primi a entrare in partita, nel primo tempo crea in diverse occasioni la superiorità numerica sulla destra. Cala un po' nella seconda parte di gara.

Marten DE ROON 6,5 - Altra prova di spessore del centrocampista olandese, che lotta su ogni pallone, fa girare palla rapidamente ed è estremamente efficace in fase di interdizione. Punto di riferimento.

Remo FREULER 6 - Meno devastante del solito, non riesce mai a partire palla al piede in proiezione offensiva e si limita a un lavoro di contenimento che comunque dà equilibrio alla squadra consentendole di non perdere mai le giuste distanze tra i reparti.

Timothy CASTAGNE 6,5 - Partenza timida, ma quando carbura non ce n'è per nessuno. Corre, si propone e sulla sua corsia mette spesso in difficoltà l'Inter. Lucido nel finale quando respinge di testa un'incornata di Icardi.

Mario PASALIC 5,5 - Schierato nel ruolo di trequartista da Gasperini, si rende utile con i suoi inserimenti e si fa valere anche nel gioco aereo. Nella ripresa ruba un pallone a Gagliardini facendo scattare il break sulla trequarti, poi sparisce dal campo e viene sostituito.

dal 74' Musa BARROW s.v. - In campo l'ultimo quarto d'ora con il compito di tenere alta la squadra. Tocca pochissimi palloni, non giudicabile.

Josip ILICIC 7 - Tocchi delicati, visione di gioco eccelsa e controlli di palla orientati che puntualmente mandano fuori giri l'avversario di turno. Gli manca solo il guizzo negli ultimi 16 metri. Esce dal campo stremato.

dall'82' Matteo PESSINA s.v. - In campo nei minuti finali, non giudicabile.

Alejandro GOMEZ 5,5 - Stavolta l'argentino gioca al di sotto delle sue possibilità. Probabilmente è quello che sente di più l'assenza di Zapata. Sfiora il gol a inizio ripresa non arrivando per un soffio su un traversone di Ilicic.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Privo di Duvan Zapata, ridisegna il pacchetto offensivo schierando Pasalic nel ruolo di trequartista e l'incisività ne risente. La sua Atalanta, però, gioca sempre un calcio splendido e per buona parte del match tiene in mano il pallino del gioco.