LAZIO

Thomas STRAKOSHA 6 - Incolpevole sui 3 gol dell'Atalanta, si mette in luce con una grande parata a inizio ripresa su un destro ravvicinato di Ilicic.

WALLACE 4 - Mette lo zampino in tutte le reti atalantine: sull'1-1 è piazzato malissimo, sull'1-2 regala palla a Gomez, poi firma personalmente l'1-3 con un'incornata involontaria che pietrifica Strakosha. I tifosi biancocelesti lo fischiano ogni volta che tocca palla: un pomeriggio da incubo.

Francesco ACERBI 6 - Senza dubbio il migliore della linea difensiva biancoceleste. Non commette grosse sbavature, rimane lucido fino alla fine e gioca bene d'anticipo.

BASTOS 5,5 - Si trova spesso a duellare con Ilicic con risultati non sempre confortanti. A inizio ripresa si fa saltare in maniera secca da Ilicic, ma per sua fortuna Strakosha salva tutto.

dal 79' Pedro NETO s.v. - Entra con un bel piglio ma gioca troppo poco per essere giudicato.

ROMULO 6 - Uno dei più propositivi tra i suoi. Gioca una gara ordinata provando anche a mettere qualche pallone interessante a centro area.

Marco PAROLO 6,5 - Sblocca il risultato con un colpo da biliardo e disputa un primo tempo impeccabile confermandosi bravissimo negli inserimenti: cala vistosamente nella ripresa anche perché è male assistito dai compagni.

Lucas LEIVA 5,5 - Parte con un buon piglio, ma si spegne troppo presto facendosi regolarmente anticipare in mezzo al campo. Nella ripresa affonda definitivamente consegnandosi agli avversari.

dal 78' Milan BADELJ s.v. - Entra quando la partita ha poco da dire, non giudicabile.

Luis ALBERTO 5 - Altra giornata no per lo spagnolo, protagonista di una stagione deludente. Danza sulla trequarti senza idee e anche quando tenta personalmente la conclusione non è affatto efficace, anzi.

Adam MARUSIC 6 - Gioca una partita senza infamia e senza lode sulla sinistra contenendo senza particolari problemi Castagne. Si vede pochissimo in fase offensiva.

Felipe CAICEDO 6 - Lontano parente del giocatore ammirato contro la Sampdoria, guadagna la sufficienza perché firma un assist sporco per la rete di Parolo con un controllo in area per nulla semplice. Poi sparisce.

dal 55' Joaquin CORREA 5,5 - Entra e prova a dare la scossa al reparto offensivo biancoceleste, ma fa solo tanta confusione senza mai rendersi pericoloso.

Ciro IMMOBILE 5 - Un destro dal limite respinto in bello stile da Gollini, poi il nulla. Fa letteralmente il solletico alla difesa dell'Atalanta. Per lui un sol gol nelle ultime 9 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia, troppo poco.

All.: Simone INZAGHI 5,5 - In campionato la sua Lazio si scioglie proprio sul più bello. Fino al gol di Castagne la squadra non demerita, ma dopo l'1-2 smette di lottare e questo per un allenatore non è mai un buon segno.

Luis Alberto e Palomino - Lazio-Atalanta Serie A 2018-19Getty Images

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 6 - Forse avrebbe potuto tentare l'uscita sul gol di Parolo, anche se il pallone era molto complicato. Bravissimo a opporsi a un destro al limite di Immobile.

Berat DJIMSITI 7 - Impeccabile in fase difensiva, ha il grande merito di chiudere la partita causando l'autorete del definitivo 3-1 mettendo pressione a Wallace. Sicuro e attento, davvero un ottimo difensore.

José PALOMINO 6 - Primo tempo senza particolari sbavature, fatta eccezione per una leggerissima indecisione in marcatura su Caicedo. Rimedia una botta ed esce nell'intervallo.

dal 46' Gianluca MANCINI 6,5 - Ottimo impatto sulla partita, prende subito le misure a Immobile e Caicedo. Peccato per il cartellino giallo che gli farà saltare la prossima sfida contro il Genoa.

Andrea MASIELLO 6,5 - Un po' passivo in occasione della rete di Parolo, quando lascia troppo spazio a Caicedo. Da quel momento in poi, però, cresce alla distanza e non sbaglia più niente.

Hans HATEBOER 6 - Presidia ottimamente la corsia di destra preoccupandosi prevalentemente della fase difensiva senza affondare i colpi come suo solito.

Marten DE ROON 6 - Lavoro oscuro ma come sempre prezioso in mezzo al campo. Primo tempo sofferto, nella ripresa prende le misure al centrocampo della Lazio e il suo rendimento si impenna.

Remo FREULER 6,5 - Mette lo zampino nel gol di Zapata con un destro dal limite che si trasforma in un assist per il colombiano. Corsa e visione di gioco, lo svizzero è un punto di forza nello scacchiere di Gasperini.

dall'85' Matteo PESSINA s.v. - In campo solo pochi minuti, non giudicabile.

Timothy CASTAGNE 6,5 - Così come Hateboer, presidia bene la sua corsia di competenza e in più firma il pesantissimo gol del 2-1: un destro comodo a porta vuota, ma il suo grande merito è quello di seguire l'azione fino in fondo.

Alejandro GOMEZ 7,5 - Partita a tutto campo del capitano atalantino. Nel primo tempo mette Ilicic davanti a Strakosha con un filtrante geniale. Nella ripresa confeziona l'assist per il gol di Castagne e batte il corner da cui nasce l'autogol di Wallace. Piede caldissimo.

Josip ILICIC 6 - Partita a strappi dello sloveno, spesso maltrattato dai difensori laziali. Spreca malamente un'ottima chance nel primo tempo con un destro a lato, raddrizza la mira a inizio ripresa impegnando Strakosha con un destro destinato nell'angolino. Non al meglio fisicamente, esce dopo poco più di un'ora.

dal 65' Mario PASALIC 6 - Dà il suo contributo in mezzo al campo creando densità e come suo solito si fa vedere anche in fase offensiva con qualche incursione delle sue.

Duvan ZAPATA 7 - Nel primo tempo ha due palloni giocabili: uno lo spreca, l'altro no. Nella ripresa il suo lavoro è fondamentale per tenere alta la squadra: combatte come un leone e sale a quota 22 reti in campionato. Stagione memorabile per il colombiano.

All.: Gian Piero GASPERINI 8 - La partita della maturità. Colpita a freddo, la sua Atalanta dimostra ancora una volta di essere squadra vera, solida. Domina la Lazio sul piano del gioco meritando i 3 punti e confermandosi una macchina da gol lontano da casa: i gol in trasferta in campionato sono 40, nessuno in Europa ha fatto meglio. E la Champions è sempre più vicina.