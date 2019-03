Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Non ha praticamente lavoro, visto che quelli dell'Empoli calciano sì ma mai nello specchio della porta. Al contrario, dà una sveglia ai suoi compagni di squadra.

João CANCELO 5,5 - Malissimo in fase difensiva nel primo tempo, lasciando troppo spazio a Pajac. Recupera nella ripresa, ma non è sempre preciso con i suoi cross.

Daniele RUGANI 7 - È un muro, soprattutto nel primo tempo nel chiudere su Farias. Decisivo anche in pieno recupero su Caputo.

Giorgio CHIELLINI 7 - Difesa sicura, con Chiellini che sceglie sempre alla perfezione il tempo di intervento.

Alex SANDRO 5 - Fatica su Di Lorenzo ma, soprattutto, non si fa mai vedere in fase offensiva. (dal 61' Leonardo SPINAZZOLA 6 - Non è decisivo, ma spinge sicuramente di più rispetto ad Alex Sandro).

Emre CAN 6 - Fuori posizione nel primo tempo. Nella ripresa torna a fare il difensore e la Juventus gioca con maggiore equilibrio.

Miralem PJANIĆ 6 - Primo tempo da incubo per lui. Non riesce a fare filtro e i ritmi della Juve sono troppo bassi. Il cambio di assetto lo aiuta e comincia ad incidere nella manovra juventina. Che palla per Moise Kean, sarebbe stato un bellissimo assist.

Blaise MATUIDI 5,5 - Comincia come attaccante a sinistra, poi arretra. Non riesce però ad incidere. (dal 69' Moise KEAN 7 - Entra e segna al secondo tocco. Il magic moment per il classe 2000 continua).

Moise Kean - Juventus-Empoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Prima dell'ingresso di Kean, è il più pericoloso di tutta la Juventus. Peccato per la mira. (dall'84' Martín CÁCERES sv - Suo il compito di arginare il forcing finale dell'Empoli. Sbaglia qualche pallone di troppo).

Rodrigo BENTANCUR 5,5 - Non si trova nella posizione disegnata da Allegri. Si alterna con Bernardeschi, ma non riesce a combinare con i compagni.

Mario MANDZUKIĆ 6 - Chiuso da Maietta, fatica a farsi vedere e predica nel deserto senza dare la giusta mano alla squadra. Nella ripresa si ritrova anche lui e firma un bell'assist per Moise Kean che realizza il gol del vantaggio.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - Primo tempo da incubo dei suoi. Il campionato è chiuso da un secolo, ma mai sbagliare certe partite. Non puoi farti dominare un tempo dall'Empoli, peraltro a casa tua. Nella ripresa riesce, però, a sistemare la squadra dal punto di vista tattico.

Le pagelle dell'Empoli

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Bravo in diverse occasioni, meno quando deve fare ripartire i suoi palla al piede. Decisivo nel parare sulla seconda chance di Moise Kean, tenendo in piedi l'Empoli nel finale.

Frédéric VESELI 6 - Diverse chiusure interessanti. Non perfetto, però, su Mandzukic che lancia Moise Kean.

Domenico MAIETTA 5,5 - Prima del gol di Moise Kean è perfetto, poi non interviene in maniera puntuale su Mandzukic lasciando vuota l'area di rigore. (dall'80' Manuel PASQUAL sv - Ha poche occasioni per mettersi in mostra).

Cristian DELL'ORCO 6 - Nel primo tempo è uno dei migliori in fase difensiva. Fa più fatica nella ripresa.

Giovanni DI LORENZO 6 - Fin quando c'è Alex Sandro in campo, riesce a raggiungere il fondo con continuità per crossare.

Hamed TRAORÈ 6 - Anche lui vive due partite nella stessa gara. Nel primo tempo è uno spettacolo vederlo, con l'ivoriano che alterna qualità e quantità. Meno pimpante nei secondi 45 minuti.

Pjanic, Traoré - Juventus-Empoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ismaël BENNACER 6 - Nel primo tempo corre e fa correre la palla a 200 km/h. Non riesce, però, a tenere i ritmi per tutta la gara.

Rade KRUNIĆ 6 - È il più pericoloso dell'Empoli con diverse conclusioni da fuori area che mettono paura alla retroguardia juvetina. (dall'80' Afriyie ACQUAH sv - La mette sul fisico nel finale, ma non trova sbocchi verso l'area avversaria).

Marko PAJAC 5,5 - Ha molto spazio davanti a sé, ma non è perfetto sui cross. Fatica poco in fase difensiva nel primo tempo, ma viene schiacciato in avvio di ripresa. (dal 79' Salih UÇAN 5,5 - Non combina nulla nell'ultimo quarto d'ora di gioco).

Diego FARIAS 5 - Diverse occasioni per l'Empoli nel primo tempo, ma l'ex Cagliari ci pensa sempre un attimo di più perdendo un tempo di gioco. Il brasiliano ha sulla coscienza almeno due grandi chance sprecate.

Francesco CAPUTO 6 - Regge l'attacco praticamente da solo, ma non gli capita la vera e propria occasione da gol.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6 - Altra grande partita dell'Empoli, dal punto di vista dell'estetica. Ma per salvarsi serve ben altro...