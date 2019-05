Le pagelle di Milan-Bologna 2-1: si rivede Suso, sorpresa José Mauri. Bakayoko voto 0!

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Mette sempre paura quando ‘imposta’ l’azione da dietro. Quando fa il portiere, però, è decisivo con gli interventi su Orsolini, Pulgar e Edera.

Ignazio ABATE 6,5 - Copre bene la fascia e non prende rischi. Si becca addirittura gli applausi di San Siro.

Cristián ZAPATA 6 - Non è al meglio, ma gioca con attenzione. Stringe i denti, è scolastico, ma comunque utile.

Mateo MUSACCHIO 6 - Bene nel lavoro difensivo, si mangia però un gol sullo 0-0.

Ricardo RODRÍGUEZ 6 - Fa solo il difensore, troppo poco considerando la sua storia. Ma gioca comunque una buona partita.

Franck KESSIÉ 6 - Gioca troppo ad intermittenza, ma nel finale è bravo a tenere il pallone il più lontano possibile dalla propria metà campo.

Lucas BIGLIA 6 - In quei pochi minuti che gioca, è comunque diligente nello smistare palla a centrocampo. (dal 27’ José MAURI 7 - Sorpresa a San Siro. C’è anche José Mauri che entra a freddo e piazza qualche giocata interessante a centrocampo, vedi l’assist per Suso).

Paquetà espulso - Milan-Bologna - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Lucas PAQUETÁ 5,5 - Non riesce ad incidere sulla trequarti avversaria. Perde la testa e si fa espellere, contro la Fiorentina non ci sarà.

Jesús Joaquín SUSO 7 - Torna al gol a quasi 4 mesi di distanza. Sospiro di sollievo. (dal 79’ Samu CASTILLEJO sv - Entra nei minuti finali per sfuttare i contropiedi, ma il Milan tiene palla su).

Krzysztof PIATEK 6 - Non è più quel bomber della prima parte di stagione, ma è comunque utile alla causa. Si rende pericoloso e, soprattutto, aiuta in fase difensiva.

Hakan ÇALHANOGLU 5,5 - Qualche tiro dalla lunga distanza che mette paura a Skorupski, troppo poco però per fare la differenza. (dal 61’ Fabio BORINI 6,5 - Bravo a metterci impegno e corsa in campo. Segna il gol del 2-0 che mette quasi la parola fine al match).

All. Gennaro GATTUSO 6,5 - Non era difficile dopo una settimana di ritiro e il caso Bakayoko. Lui tira avanti fino a fine stagione: questa volta è riuscito a dare la scossa alla sua squadra.

PS: Tiémoué BAKAYOKO 0 - Non entra, ma il peggiore è lui. Ci mette una vita a scaldarsi, nonostante il Milan sia in 10 per l’infortunio di Biglia. Gattuso chiede più velocità, ma il francese gli rifila un fuck off che mette fine alla sua avventura al Milan.

Chi è stato il migliore della 35a giornata di Serie A? Sondaggio 17495 voti Cristiano RONALDO (Juventus) Fabio QUAGLIARELLA (Sampdoria) Alejandro GOMEZ (Atalanta) Lorenzo INSIGNE (Napoli) Dal Bello FELIPE (SPAL) SUSO (Milan)

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5 - Non perfetto sulle conclusioni di Suso e Paquetà. Non dà la giusta sicurezza al reparto.

Arturo CALABRESI 6 - Non subisce mai su Ricardo Rodríguez o su Çalhanoglu e piazza anche qualche cross interessante.

Larangeira DANILO 5,5 - Troppo poco reattivo in occasione del secondo gol.

Evangelista LYANCO 6 - Bravo nel tenere testa a Piatek. Non è sempre sicuro, ma non commette grosse sbavature.

Mitchell DIJKS 6 - Sulla corsa mette in difficoltà Abate che però risponde presente. È comunque un elemento importante nel Bologna, ma si fa espellere a partita finita in maniera molto ingenua.

Andrea POLI 6 - Ci mette grande grinta in campo, ma non basta per portare a casa punti. (dall’86’ Federico SANTANDER 6 - È comunque pericoloso sui calci piazzati nel finale).

Erick PULGAR 6 - Smista palloni a centrocampo ed è sempre pericoloso dalla distanza.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Fallisce un’occasionissima nel primo tempo, poi sparisce dal campo. Peccato, era l’osservato speciale visto le ultime voci di mercato. (dall’80’ Simone EDERA 6 - Entra e mette subito paura a Donnarumma che risponde con un ottimo intervento).

Mattias SVANBERG 5,5 - Ogni volta che tocca il pallone prova la conclusione, senza però avere una grande mira. (dal 63’ Mattia DESTRO 6,5 - Entra e segna subito il gol che riapre il match. Dimostra di saperci ancora fare).

Destro - Milan-Bologna - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Nicola SANSONE 6 - Qualche giocata super nella metà campo avversaria, vedi l’assist per Destro. Si fa espellere inutilmente, salterà un match importante contro il Parma.

Rodrigo PALACIO 6 - Ci mette comunque impegno in area di rigore, mettendo apprensione a Zapata e Musacchio. Segna un bel gol, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

All. Sinisa MIHAJLOVIĆ 6 - Non male l’approccio alla gara, ma il Bologna prende comunque gol. Da lì è difficile risalire la china, ma la sua squadra dimostra di avere carattere e riesce comunque a riaprire la partita. Peccato per quei rossi inutili: mancheranno tre giocatori alla prossima.