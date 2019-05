Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Decisivo in almeno due occasioni nel primo tempo per evitare un passivo peggiore. Può far poco sul tap-in a porta vuota di Ilicic.

João CANCELO 6,5 - Non fa mai mancare il proprio apporto offensivo, sia a destra che quando trasloca dalla parte opposta. Propositivo e ficcante.

Andrea BARZAGLI 5,5 - All'ultima casalinga esce spesso con le ossa rotte dal confronto con Zapata. Certo, la carriera è da 10. E la commozione al momento della sua uscita dal campo lo testimonia (dal 61' Mario MANDZUKIC 7 - Dà la scossa alla Juve, gettandosi su ogni pallone e andando a realizzare il gran gol dell'1-1)

Leonardo BONUCCI 6 - Suona la carica avanzando spesso e volentieri la propria posizione, da regista avanzato. Dietro patisce qualcosa, specialmente nel primo tempo.

Alex SANDRO 5 - Ha enormi difficoltà nella marcatura di Ilicic e rischia di regalare un rigore all'Atalanta, venendo "salvato" dalla VAR. Resta in campo solo un tempo (dal 46' Federico BERNARDESCHI 5 - Porta ulteriore vivacità all'attacco bianconero, ma rovina tutto con l'espulsione del 92')

Emre CAN 6,5 - Primo tempo con qualche luce e qualche ombra. Nel secondo tempo alza notevolmente il livello della propria prestazione, giocando col fisico e vincendo più di un contrasto. Pure contro Zapata.

Miralem PJANIC 5,5 - Gestisce in maniera lenta e scolastica la manovra in mezzo al campo. Fa il suo, ma senza mai aumentare i giri.

Blaise MATUIDI 5,5 - Svolge il solito lavoro "nascosto", poco visibile in mezzo al campo. Come nel caso di Pjanic servirebbe qualcosa di più (dall'85' Moise KEAN s.v.)

Juan CUADRADO 6 - Lodevole la sua costante capacità di creare iniziative, pur con qualche errore. Sia da esterno alto che da terzino. Fa partire il cross che manda a segno Mandzukic.

Paulo DYBALA 5,5 - Ben controllato dagli avversari, ci mette del suo non riuscendo mai a entrare completamente in partita. Qualche lampo isolato in una prestazione sottotono.

Cristiano RONALDO 6 - Pronti-via e si mangia la palla dell'1-0: un errore non da lui. Ma si batte sempre come un leone, gettandosi su ogni pallone.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - Non si accontenta e chiede ai suoi serietà fino in fondo, nonostante la serata particolare. Cambia ruoli, spariglia le carte e quasi trova la rimonta.

Josip Ilicic esulta per il gol allo Stadium, Juventus-Atalanta

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Si fa sorprendere da Mandzukic nell'unica incertezza della propria partita. Bravo, poco dopo, a rimediare su Bernardeschi.

Hans HATEBOER 5,5 - Non impeccabile in marcatura: rischia quasi subito di essere punito da Ronaldo e nel finale Mandzukic gli passa alle spalle per segnare l'1-1.

Berat DJIMSITI 6,5 - Non si fa praticamente mai sorprendere dai palloni alti lanciati dalle retrovie. Ha clienti difficilissimi da controllare, ma non perde mai la bussola.

Andrea MASIELLO 6 - Fatica a contenere le iniziative di Cuadrado e compagnia. Il più in difficoltà dei tre centrali dell'Atalanta, ma non commette errori individuali.

Timothy CASTAGNE 6 - Si spende difensivamente per cercare di tamponare ogni falla. Parte a destra, poi si sposta sull'out opposto.

Remo FREULER 6 - Il primo a spaventare Szczesny con un sinistro respinto dal polacco. Bene nel primo tempo, maggiormente in affanno dopo l'intervallo.

Marten DE ROON 6 - Svolge un lavoro prettamente difensivo, abbassandosi quando c'è bisogno di lui e offrendo un contributo prezioso.

Robin GOSENS 5,5 - Si preoccupa più di difendere che di attaccare, non riuscendo però a evitare che dalla sua parte la Juve sfondi spesso e volentieri (dal 62' Gianluca MANCINI 6 - Entra bene in partita, con la giusta concentrazione)

Josip ILICIC 7 - Ogni volta che porta palla dà la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso. È in fiducia assoluta e si vede. Non a caso è lui a trovare la rete che illude l'Atalanta (dal 78' Musa BARROW s.v.)

Alejandro GOMEZ 5,5 - Meno in partita rispetto ai due compagni offensivi. Si nota per un paio di buoni guizzi e per l'angolo da cui ha origine il gol del vantaggio (dal 74' Mario PASALIC s.v.)

Duvan ZAPATA 6,5 - Col suo fisicone tiene in ambasce l'intera retroguardia bianconera, sfiorando per due volte il gol. Preziosissimo, nonostante non segni.

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Per un tempo è la solita, grande Atalanta. Capace di imporsi anche in casa dei campioni. Il pari vale oro: la Champions League, ora, è davvero a un passo.