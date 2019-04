Le pagelle del Milan

Pepe REINA 6,5 - Decisivo nel primo tempo con diversi interventi, vedi quello su Immobile dopo tre minuti. Anche nella ripresa fa sentire subito la sua presenza con la parata su Romulo.

Davide CALABRIA 6 - Spinge con continuità sulla fascia, ma piazza pochi cross precisi. A parte l'avvio di gara, non corre pericoli dietro. (dal 67' Diego LAXALT 6 - Chiamato in causa per l'infortunio di Calabria, fa il suo dando spinta sulla fascia sinistra).

Mateo MUSACCHIO 6 - Si perde Immobile in qualche occasione, ma commette poche sbavature. Guadagna, poi, il rigore decisivo per il Milan.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Guida la difesa come al suo solito. Si blocca per un infortunio, che preoccupa tutto il Milan. (dal 68' Cristián ZAPATA 6 - Romagnoli è difficile da sostituire, lui ci mette una pezza con un po' di mestiere).

Ricardo RODRÍGUEZ 6 - Gioca più in difesa che all'attacco, come al suo solito. Non corre però pericoli. Ok qualche cross di Romulo, ma copre bene la sua zona di competenza.

Franck KESSIÉ 7 - Torna ad essere quel giocatore apprezzato qualche settimana fa. Lo si trova a tutto campo ed è preciso dal dischetto.

Tiémoué BAKAYOKO 7 - Il signore del centrocampo. Difficile passarlo con facilità palla al piede, con il francese che mette paura quando riparte verso la trequarti avversaria. Quando è in condizione, è il primo dei titolari in casa Milan.

La disperazione di Krzysztof Piatek, Milan-Lazio, Getty ImagesGetty Images

Hakan ÇALHANOGLU 6 - Ci mette corsa e voglia, ma è ancora impreciso al tiro.

Jesús Joaquín SUSO 5,5 - Peccato per quel gol mancato nel finale che avrebbe dato sicuramente morale in più. Sì, perché lo spagnolo continua a giocare fuori dal coro.

Krzysztof PIATEK 6,5 - Non segna, ma tiene impegnata tutta la difesa della Lazio, specialmente nel primo tempo. (dall'84' Patrick CUTRONE 6 - Buon impatto alla gara, manca di poco il gol del 2-0).

Fabio BORINI 6 - Non è il più talentuoso, ma ci mette grande grinta. Prima sulla fascia sinistra, poi sulla destra causa infortuni vari. Lui dà il suo prezioso contributo alla vittoria.

All. Gennaro GATTUSO 6 - Il Milan non ha un grande approccio alla gara, ma piano piano recupera terreno. Bene nella ripresa quando con il carattere, lo stesso del suo allenatore, i rossoneri riescono a trovare quel qualcosa in più nonostante infortuni a raffica: Calabria, Romagnoli...

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Nel primo tempo dice di no a Çalhanoglu, nella ripresa a Piatek e Suso. Se la Lazio può sperare fino all'ultimo, è grazie a lui.

Luiz FELIPE 6 - Aiuta i compagni di reparto con diverse diagonali importanti.

Francesco ACERBI 6,5 - Buona la marcatura su Piatek che non riesce a trovare il gol, nonostante il polacco abbia offerto comunque una buona prestazione.

Quissanga BASTOS 6 - Si muove bene in marcatura su Suso, a parte qualche sbavatura nel finale. (dall'81' Marco PAROLO sv - Entra per ravvivare il finale, ma non tocca una palla).

Souza ROMULO 6 - Spinge molto e prova anche la conclusione. Meno attento quando deve tornare a difendere.

Sergej MILINKOVIĆ SAVIĆ 5,5 - Qualche guizzo, ma nulla di più. Viaggia a sprazzi, anche se pesa quel mancato rigore, nel finale, non visto da Rocchi.

Lucas LEIVA 6 - Il suo giro palla mette in difficoltà la linea di pressing del Milan, soprattutto nel primo tempo. Quando cala lui, cala tutta la squadra.

Luis ALBERTO 6 - Non è sempre nel vivo del gioco, ma quando si accende sforna verticalizzazioni difficili da contrastare. Peccato che gli attaccanti non le sfruttino.

Un duello fra Suso e Luis Alberto, Milan-Lazio, Getty ImagesGetty Images

Senad LULIĆ 5,5 - Poco attivo sulla fascia sinistra. (dal 74' Riza DURMISI 4 - Gioca un quarto d'ora e rischia di compromettere un'intera stagione. Entra e, senza guardare, si mette a far fallo in area (senza mestiere) su Musacchio, regalando un preziosissimo rigore al Milan).

Joaquín CORREA 6 - Fa subito una magia, ma Immobile non riesce a trovare il gol del vantaggio. Poi spreca malamente proprio sul servizio di Immobile. (dal 48' Felipe CAICEDO 6 - Entra a freddo e fatica a trovare il ritmo partita. Col passare del tempo però riesce ad entrare nel gioco della squadra).

Ciro IMMOBILE 5,5 - È generoso, ma non riesce a buttarla dentro. Si deve arrendere subito ai riflessi di Reina, ma poteva fare comunque di più. Colpisce anche un palo. Non punge come dovrebbe fare un attaccante della sua levatura.

All. Simone INZAGHI 5,5 - La sua squadra fa un grande avvio, ma si spegne nel finale. Costretto ad un cambio per l'infortunio di Correa, la Lazio non riesce più ad essere la stessa macchina nel secondo tempo, lasciando troppo campo agli avversari. Poi Durmisi ha affossato definitivamente la Lazio.