Le pagelle di Inter-Torino 2-2

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 4 - Dove pensava di essere in occasione del pallone lungo di Iago Falque? Spalanca la strada al gol di Belotti e alla rimonta del Torino. Una disattenzione – non è la prima della sua storia recente – difficile da dimenticare e far dimenticare ai tifosi.

Danilo D’AMBROSIO 5,5 – Un buon apporto nelle due fasi nel primo tempo, ma nel secondo patisce Belotti e Ola Aina.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Segna la prima rete in maglia nerazzurra con una spizzata di testa, la specialità della casa. Al centro del reparto non demerita soffrendo, come i compagni, nella ripresa.

Stefan de Vrij esulta dopo il raddoppio dell'Inter contro il Torino 2018LaPresse

Milan SKRINIAR 6 – La sua presenza era mancata contro il Sassuolo, governa il reparto pagando anche lui il blackout generale nel secondo tempo.

Sime VRSALJKO 6 – L’esordio a San Siro non è da buttare, anche se manca ancora un po’ di gamba e di precisione nei traversoni (dal 72’ KEITA BALDE 5,5 – Non incide nel poco tempo a disposizione).

Matias VECINO 5,5 – Troppo timido e impreciso. L’Inter non riceve da lui il cambio di passo necessario a centrocampo.

Marcelo BROZOVIC 6 – Un buon primo tempo, figlio di un avvio gagliardo. Nella ripresa s’indispettisce, inizia a mandare a quel paese i compagni e si deprime.

Kwadwo ASAMOAH 6 – Finché è in campo dà ordine e disciplina. Deve arrendersi a un problema fisico. Sembra una contusione in attesa del responso dello staff medico (dal 66’ DALBERT 4,5 – Una calamità. Ormai è un corpo estraneo nello scacchiere dell’Inter).

Matteo POLITANO 6,5 – Il migliore dei padroni di casa, non si arrende mai e dispensa l’assist per de Vrij direttamente da calcio di punizione (dal 92’ LAUTARO MARTINEZ s.v.).

Ivan PERISIC 6,5 – Si presenta con una grande conclusione di destro per il vantaggio nerazzurro, poi smarrisce un po’ di precisione ma in fondo è sempre uno dei più pericolosi. E nel finale sfiora il 3-2.

Mauro ICARDI 5,5 – Un assist per Perisic da esterno puro e poco altro. Non punge in avanti e resta ancora all’asciutto. Raro per un bomber del suo calibro.

All. Luciano SPALLETTI 5 – L’Inter ha una preparazione fisica deficitaria e sparisce nella ripresa. Brutti segnali dopo le aspettative create dal mercato.

Ivan Perisic esulta dopo il gol dell'1-0 in Inter-Torino 2018LaPresse

=== Torino ===

Salvatore SIRIGU 7 – Un intervento che vale un punto su Perisic nel finale. Per il resto para il parabile, ma quel guizzo vale moltissimo.

Armando IZZO 6,5 – Preciso e subito a suo agio con i compagni. Granitico.

Nicolas N’KOULOU 6,5 - Con la consueta sicurezza migliora con il passare dei minuti e limita Icardi.

Emiliano MORETTI 6 - Con le cattive rimedia un giallo per un'entrata molto dura. Per il resto fa il compitino.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Manca un po' di spinta e di benzina nel motore.

Roberto SORIANO 6 - Uno dei meno peggio nel primo tempo, poi viene sostituito (dal 61’ Adem LJAJIC 6 - Dà del lavoro ad Handanovic. Buon impatto).

Tomas RINCON 6 - Sempre un guerriero, anche se ha bisogno di un tempo per salire di tono.

Soualiho MEITE’ 7 – Una rivelazione. Il ragazzo classe 1994 abbina quantità e qualità e sfodera un gran gol con uno scavetto ai danni di Perisic.

Cristian ANSALDI s.v. - Sfortunato, il suo sembra un guaio muscolare piuttosto serio (dal 22’ OLA AINA 6,5 - Spunti sulla fascia e discese. Spina nel fianco).

IAGO FALQUE 6,5 - Suo il pallone per l'1-2 di Belotti. Una gara da leader, il Toro poteva salutarlo e invece se lo coccola (dall’88’ Sasa LUKIC s.v.).

Andrea BELOTTI 6 - Terza rete a San Siro contro l'Inter dopo un primo tempo evanescente. Si fa perdonare da "Gallo".

All. Walter MAZZARRI 6 - I suoi reagiscono con orgoglio e gambe. Un buon punto a San Siro.