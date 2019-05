Le pagelle di Inter-Empoli 2-1: Nainggolan, Handanovic e Dragowski da urlo, disastro Dalbert

== INTER ==

Samir HANDANOVIC – 8: mostruoso nel primo tempo su Caputo, pazzesco nella ripresa in almeno due occasioni. E c’è, chi tra gli interisti, lo critica. Inter in Champions anche per merito del suo capitano.

Danilo D’AMBROSIO – 7: mezzo voto in più (da condividere con la fortuna) per il salvataggio sulla linea che finisce sulla traversa.

Milan SKRINIAR – 6,5: bene come sempre, nel finale qualche sbavatura dettata dalla paura anche per il muro slovacco

Stefan DE VRIJ – 5,5: meno brillante del compagno di reparto, concede qualche buco che potrebbe costare caro.

Kwadwo ASAMOAH – 6: spinge bene e ci prova anche dalla distanza. Suo l’ultimo missile disinnescato da Dragowski nel primo tempo. Sacrificato per il cambio tattico varato da Spalletti all’intervallo (dal 45’ KEITA – 6,5: entra e spacca la partita, poi però si divora il 3-1 in contropiede e soprattutto si fa espellere per una fesseria annullando il 3-1 e realando altri 90 secondi di paura)

Matias VECINO – 6,5: il gol di Nainggolan parte da una sua cavalcata conclusa dal palo. Ci mette come sempre tanta garra

Marcelo BROZOVIC – 6: solite geometrie preziose, segna anche un gran gol da centrocampo nel finale annulalto giustamente da Banti. Nel finale finisce la benzina.

Radja NAINGGOLAN – 8,5: premiamo lui per il gol che vale la Champions League. Premiamo lui, e non Handanovic o Keita, perché era stato l'acquisto top della scorsa estate, ha deluso le aspettative per la maggior parte della stagione, ma nel match decisivo torna determinante e devastante. Non solo per il gol. Sarà contento anche Antonio Conte ...

Matteo POLITANO – 6: sgusciante e frizzante nel primo tempo, si spegne nella ripresa dove con la sua velocità avrebbe potuto più grattacapi alla difesa toscana.

Ivan PERISIC – 6: solito lavoro di sacrificio, infatti fa meglio da terzino che da ala pura. Si arrende solo per un problema muscolare ( dal 73’ DALBERT - 4: entra e dopo un minuto l’Empoli pareggia per un suo buco a centrocampo. Poi perde altre due palle sanguinosi per altrettante due clamorose palle gol dei toscani. Insomma, fa più danni della grandine e a San Siro quasi quasi rimpiangono Gresko...)

Mauro ICARDI – 5: punge poco nel primo tempo, fallisce il rigore che avrebbe potuto chiudere tutto molto prima. Poi sparisce e lascia il campo (e forse l’Inter) tra i fischi (dal 71 Lautaro MARTINEZ – 5,5: si sbatte ma alla fine è abbandonato a se stesso. Non lascia il segno)

All. Luciano SPALLETTI – 6: discorso lungo. Perché l’Inter chiude come l’anno scorso al quarto posto, con meno punti e con le due romane che hanno corso molto meno rispetto la passata stagione. Pochi miglioramenti sul piano mentale come ha confermato questo finale di stagione e la partita con l’Empoli. Riporta l’Inter in Champions per il secondo anno di fila, e non è da poco. Merita i complimenti e i ringraziamenti da parte dei tifosi, che ora però attendono Conte per alzare ulteriormente e soprattutto sensibilmente l’asticella delle ambizioni...

== EMPOLI ==

Bartlomiej DRAGOWSKI 8: un mostro nel primo tempo. Para quasi tutto nella ripresa. Pazzesca, se avete occasione cercatela, la parata a una mano nel primo tempo sul colpo di testa di Perisic.

Domenico MAIETTA 6: gioca una partita attenta da buon capitano, resiste finché può grazie anche al suo portiere (dal 71’ UCAN 6,5: suo l’assist per il pareggio, con la sua velocità porta scompiglio nella difesa interista)

Matias SILVESTRE: - 6,5: roccioso nel primo tempo quando chiude con esperienza, e col corpo, i tentativi dell’Inter

Cristian DELL’ORCO - 5,5: fatica contro le sfuriate interiste, facendo fatica a trovare le giuste posizioni.

Giovanni DI LORENZO – 6: male nel primo tempo, si rifà nella ripresa soprattutto dopo l’ingresso di Dalbert che gli apre delle praterie in cui lui ci si butta dentro con facilità (l’azione del pari parte da lui)

Afriye ACQUAH – 5: ci capisce veramente poco in mezzo al campo, schiacciato dalla fisicità di Vecino e Nainggolan (dal 71’ BRIGHI)

Ismael BENNACER - 5: manca la sua fantasia per gran parte del match

Hamed Junior TRAORE’ – 7: tra i migliori, come all’andata, trova anche il pari. Gran bel prospetto.

Marko PAJAC – 5: soffre tantissimo Politano, respira nel finale quando il nerazzurro tira il fiato

Francesco CAPUTO – 6,5: non molla un centimetro, ci prova sempre e comunque. Una stagione comunque indimenticabile.

Diego FARIAS – 6,5: un folletto indiavolato che manda spesso in tilt la difesa nerazzurra e dimostra l’ottimo momento di forma.

All. Aurelio Andreazzoli 6: una beffa atroce, e forse qualche rimpianto. Soprattutto da parte della società che l’ha allontanato quando stava giocando bene, per poi richiamarlo e chiedergli un miracolo che sfiora grazie al bel gioco. Complimenti e in bocca al lupo per il futuro a lui e all’Empoli.