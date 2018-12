Le pagelle di Milan-Parma 2-1: Cutrone determinante, Gervinho spento

===Milan===

Gianluigi DONNARUMMA 6 – Qualche brivido quando ha la palla tra i piedi, ma non deve sporcarsi i guanti più di tanto.

Davide CALABRIA 6 – Spinge molto sulla fascia destra, che infatti è quella più sfruttata dal Milan. Si intende con Suso.

Ignazio ABATE 6 – Gioca centrale di difesa e non demerita. Il tridente del Parma era potenzialmente molto pericoloso mai lui non sfigura, mettendoci la personalità necessaria.

Cristian ZAPATA 6 – Partita pulita in fase difensiva, si fa vedere anche in attacco con un bel colpo di testa parato da Sepe.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Il Milan spinge di più sulla destra e lui si dedica soprattutto alla fase di copertura. Che disputa senza sbavature.

Franck KESSIÈ 6,5 - Strapotere fisico a centrocampo e freddezza dal dischetto le sue doti migliori. Ma quei due contropiedi gettati al vento nel finale potevano costare molto caro.

Josè MAURI 5,5 – Torna titolare e Gattuso gli affida le chiavi del centrocampo. Ma non incanta. Poco coinvolto e poco utile alla causa. Sostituito subito dopo il vantaggio del Parma. (dal 53’ Fabio BORINI 5,5)

Tiemouè BAKAYOKO 6 – Tante cose buone e alcune meno. Recupera diversi palloni, si perde Gagliolo nel primo tempo che però lo grazia.

Jesus SUSO 6,5 – Il più pericoloso del Milan. Crea col suo solito sinistro e impegna Sepe (col destro). In questo Milan è impensabile fare a meno di lui in fase offensiva. (dal 87' Samu CASILLEJO SV)

Patrick CUTRONE 7 – Più il Milan va in difficoltà, più lui si esalta. Fatica nel primo tempo, poi si scuote e trascina col cuore l'attacco rossonero. Il gol è un concentrato di opportunismo, fame e tecnica. Decisivo.

Hakan CALHANOGLU 6 – Poca roba nel primo tempo, si accende a inizio ripresa. Ma da uno come lui ci aspetta di più, soprattutto nella continuità durante il match.

===Parma===

Luigi SEPE 6 – Preciso in uscita, puntuale sul destro di Suso. Può poco sui gol subiti.

Simone IACOPONI 5,5 – Meglio nel primo tempo che nella ripresa. Qualche errore di troppo.

Bruno ALVES 6 – L'esperienza lo fa rimanere a galla. Con gli attaccanti rossoneri la mette sul piano fisico, badando poco al sodo. Pratico.

Alessandro BASTONI 5 – Il fallo di mani che causa il rigore del Milan è goffo e ingenuo. Prima non era stato l'emblema della sicurezza al centro della difesa emiliana.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 – Dalla sua parte c'è Suso, un brutto cliente. Si arrangia come può, spesso con le cattive maniere. Sua, di testa, la miglior occasione del primo tempo. Ma è soprattutto un gol sbagliato.

Antonino BARILLÀ 5,5 – Meno brillante del solito e piuttosto falloso. Nel primo tempo sbaglia il controllo che poteva valere un'occasione colossale.

Matteo SCOZZARELLA 6 – Piedi buoni e intensità. Batte il corner da cui nasce il gol del Parma. Paga qualcosa sul lato fisico. (dal 79' Leo STULAC SV)

Alberto GRASSI 6 – Si batte con coraggio a centrocampo e si spende soprattutto in fase di interdizione. Partita sufficiente. (dal 84' Fabio CERAVOLO SV)

GERVINHO 5 – Innescato poco e male, non riesce mai a rendersi pericoloso. Zero tiri, zero accelerazioni. Forse non era al meglio, esce per un infortunio alla coscia. (dal 62’ Amato CICIRETTI 6 - Una bella intuizione per Grassi e qualche giocata di qualità)

Roberto INGLESE 6,5 – Poca roba nel primo tempo, poi sblocca il match con un bel gol di testa, il quarto del suo campionato.

Jonathan BIABIANY 6 - Qualche sgroppata nel primo tempo, da una di queste nasce la potenziale occasione che Barillà non sfrutta. Ma gioca troppo a sprazzi per fare la differenza.