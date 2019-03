Le pagelle di Lazio-Parma 4-1: grande gara dei biancocelesti, Biabiany peggiore in campo

=== LAZIO ===

Thomas STRAKOSHA 6 - Spettatore non pagante, non tocca una palla. Sul gol del Parma non può nulla.

Gil PATRIC 6,5 - Uno dei migliori. Dai primi minuti semina il panico sulla fascia destra, conquistando tanti corner e autore di molti cross. Nella ripresa decide di non infierire troppo. Rovina una prestazione fantatica con un erroraccio nel finale che regala il gol agli ospiti.

Francesco ACERBI 6,5 - Partita quasi perfetta la sua, e non è certo la prima.

Stefan RADU 6 - Match in totale controllo. Inglese e Gervinho non gli creano nessun problema.

Adam MARUSIC 7 - E' lui a sbloccare il match e a far iniziare la festa. Prestazione maiuscola. Corre per 2, si sdoppia tra contenimento e costruzione.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Era la partita per tornare grande, invece la prestazione lascia un po' l'amaro in bocca. Con le praterie che il Parma gli lascia poteva fare certamente di più.

Lucas LEIVA 6,5 - Regia ordinata e pulita, senza strafare. Nella ripresa perde qualcosa in fase di palleggio. (Dal 58' Danilo CATALDI 6: Ordinaria amministrazione in mezzo al campo, tanto la partita era già decisa).

LUIS ALBERTO 7,5 - Spesso criticato nelle ultime settimane, risponde al meglio con una prestazione sontuosa. A centrocampo ci sono delle praterie quest'oggi per giocare palla al piede e l'ex Liverpool le sfrutta in pieno per creare gioco e mettere a segno anche una bellissima doppietta, gol che mancava da settembre.

Senad LULIC 7 - Ottima prestazione dell'esterno. Trova anche il gol con un colpo da biliardo. (Dal 77' Riza DURMISI S.V).

Joaquin CORREA 6,5 - Partita di grande sostanza. Tantissime occasioni create ma anche molti errori in zona gol.

Felipe CAICEDO 5 - Unica nota stonata di oggi. Non riesce mai ad essere pericoloso in avanti, rifila anche una manata gratuita a Gagliolo nel secondo tempo senza motivo. Nervoso, Inzaghi lo fa sedere in panchina. (Dal 65' Pedro NETO 5,5: Entra ma con tutte le praterie in attacco non riesce a produrre palle gol).

All. Simone INZAGHI 7 - Gara veramente molto positiva. La squadra gioca un buon calcio, finalmente diventa cinica e concreta in attacco. Il Parma sicuramente gli facilita il compito, ma con questo atteggiamento può ancora sognare l'Europa che conta.

Lazio-Parma - Esultanza biancoceleste - 2018 2019LaPresse

=== PARMA ===

Luigi SEPE 4,5 - Male sul rigore dove poteva fare di più, totalmente colpevole in occasione del primo gol. Assolutamente insufficiente, mai sicuro in ogni intervento.

Simone IACOPONI 5 - Lulic gli passa da ogni parte, grave errore in occasione del rigore. Partita da dimenticare.

Bruno ALVES 5,5 - Uno dei migliori del Parma. Prova con la sua esperienza a tenere a galla tutta la squadra. Quando cala la Lazio dilaga.

Riccardo GAGLIOLO 5 - Correa lo supera in diverse occasioni. Molto male in fase difensiva.

Federico DIMARCO 4,5 - Patric semplicemente lo ridicolizza per tutto l'incontro.

Juraj KUCKA 5,5 - Solita grinta in mezzo al campo. Oggi però non basta solo la corsa e il cuore, serve più tecnica che purtroppo non ha.

Jonathan BIABIANY 4 - Un po' a sorpresa lanciato titolare in posizione di mezz'ala, l'esperimento fallisce in toto. Ogni pallone che tocca lo sbaglia, sono innumerevoli le palle perse dal francese. D'Aversa lo sposta ormai tardi in posizione più avanzata, ma la situazione non migliora e così viene sostituito. (dal 71' Mattia SPROCATI 6,5 - Ha il merito di mettere a segno un bel gol nel finale).

Luca RIGONI 5 - Male nel mezzo. Non si propone mai e non riesce a creare un minimo di gioco.

Luca SILIGARDI 5 - Poco pericoloso davanti. In questo Parma così povero tecnicamente lui doveva dare un po' di luce, invece non si vede mai. (Dall'56' Marcello GAZZOLA 5,5 - Entra quando ormai è tutto deciso).

Roberto INGLESE 5 - In calo rispetto ad un inizio di stagione da primo della classe. Non segna da sette partite. Oggi non ha una palla a disposizione, ma sembra arrendersi sin dalle prime fasi del match. (Dal 64' Fabio CERAVOLO 6: Una buona mezz'ora di gioco).

Kouassi GERVINHO 5,5 - Non riesce a sfondare sulla fascia, anche se è l'unico che prova a pressare nel primo tempo.

All. Roberto D'AVERSA 4,5 - Semplicemente il Parma oggi non scende in campo. Forse senza motivazione, la sua squadra disputa la peggiore partita della stagione. Manca tanta qualità in mezzo al campo, fallisce in toto l'esperimento di Biabiany mezz'ala.