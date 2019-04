Le pagelle di Lazio-Sassuolo 2-2: Immobile, gol e assist non bastano...

===LAZIO===

Thomas STRAKOSHA 6 – Incolpevole sui gol subiti.

PATRIC 6 – C’è nella discesa che porta al rigore, ma poi non brilla più di tanto.

Francesco ACERBI 6,5 – Apre con uno stacco di testa che quasi lo manda in gol. Comanda il reparto, è quasi sempre puntuale e contiene benissimo il corpo a corpo con Matri.

Stefan RADU 4,5 – Imperdonabile quel pallone spazzato malissimo che consente al Sassuolo di rimettersi immediatamente in partita; e dunque di scrivere probabilmente un tipo di trama che la Lazio avrebbe potuto evitare.

Adam MARUSIC 5,5 – Spinge discretamente, ma poi in soldoni non porta a nulla di concreto.

Marco PAROLO 5,5 – Generoso, ma anche poco efficace. Calcia spesso nel primo tempo, ma mai in maniera precisa. Dal 69’ Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Decisamente più brillante la Lazio con il suo ingresso nel finale. Pericoloso, soprattutto dal punto di vista fisico, dove un suo colpo di testa obbliga Consigli al miracolo.

Milan BADELJ 6 – Gioca dando buon ordine alla Lazio. Notevole nel primo tempo, cala nella ripresa. Dall’80’ Lucas LEIVA – sv.

Luis ALBERTO 7 – Il più costante e il più lucido dell’attacco biancoceleste. Mette in condizione più volte i compagni di concludere – clamorose la palla per la seconda chance di Immobile – ma non gli viene mai regalata una gioia. Predicatore.

Senad LULIC 6,5 – Non brilla particolarmente oggi, ma ha il grande merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. E questo è ciò che più conta nel calcio.

Ciro IMMOBILE 5,5 – Un gol e un assist e si prende l’insufficienza? Sì, assolutamente, perché il calcio non è matematica, il calcio non è 1+1. Immobile insufficiente al di là degli assist perché si mangia due gol che non può permettersi di sbagliare: sul primo tira addosso a Consigli e sul secondo, in area piccola o quasi, mette incredibilmente fuori. Avrebbe cambiato la storia di questa partita.

Felipe CAICEDO 5,5 – Non gioca nemmeno così male, ma non crea di fatto reali pericoli. Dal 63’ Joaquin CORREA 7 – Lui sì invece che ne crea. Eccome. Entra e dà nuova linfa alla Lazio, mettendo Immobile davanti alla porta – per la prima delle due occasioni divorate – e dando qualità e fantasia.

All. Simone INZAGHI 6 – L’approccio era stato quello giusto. La sua Lazio aveva messo sotto nettamente il Sassuolo e in fondo ha poca colpa se Immobile si mangia due gol che lo scorso anno avrebbe fatto bendato. Poco da rimproverargli, insomma.

===SASSUOLO===

Andrea CONSIGLI 6,5 – Miracoloso su Milinkovic-Savic, attento in generale in più di un’occasione. Bravo, bella partita.

Merih DEMIRAL 6 – Regge bene nella linea che tiene su le barricate del primo tempo.

Giangiacomo MAGNANI 6,5 – Un paio di chiusure davvero importanti, bravo a guidare la difesa sotto la pressione fortissima imposta dalla Lazio nella prima frazione.

Federico PELUSO 5,5 – Un po’ meno preciso degli altri due, se non altro per un paio di regalini che la Lazio ha il demerito di non sfruttare.

Pol LIROLA 6,5 – Che spinta, lì a destra. Si conferma una certezza di questo campionato: difende bene nella prima frazione e spinge fino alla fine nella seconda, quando la Lazio concede qualcosa in più.

Alfred DUNCAN 6 – Buon lavoro di interdizione in mediana. Soffre un po’ nei primi 45, quando è costretto agli straordinari, ma di fatto non perde mai né calma né posizione. Dall’83’ Mehdi BOURABIA – sv.

Stefano SENSI 6,5 – C’è nella corsa che beffa la Lazio all’89’: parte lui, duetta con Berardi e poi lo manda in porta. Lucidissimo. Non un dettaglio da poco dopo una partita comunque generosa.

Manuel LOCATELLI 4,5 – Al di là della questione del rigore, dove è anche sfortunato, gioca male nel primo tempo, sbagliando tanti passaggi e non riuscendo mai a fare uscire il Sassuolo. Dal 67’ Francesco MAGNANELLI 6 – Contribuisce a dare una mano al reparto, mettendosi a schermo insieme a Duncan e gestendo discretamente bene i palloni in uscita.

ROGERIO 6,5 – Lucido sul gol: va dritto per dritto, senza farsi attrarre da eventuali assist. Il tiro è deviato, ma alla fine il gol è tutto suo.

Alessandro MATRI 6 – Praticamente mai pericoloso in zona offensiva, ma quanto lavoro per la squadra. Spalla a spalla costante con tutta la difesa della Lazio, prende botte, fa salire la squadra e termina coi crampi. Dal 73’ Domenico BERARDI 6,5 – Freddissimo davanti alla porta, non spreca l’unica palla buona della sua partita.

Jeremie BOGA 6,5 – Bravo anche lui, specie in quello slalom che permette al Sassuolo di ritrovare poi il pareggio immediato.

All. Roberto DE ZERBI 6,5 – Per una volta non gioca a fare il fenomeno. I suoi non riescono a partite col palleggio oggi; e allora si affida a una squadra più bassa e disposta ad andare in verticale. Funziona. La Lazio sbatte sul muro e quasi la perde. Perché il calcio è una cosa semplice.