LAZIO

Thomas STRAKOSHA 5 - Sul gol di Vignato non ha particolari colpe, ma si addormenta letteralmente in occasione del colpo di testa di Hetemaj che vale il 2-0 Chievo. Errore che pesa non poco nell'economia del match.

Gil PATRIC 6 - Mezz'ora al piccolo trotto senza particolari guizzi. Viene sostituito per ragioni tattiche dopo l'espulsione di Milinkovic-Savic.

dal 38' Marco PAROLO 6 - Sbilanciato da un grande movimento di Vignato nell'azione del primo gol del Chievo, si riscatta rivelandosi uno dei più pericolosi dei suoi con un paio di conclusioni sventate da Semper e un'azione sulla sinistra da cui nasce il clamoroso palo di Correa.

Francesco ACERBI 6 - Dietro non ha grande lavoro da sbrigare e quindi prova a rendersi pericoloso in avanti. Nell'assalto finale diventa di fatto il regista della squadra.

Stefan RADU s.v. - Si fa subito male alla caviglia sinistra e la sua partita dura poco. Non giudicabile.

dal 16' Luiz FELIPE 5,5 - Non commette grosse sbavature in occasione dei gol del Chievo ma anche lui sbanda paurosamente nella ripresa quando i gialloblù ripartono in contropiede.

Adam MARUSIC 5 - Errore clamoroso sul secondo gol del Chievo: salta a vuoto sul traversone di De Paoli e alle sue spalle Hetemaj non perdona.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 4 - Parte sbagliando un paio di palloni semplici in mezzo al campo, poi si rende protagonista di una follia quando scalcia Stepinski lasciano i suoi compagni in inferiorità numerica dopo poco più di mezz'ora. Il suo punto più basso da quando gioca alla Lazio, imperdonabile.

Milan BADELJ 5,5 - Partita sotto ritmo, come quella di quasi tutta la squadra. Inzaghi lo sostituisce dopo l'uno-due del Chievo quando deve per forza tentare il tutto per tutto.

dal 58' Joaquin CORREA 6,5 - Entra e cambia il volto della gara con l'assist per Caicedo, tante giocate in velocità palla al piede e il palo al 91' che gli nega la gioia di un gol che avrebbe meritato. Chissà come sarebbe finita con lui in campo dal primo minuto.

LUIS ALBERTO 4,5 - Prestazione da dimenticare dello spagnolo che azzecca poco o nulla in partita e al triplice fischio finale rimedia anche un cartellino rosso per un applauso ironico nei confronti di Chiffi. Pomeriggio da incubo.

Riza DURMISI 5 - Sbaglia quasi tutte le scelte, ha il compito di spingere sulla sinistra ma i suoi traversoni sono puntualmente fuori misura e sui calci piazzati non fa meglio.

Felipe CAICEDO 6,5 - Nel primo tempo è uno dei pochi a provarci, nella ripresa fa valere la sua forza fisica segnando il gol che riapre la partita e servendo un pallone perfetto che Correa spedisce sul palo. Una delle poche note positive in casa biancoceleste.

Ciro IMMOBILE 5 - Qualche conclusione respinta dai difensori e tante (troppe proteste). Il suo score è di un solo gol nelle ultime 6 partite di campionato: da lui è lecito attendersi molto di più soprattutto adesso che le partite contano e non poco.

All.: Simone INZAGHI 5 - Mercoledì c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in settimana c'è stato il recupero con l'Udinese e le energie vanno dosate. Detto questo, la partita con il Chievo non sembra essere stata preparata nel migliore di modi soprattutto a livello mentale. Approccio molle, primo tempo giocato al ritmo di un'amichevole estiva. E Correa andava fatto giocare dall'inizio.

Caicedo in azione - Lazio-Chievo Serie A 2018-19LaPresse

CHIEVO

Adrian SEMPER 6,5 - All'esordio in Serie A mostra buona sicurezza tra i pali, un po' meno nelle uscite e quando deve giocare il pallone con i piedi. Bravo su Parolo, fortunato sul destro di Correa che l'aveva preso in controtempo. Unica grossa sbavatura una respinta goffa con i pugni nel primo tempo.

Fabio DEPAOLI 6,5 - Un po' troppo ruvido nelle entrate (il giallo per l'intervento ai danni di Immobile è evitabile), si riscatta con l'assist per il gol di Hetemaj.

Mattia BANI 6 - Combatte su ogni pallone, ha sempre la meglio su Immobile e si rivela decisivo quando si immola su una delle poche conclusioni dell'attaccante indirizzate nello specchio. Si perde Caicedo in occasione del gol ma è davvero l'unico errore.

Bostjan CESAR 6 - Attento nelle chiusure, rischia per un contatto in area con Acerbi a inizio ripresa ma per il resto se la cava in modo egregio senza commettere grossi errori: solo un po' troppo morbido nell'azione del gol di Caicedo, ma l'attaccante laziale fa una grande giocata.

Federico BARBA 6 - Vale lo stesso discorso fatto per i colleghi di reparto. Chiude bene tutti gli spazi e raramente va in sofferenza.

Medhi LERIS 6,5 - Grande dinamismo in mezzo al campo e bravo nelle ripartenze soprattutto nella seconda parte di gara. Prova anche un paio di conclusioni senza troppa fortuna.

Nicola RIGONI 6 - Partita di sostanza: chiude tutte le linee di passaggio e si fa sorprendere solo in una circostanza quando rimedia un cartellino giallo per una trattenuta ai danni di Caicedo.

dal 68' Assane DIOUSSE' 6 - Non entra benissimo in partita commettendo qualche errore di troppo. Cresce nel finale quando è prezioso in fase di interdizione.

Perparim HETEMAJ 7 - Prestazione da incorniciare per il centrocampista che è ovunque. Rincorre gli avversari, contrasta e trova anche il tempo di firmare la rete del raddoppio con un'incornata da attaccante consumato.

Emanuel VIGNATO 7 - Primo gol in Serie A per l'attaccante classe 2000. E che gol! Destro rasoterra nell'angolino basso imprendibile per Strakosha. Esce stremato perché oltre alla rete si muove molto e si rende utile.

dal 77' Sofian KIYINE s.v. - Entra nel finale quando la partita è a senso unico, troppo poco per giudicarlo.

Riccardo MEGGIORINI 6 - Partita di non semplice interpretazione per lui, ma si guadagna la sufficienza soprattutto per il grande lavoro nella seconda frazione quando con i suoi movimenti consente alla squadra di respirare.

Mariusz STEPINSKI 6,5 - Causa involontariamente l'espulsione di Milinkovic-Savic, fa a sportellate con i difensori laziali e innesca Vignato con un delizioso colpo di tacco al limite.

dall'83' Sergio PELLISSIER s.v. - In campo per pochi minuti, ingiudicabile.

All.: Domenico DI CARLO 6,5 - Nonostante la retrocessione sia diventata aritmetica la scorsa settimana, il suo Chievo onora l'impegno fino alla fine impostando una partita attenta e intelligente. Azzeccata la decisione di puntare ancora su Vignato.