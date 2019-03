Le pagelle di Inter-Lazio 0-1: brilla Milinkovic, bene Leiva e Acerbi, disastro Brozovic

===Le pagelle dell'Inter===

Samir HANDANOVIC 7,5 - Fortunato ma determinante su Bastos, strepitoso su Luis Alberto, bravissimo su Caicedo. Il migliore dell'Inter.

Danilo D’AMBROSIO 6 - A destra non demerita. Dietro pochi rischi, davanti si fa notare di rado. Sufficiente. (Dal 80' CANDREVA SV)

MIRANDA 5 - II movimenti continui di Immobile lo disorientano. Poco reattivo e poco presente.

Milan SKRINIAR 5 - Naufraga anche lui. In enorme difficoltà con Caicedo, che lo punta spesso. Impreciso in alcuni appoggi. Una serata non da lui.

Kwadwo ASAMOAH 6 - A sinistra con diligenza. Nella ripresa è uno di quelli a suonare la carica. Buona spinta e grande ardore.

Matias VECINO 5,5 - Fatica a trovare la posizione. Prova ad inserirsi, ma non riesce ad incidere. Nel finale chiude da centravanti.

Marcelo BROZOVIC 4,5 - Si perde Milnkovic sul gol della Lazio. Gioca una gara senza verve, senza passione, senza grinta. Molle e poco lucido.

Matteo POLITANO 5,5 - Un po' timido nel primo tempo, cresce invece nella ripresa. Un paio di mancini da fuori spaventano Strakosha. Urge maggior precisione.

BORJA VALERO 5 - Appannato, lento, poco preciso. Si alza e si abbassa, senza ma convincere. (Dal 74' NAINGGOLAN 6 - Entra e ci prova. Due conclusioni e qualche cross)

Ivan PERISIC 5 - Cerca spesso il tiro o l'azione personale. Non gioca con i compagni, si interstardisce. Non brilla.

KEITA Balde 6 - Bene nel primo tempo. Guizzante e frizzante. Poi cala vistosamente nella ripresa. Condizione fisica da migliorare. (Dal 84' JOAO MARIO SV)

ALLENATORE: Luciano SPALLETTI 5 - Inter messa male e difensivamente poco coesa. La scelta di tenere fuori Icardi puó essere sensata, ma non ha pagato. Perisic e Vecino coppia d'attacco nel finale.

Milinkovic Savic Inter LazioGetty Images

===Le pagelle della Lazio===

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Non deve compiere miracoli, ma si dimostra sicuro e preciso in ogni uscita.

LUIZ FELIPE 6,5 - Nella difesa a tre, si allarga spesso su Perisic. Nessuna sbavatura.

Francesco ACERBI 7 - Duelli costanti (vinti) con Keita. Di testa un leader, in chiusura perfetto. Ennesima ottima prova.

BASTOS 6,5 - Handanovic gli nega il gol con un riflesso provvidenziale. Dietro copre bene. Fisicamente in palla.

ROMULO 6,5 - A destra spinge come un dannato. Corsa e voglia.

LUIS ALBERTO 6,5 - Magnifico l'assist per Milinkovic. Impegna Handanovic da fuori. Gioca un gran primo tempo, cala nella ripresa, sprecando un paio di succulente ripartenze. E Inzaghi lo toglie. (Dal 67' PAROLO 6 - Entra e tiene dietro. La Lazio con lui rimane corta)

LUCAS LEIVA 7 - Lotta costante, intelligenza nei raddoppi. Davanti alla difesa non sbaglia un intervento. Molto bene.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Ritrova il gol, in uno stadio importante, in una partita decisiva. La rete gli dá fiducia. Partita di spessore, anche in fase difensiva.

Senad LULIC 6,5 - A sinistra tiene bene. Si propone in avanti, senza mai peró lasciare sguarnita la posizione quando la Lazio viene attaccata. Prestazione solida e generosa. (Dal 87' DURMISI SV)

Joaquin CORREA 6 - Parte piano, tenta un paio di filtranti dei suoi, poi si fa male e deve chiedere il cambio. (Dal 27' CAICEDO 6,5 - Entra senza timore. Impegna Handanovic, duetta con Immobile, gioca con intelligenza)

Ciro IMMOBILE 6,5 - Gioca con il cuore e per la squadra. Scambia bene con Caicedo, andando anche al tiro nel secondo tempo. Conquista punizioni e fa respirare i compagni nel finale.

ALLENATORE: Simone INZAGHI 7 - Bella Lazio. Solida, compatta, convinta. Partita preparata bene e vinta con merito.