===JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 5,5 – Non impeccabile oggi in più di un’occasione: dal gol a un paio di uscite a vuoto.

Joao CANCELO 6 – Tanti buchi concessi dietro, specie nel primo tempo. Meglio in fase di spinta, ma non è una novità.

Daniele RUGANI 6 – Un primo tempo disastroso, una ripresa decisamente migliore. Il bilancio è sufficiente.

Leonardo BONUCCI 6 – Vale il discorso fatto per Rugani: primo tempo a rincorrere nei buchi, ripresa in controllo.

Alex SANDRO 7 – Uomo partita. Non brilla particolarmente, ma ha il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, con un colpo di testa che gira il pomeriggio.

Emre CAN 6,5 – Ancora una volta il migliore della mediana della Juventus, per un finale di stagione in crescendo.

Miralem PJANIC 6 – Inizia malino, sotto ritmo, preso dentro spesso. Sale nel secondo tempo, come tutta la Juve. Sfiora il gol con un gran destro. Dal 65’ Rodrigo BENTANCUR 6 – Entra nella fase in cui la Juve è già in modalità ‘ordinaria amministrazione’.

Blaise MATUIDI 6 – Un pomeriggio senza particolari acuti, sia positivi che negativi.

Juan CUADRADO 6 – Fatica spesso ad andare via nell’uno contro uno, che è la materia preferita della casa. La condizione d’altra parte non si trova dall’oggi al domani, specie dopo così tanto tempo fuori. Dall’86’ Mattia DE SCIGLIO – sv.

Cristiano RONALDO 6,5 – Anche lui non brilla particolarmente, fallendo un paio di occasioni dentro l’area. C’è la sua firma però in qualche modo anche oggi: l’accelerazione a destra che porta all’autogol di Pezzella è roba da CR7.

Federico BERNARDESCHI 6 – Qualche squillo, anche in un primo tempo molto negativo della Juve, ma la sensazione è sempre la stessa: che fatica per trovare la porta. Dal 75’ Moise KEAN – sv.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Nella giornata che porta al titolo, una prestazione che è stata l’immagine perfetta della sua quinta gestione juventina: compitino. Juventus che ha accelerato solo quando costretta; e che per farlo ha dovuto aggrapparsi al gol arrivato da palla inattiva. Potrebbe e potrebbero di più, ma basta comunque per vincere. Alla Juve va bene così. La domanda, casomai, dovrebbero farsela tutti gli altri.

===FIORENTINA===

Alban LAFONT 5,5 – Rivedibile sul gol concesso ad Alex Sandro.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – Al posto giusto nel momento giusto per insaccare.

German PEZZELLA 5 – Paga alla fine l’autorete, su cui poteva nella situazione poco; ma che con un miglior anticipo nella lettura del piazzamento sarebbe potuta forse essere evitabile.

Federico CECCHERINI 6 – Una sufficiente partita in marcatura. Sgomita con Ronaldo e lo tiene discretamente.

Federico CHIESA 6,5 – Un palo, una traversa, un assist fallito e tantissime discese. Con un po’ più di fortuna sarebbe andato in gol, ma un pizzico di lucidità in più in un paio di situazione avrebbero comunque aiutato. La sensazione resta la stessa: con il tiro che ha, dovrebbe giocare più spesso vicino alla porta. Eppure in Italia gli si chiede di fare l’ala a tutto campo. Dal 65’ Luis MURIEL 6 – Impatto onesto. Un paio di tentativi di sfondamento centrale sempre però ben contenuti.

Bryan DABO 6 – Bene in mezzo al campo, specie nel primo tempo. Scende fisicamente nella ripresa.

Jordan VERETOUT 6 – Manovra bene la Fiorentina, ma nel secondo tempo soffre la maggiore organizzazione difensiva degli avversari.

Marco BENASSI 6,5 – Positivo. E’ nel gol del vantaggio; è in tanti ripiegamenti difensivi a dare una mano. Dal 73’ GERSON 5,5 – Giusto il tempo di entrare e prendersi un giallo in una partita molto corretta.

David HANCKO 6 – Primo tempo dove la sua posizione è una sofferenza per i bianconeri, poi si eclissa.

Giovanni SIMEONE 6 – Si dà da fare e fa male anche lui, come tutta la Viola, nella prima frazione. Poi la Juve lo mette sotto controllo. Un gol annullato, giustamente in offside.

Kevin MIRALLAS 6 – Vale il discorso fatto per tutti, parte fortissimo, poi cala.

All. Vincenzo MONTELLA 6 – La sua Fiorentina spaventa la Juve per un tempo, poi prende gol sul più bello e decide di eclissarsi. Comprensibile. Mercoledì 25 aprile a Bergamo c’è infatti la partita più importante, fin qui, della stagione.