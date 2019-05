Le pagelle di Juventus-Torino 1-1: Spinazzola scatenato, male Bernardeschi, bene Nkoulou

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 - Incolpevole sul gol di Lukic. Nessun altro intervento di rilievo.

Joao CANCELO 6 - Batte lui la rimessa che sorprende Pjanic: le colpe peró sono del bosniaco. Gioca bene in fase di spinta, mentre dietro contiene senza faticare.

Leonardo BONUCCI 5 - Belotti lo mette in enorme imbarazzo. Lo soffre fisicamente, fatica a leggerne i movimenti. Molto nervoso.

Giorgio CHIELLINI 6 - Sufficiente, ma anche lui spesso impreciso. Non in forma dal punto di vista fisico.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Si propone di continuo a sinistra. Un martello. Sfiora un gran gol, serve l'assist per Ronaldo. Condizione ottima, iniziative di qualitá. Merita spazio, anche nella prossima stagione.

Juan CUADRADO 5 - Spento, appannato, distratto. Poco in partita e fuori forma. Beccato anche dal pubblico dello Stadium. (Dal 78' PEREIRA SV)

Miralem PJANIC 5 - Enormi responsabilitá sul gol di Lukic. Sorpreso, distratto, poco deciso. Fatica a riprendersi. Prestazione modesta, non da lui.

Blaise MATUIDI 5,5 - A volte troppo irruento. Impegna Sirigu, si inserisce sempre. Un centrocampista titolare nella Juventus non puó peró avere questi limiti tecnici.

Federico BERNARDESCHI 5 - Timido, morbido, senza verve. Parte benino, ma é un'illusione. Altra prova incolore, in un campionato complessivamente giocato sotto livello. (Dall'85' DE SCIGLIO SV)

Cristiano RONALDO 7 - Volenteroso nel primo tempo, ma poco concreto. Nella ripresa ci prova di continuo, fino a trovare di testa la rete del pari. Come sempre ben sopra la media.

Moise KEAN 6 - Si dá un gran da fare, senza peró incidere in zona gol. Ha voglia, colpi e passo giusto.

ALLENATORE: Massimiliano ALLEGRI 6 - Juventus inizialmente sorpresa, poi all'attacco e in controllo, fino al meritato pari. Aveva praticamente 13 uomini a disposizione.

===Le pagelle del TORINO===

Salvatore SIRIGU 6,5 - Bravo su Matuidi nel primo tempo, attento su Kean, reattivo nelle uscite.

Armando IZZO 6,5 - Altra buona prova. Gioca d'anticipo e con coraggio. Grande stagione.

Nicolas NKOULOU 7 - Mette pezze ovunque. Chiude diagonali e raddoppia quando deve. Impeccabile.

Gleison BREMER 5,5 - Aveva giocato solo 11 minuti in questo campionato prima di oggi. Ordinato e pulito per 80 minuti, si perde CR7 in occasione del pari.

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Spinazzola lo salta spesso, mettendolo in difficoltá. In apnea nel secondo tempo. (Dall'89' ZAZA SV)

Soualiho MEITÉ 5,5 - Ci mette il fisico e le lunghe leve, ma la qualita manca. Troppi appoggi sbagliati.

Tomas RINCON 6,5 - Guerriero, as usual. Gioca come un forsennato, in costante pressing su tuttti. Ammirevole.

Sasa LUKIC 7 - Sveglio e furbo in occasione del gol. Ma sveglio e furbo in tutto il match. Gioca una buona partita, sia nella gestione del pallone, sia in fase di non possesso. (Dal 79' OLA AINA 6 - Entra e scocca subito un bel tiro. Guardingo.)

Cristian ANSALDI 6,5 - Su e giú come un dannato a sinistra. Copre e riparte, non dando spazio a Cancelo.

Alex BERENGUER 6,5 - Bravo nella doppia fase. Disturba l'avvio azione della Juventus e riesce sempre a creare pericoli tra le linee. Esce sfinito. (Dal 70' BASELLI 5,5 - Poco presente nel finale. Perde due palloni sanguinosi)

Andrea BELOTTI 6 - Lavora come sempre per la squadra. Va anche al tiro, senza colpire. Il suo gioco mette in apprensione la coppia Bonucci-Chiellini.

ALLENATORE: Walter MAZZARRI 6,5 - Bel Toro, organizzato, preparato, concentrato. Il pareggio é meritato, la vittoria sarebbe stata un premio al gran campionato.