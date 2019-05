Le pagelle di Milan-Frosinone 2-0: Donnarumma provvidenziale, Suso cecchino dal limite

=== Milan ===

Gianluigi DONNARUMMA 8: para il calcio di rigore a Ciano con un grandissimo slancio e chiude la saracinesca nel finale pure al cospetto della volée ravvicinata di Valzania.

Gigio Donnarumma devia il rigore di Camillo Ciano, Milan-Frosinone, Getty ImagesGetty Images

Ignazio ABATE 5,5: prestazione, occorre essere sinceri, che non arriva alla sufficienza. Si fa cogliere impreparato da Paganini in occasione del calcio di rigore. Ma il voto alla carriera in rossonero è da 10 e lode per umiltà e senso di sacrificio, apprezzatissimo dalla curva che gli tributa la meritata standing ovation per la sua ultima a San Siro con i colori del Diavolo.

Dall'84' Andrea Conti: sv.

Mateo MUSACCHIO 5,5: "balla" in marcatura, specie al cospetto di Ciano e Paganini.

Alessio ROMAGNOLI 6,5: prestazione difensiva ineccepibile, qualsiasi avversario gli si pari di fronte. Il capitano infonde sicurezza a tutto il reparto, che tuttavia lo segue a fasi alterne.

Ricardo RODRIGUEZ 6: "fa il suo" lungo l'out di sinistra, anche se potrebbe condurre con maggior condizione la fase di spinta.

Franck KESSIE 6: alti e bassi a centrocampo, tra palloni recuperati con generosità e quelli persi per qualche distrazione di troppo.

Tiemoué BAKAYOKO 5: a parte una buona conclusione a fil di palo alla mezzora di gioco, disputa un match insufficiente a centrocampo. Specie in fase di controllo della sfera, in cui sbaglia cose elementari.

Dal 51' Patrick Cutrone 5,5: si sbatte molto là davanti senza però mai riuscire a concludere davanti allo specchio.

Hakan ÇALHANOGLU 6: trova buoni corridoi per il terzetto avanzato ma deve migliorare il dialogo coi compagni in zona nevralgica, in questo caso Kessié e Baayoko.

SUSO 8: ritrova la sua vena sia nel servire i propri compagni che in fase realizzativa. Disegna in modo "artistico" la punizione con cui fissa il risultato sul 2-0.

L'esultanza di Suso, Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Krzysztof PIATEK 6,5: in una prestazione sostanzialmente anonima, trova la zampata che sblocca un match complicato e delicatissimo. E solo questo vale almeno mezzo voto in più. Si sblocca dopo 564' di digiuno sotto rete.

Dall'81' Samu Catillejo: sv.

Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019: Krzysztof Piatek (Milan) (Getty Images)Getty Images

Fabio BORINI 5,5: suo il pallone corretto a rete da Piatek ma, davanti alla porta, è troppo impreciso. Getta alle ortiche almeno un paio di ghiotte opportunità.

Mister Gennaro Ivan GATTUSO 6,5: una vittoria per 2-0 col Frosinone, in teoria, corrisponde al "minimo sindacale". E invece la band di Baroni questa sera ha venduto carissima la pelle e i rossoneri sono stati bravi ad insistere.

=== Frosinone ===

Francesco BARDI 6: bene sulle prese alte, sostanzialmente incolpevole su entrambi i gol subiti.

Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019: Krzysztof Piatek porta in vantaggio il Milan al 57' (Getty Images)Getty Images

Edoardo GOLDANIGA 7: dalle sue parti passa poco o nulla. Impeccabile in marcatura.

Lorenzo ARIAUDO 6: protagonista di alcune chiusure determinanti fino a che Piatek non decide di interrompere il suo digiuno in zona gol.

Nicolò BRIGHENTI 5: poco attento ed avventato negli interventi. Suo il fallo su Çalhanoglu che ha portato al calcio di punizione-meraviglia di Suso.

Francesco ZAMPANO 5,5: buona spinta sulla fascia destra. Ma solo nei primi 45'. Nella ripresa cala nettamente di intensità.

Milan-Frosinone, Serie A 2018-2019: Fabio Borini (Milan), tallonato da Francesco Zampano (Frosinone) (Getty Images)Getty Images

Luca PAGANINI 6,5: è la spina nel fianco della difesa rossonera. Tante penetrazioni insidiose e un calcio di rigore procurato ai danni di Abate.

Raffaele MAIELLO 6: ha buon gioco in mezzo al campo e, nel finale, mette al centro un pallone succulento a favore di Valzania.

Paolo SAMMARCO 6: pressa e conclude da fuori area nel primo tempo. Nella ripresa, a metà campo, si limita al "compitino".

Andrea BEGHETTO 6: senza infamia e senza lode lungo la catena di sinistra.

Dal 75' Luca Valzania 6,5: entra ottimamente in partita e quella sua volée sul cross di Maiello, nei minuti finali, meriterebbe maggior fortuna.

Marcello TROTTA 4,5: evanescente là davanti. Tocca pochissimi palloni.

Dal 65' Federico Dionisi 6: quando può, sguscia bene tra le maglie della difesa rossonera.

Camillo CIANO 5: getta alle ortiche una grossa chance, dal dischetto, per cambiare le sorti dell'incontro.

Dal 77' Daniel Ciofani 6: generoso là davanti, si intende bene con il compagno di squadra di lungo corso Dionisi.

Mister Marco BARONI 6: merita la sufficienza, perché la sua squadra scende in campo a San Siro con la mentalità giusta. E, va detto, avrebbe meritato miglior sorte. Non solo questa sera.