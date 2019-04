Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Guarda il siluro di Kolarov passargli accanto, vola inutilmente sulla magia di El Shaarawy, poi diventa protagonista proprio agli sgoccioli del match: grande il suo intervento sul serbo.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Arranca contro El Shaarawy, che lo supera andando a firmare lo 0-1. Meglio quando avanza: colpisce un palo (esterno), sforna tanti cross e su uno di questi Perisic pareggia.

Stefan DE VRIJ 6 - Soffre qualcosa nella parte iniziale del match, poi, quando il vento inizia a soffiare nella direzione nerazzurra, trova maggiore stabilità.

Milan SKRINIAR 6 - Con un orrendo errore in disimpegno rischia di mettere nei guai l'Inter, ma Ünder spreca. Come de Vrij, cresce dopo un avvio affannoso.

Kwadwo ASAMOAH 7 - Gran prestazione. Tiene agevolmente a bada prima Ünder e poi Zaniolo e, quando si spinge in avanti, crea più di un pericolo sulla sinistra.

Matias VECINO 5,5 - Va a sprazzi. Complessivamente poco partecipativo per gran parte della gara e inefficace in inserimento, anche se quasi regala a Martinez la pala del sorpasso.

Borja VALERO 7 - Fulcro della manovra dell'Inter. Gestisce una miriade di palloni, giocandoli nella maggior parte dei casi verso il compagno giusto, e mette in mostra una freschezza fisica sorprendente per la sua età.

Matteo POLITANO 6,5 - Si accentra e crossa a giro, si accentra e crossa a giro. Con qualche concessione alla conclusione. Un mantra che la Roma non riesce però ad arginare. Bella l'intesa con D'Ambrosio.

Radja NAINGGOLAN 5 - Non pervenuto. Non trova mai la posizione e il gioco per vie centrali dell'Inter ne risente. Poco servito dai compagni, mai protagonista. Esce per far spazio a Icardi (dal 55' Mauro ICARDI 6 - Dà la scossa all'attacco nerazzurro con il suo ingresso, sparigliando le carte pur senza vere occasioni)

Ivan PERISIC 6,5 - Eleva con il fondamentale gol del pareggio una valutazione altrimenti piuttosto bassa. Fino al minuto 61 si era visto poco e male.

Lautaro MARTINEZ 6 - Ha la prima, grande palla gol del match: palo pieno. Si batte senza fortuna, va nuovamente vicino al gol di testa, cerca l'intesa con Icardi. Fino al cambio (dal 79' João MARIO s.v.)

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Le prova tutte per vincere, puntando su Icardi al momento giusto e avendo il coraggio di togliere lo spento Nainggolan. Il pareggio può andargli bene.

Kwadwo Asamoah of FC Internazionale is challenged by Lorenzo Pellegrini of AS Roma during the Serie A match between FC Internazionale and AS Roma at Stadio Giuseppe Meazza on April 20, 2019 in Milan, Italy.Getty Images

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6,5 - Strepitoso l'intervento che dopo pochi minuti manda il colpo di testa di Martinez contro il palo. Sicuro quand'è chiamato in causa, può poco su Perisic.

Alessandro FLORENZI 6 - Costretto a una pura azione di copertura, chiude più volte perfettamente, ma nell'unica occasione in cui si dimentica Perisic il croato non lo perdona.

Federico FAZIO 6 - Il connazionale Martinez è un pericolo costante, come dimostra il palo colpito dopo pochi minuti. Lui lo tiene a bada, ma dopo l'intervallo patisce qualcosa.

Juan JESUS 6,5 - In campo all'ultimo secondo per l'infortunio di Manolas nel riscaldamento, contro la sua ex squadra se la cava bene. Nessun errore evidente, tanti buoni interventi.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Inizia alla grande, servendo Dzeko in area e sfiorando il gol da fuori, poi viene schiacciato da Politano e D'Ambrosio, non riuscendo ad allentare la pressione. Esce nuovamente nel finale, sfiorando il colpacco.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Spesso costretto a rincorrere affannosamente il pallone giostrato dall'Inter. Più di una volta arriva in ritardo e rimedia un giallo.

Steven NZONZI 6 - Gioca di posizione, facendo sentire la propria presenza davanti all'area giallorossa. Poi viene schiacciato dalla pressione nerazzurra.

Cengiz ÜNDER 5 - Al rientro dal 1', stona visibilmente rispetto al resto della squadra per tutto il primo tempo: incide poco e sbaglia molto. Ranieri lo toglie all'intervallo (dal 46' Nicolò ZANIOLO 5,5 - Serve una bella palla a Pellegrini dopo pochi secondi, ma è uno dei pochi lampi di un secondo tempo piuttosto anonimo)

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Pericoloso in inserimento, bravo nel manovrare assieme ai compagni, anche se quando può fulminare Handanovic spreca la palla del raddoppio (dall'81' Justin KLUIVERT s.v.)

Stephan EL SHAARAWY 7 - Come nello scorso campionato, con il suo gol a giro illude la Roma di poter uscire dal campo con l'intera posta in palio. In gran forma, quando porta palla tiene in allerta la difesa dell'Inter.

Edin DZEKO 6,5 - Gioca un primo tempo grandioso, non tanto come centravanti puro quanto come boa, come catalizzatore di palloni. Poi si vede meno, complice l'evidente calo della Roma.

All. Claudio RANIERI 6,5 - Finalmente si vede una Roma sbarazzina, libera dai timori, capace di giocarsela anche sui campi delle grandi, anche se non per tutti i 90 minuti. Per poco non torna a casa coi 3 punti: un bel segnale.