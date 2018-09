Le pagelle di Lazio-Genoa 4-1: Milinkovic alla grande, male la difesa rossoblu

===Lazio===

Thomas STRAKOSHA 6 – Partita attenta e senza sbavature, non è mai chiamato all'intervento fuori dall'ordinario, Può poco sul gol subito.

WALLACE 6,5 – Ottimo inizio, dà il via al gol dell'1-0 con un bel lancio e gioca la palla con personalità. Molto bene in copertura. Promosso.

Francesco ACERBI 5,5 – Spesso troppo sufficiente con la palla tra i piedi, rischia qualcosa anche in marcatura. E il gol subito è per metà opera sua.

Martin CACERES 6 – Partita ordinata, fa quello che deve senza soffrire e senza concedere variazioni nel suo copione.

Adam MARUSIC 6,5 – Reduce dalle fatiche di Coppa, non si risparmia e ara la fascia con continuità. Esce esausto. (dal 86' PATRIC SV)

Marco PAROLO 6,5 – Solita partita tutta polmoni e inserimenti, va vicinissimo al gol con una gran deviazione volante.

Lucas LEIVA 7 – Equilibratore fondamentale del centrocampo, giostra mille palloni facendo sempre la scelta giusta. Giocatore fondamentale per la sua squadra.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5 – Riecco il serbo sui livelli dell'anno scorso, in quella scintillante versione che ha fatto innamorare tutta Europa. Un assist, un gran gol e tante giocate da cavallo di razza. Strapotere tecnico e fisico. (dal 70' Milan BADELJ 6 - Entra quando c'è da controllare la gara, mettendo la sua esperienza a dispozione della squadra)

Senad LULIC 6,5 – Spinge a fasi alterne, ma quando lo fa è spesso pericoloso. Suo l'assist per il 3-1.

Felipe CAICEDO 7 – Che partita! Premia subito la scelta di Inzaghi di mandarlo in campo dall'inizio con l'incornata dell'1-0, dà l'avvio all'azione del raddoppio ed è prezioso anche nel pressing. Molto bene. (dal 60' Joaquin CORREA 5,5 - Non entra con la voglia di chi vorrebbe conquistarsi un posto da titolare. Qualche giocata qua e là, ma non incanta).

Ciro IMMOBILE 7 – Bene in coppia con Caicedo, si sblocca presto con un bel diagonale e chiude la gara col più facile dei gol. Bomber ritrovato.

===Genoa===

Federico MARCHETTI 6 – Ex applaudito, non sfigura nel suo vecchio stadio nonostante i 4 gol subiti.

Davide BIRASCHI 5,5 – Fatica nella prima mezz'ora, come i suoi compagni del resto. Un po' meglio con la difesa a 4, quando può anche spingere.

Nicolas SPOLLI 4,5 – In difficoltà a inizio match come tutto il reparto arretrato, non chiude bene su Immobile sul secondo gol. Si prende subito un giallo che potrebbe pesare parecchio. E infatti Ballardini lo manda negli spogliatoi dopo il cooling break, cambiando modulo. (dal 27' Christian KOUAMÈ 7 - Entra e cambia la partita. O meglio, con lui il Genoa mette finalmente in apprensione la difesa laziale, fino a quel momento inoperosa. È l'ultimo ad arrendersi).

Ervin ZUKANOVIC 5 – Errore pesante sul primo gol, quando si perde colpevolmente Caicedo. Soffre quando la Lazio alza i ritmi. Giornata no.

Koray GUNTER 5 – Generoso, ma davvero impreciso sia con la palla tra i piedi che in marcatura.

ROMULO 5,5 – Corre tanto, ma spesso a vuoto. Troppo grande la differenza con gente come Milinkovic e Leiva. (dal 56' Darko LAZOVIC 5,5 - Prova a partecipare al forcing con cui il Genoa cerca di riaprire il match, ma punge poco).

Daniel BESSA 4,5 – Disastroso in occasione dell'1-0, quando perde il pallone a centrocampo in maniera davvero banale. Sballottato in mezzo al campo, ne azzecca davvero poche.

Oscar HILJEMARK 5 – Prova a farsi vedere in avanti, ma senza successo. Un altro che soffre tremendamente la verve di Milinkovic.

Domenico CRISCITO 5 – Soffre Marusic e non poco. Non "restituisce il favore" all'avversario spingendo come potrebbe.

Krzysztof PIATEK 6,5 – Che giocatore. Alla prima vera occasione timbra ancora il cartellino (sono 5 nelle prime 4 partite, come Shevchenko nel 1999). Hai la sensazione che possa sempre inventarsi qualcosa, non fa dormire sonni tranquilli ai difensori avversari.

Iuri MEDEIROS 5,5 - Una bella sgroppata nel primo tempo, poi poca roba. (dal 63' SANDRO 5,5 - Si vede poco, sembra in ritardo dal punto di vista fisico).